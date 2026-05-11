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Golpe de Thiago Tirante en el Masters 1000 de Roma: aplastó al 12° del mundo y se metió en octavos de final

Con una actuación brillante, el argentino superó a Flavio Cobolli -uno de los ídolos locales- por 6-3 y 6-4 y se metió entre los 16 mejores del torneo. Su próximo rival será un Top 10: el ruso Daniil Medvedev

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La sonrisa de Tirante tras su triunfo ante Flavio Cobolli (REUTERS/Remo Casilli)
La sonrisa de Tirante tras su triunfo ante Flavio Cobolli (REUTERS/Remo Casilli)

Thiago Tirante vive la mejor semana de su carrera profesional y este lunes dio un golpe en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial. El argentino derrotó con autoridad al italiano Flavio Cobolli -12° del ranking ATP y una de las grandes esperanzas locales- por 6-3 y 6-4 en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, y se clasificó por primera vez a los octavos de final de un torneo de esta categoría.

Este martes, el platense buscará meterse entre los ocho mejores del certamen en un exigente cruce ante el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 y actual 9° del mundo.

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En un Foro Itálico repleto y claramente inclinado en favor del tenista local, Tirante (69°) no se intimidó. Al contrario: jugó uno de los mejores partidos de su vida. Sólido desde el servicio, agresivo en los momentos clave y notablemente preciso en sus decisiones, el argentino desactivó a uno de los jugadores más peligrosos de la gira europea y se consolidó como la gran sorpresa nacional del torneo.

Los números reflejaron con claridad su dominio: Tirante ganó el 85% de los puntos con su primer servicio, sumó 18 winners, cometió apenas 15 errores no forzados contra 26 de su rival, y logró tres quiebres para cerrar el triunfo en una hora y media de juego. Fue una actuación consistente ante un rival que llegaba como favorito por su actualidad y ranking.

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Tirante, que venía de eliminar al británico Cameron Norrie (19°), tomó el control desde el arranque. En el primer set, golpeó en los momentos clave y sostuvo con firmeza sus turnos de saque para quedarse con el parcial por 6-3. Ya en el segundo, soportó la presión del público italiano y las reacciones esporádicas de Cobolli para sellar un triunfo que confirma su gran presente.

El platense sigue aprovechando la gira de ladrillo para dar saltos en el ranking. De acuerdo con la clasificación en vivo, Tirante trepó hasta el 54° puesto. Además, es el único argentino que sigue en carrera en el cuadro masculino.

El próximo desafío será de máxima exigencia: aunque Medvedev tiene un historial más irregular sobre polvo de ladrillo que en superficies rápidas, para Tirante será una oportunidad histórica de seguir rompiendo barreras.

Thiago Tirante saluda a Flavio Cobolli tras derrotarlo en la cancha central del Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)
Thiago Tirante saluda a Flavio Cobolli tras derrotarlo en la cancha central del Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)

Navone dio pelea, pero cayó ante Medjedovic y se despidió en tercera ronda

La nota negativa de la jornada para los argentinos fue la derrota de Mariano Navone (44°), que cayó frente al serbio Hamad Medjedovic (67°) por 4-6, 6-3 y 6-4 y se despidió en tercera ronda.

El tenista de 9 de Julio, que venía de lograr el mejor triunfo de su carrera ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo, fue de mayor a menor y se quedó con las ganas de seguir haciendo historia en el torneo.

Pese a la eliminación, Navone volvió a dejar señales positivas en una gira europea que le sirvió para sumar victorias de peso, lograr su primer título ATP -en Bucarest, a principios de abril- y trepar en el ranking.

El Masters 1000 de Roma se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 8.235.540 euros en premios. Jannik Sinner, número 1 del mundo, es el máximo favorito en la presente edición del certamen, que sufrió la baja de Alcaraz días antes del inicio y, luego, la prematura eliminación de Novak Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico.

Tras el gran triunfo ante Felix Auger-Aliassime, Mariano Navone no pudo ante Hamad Medjedovic (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)
Tras el gran triunfo ante Felix Auger-Aliassime, Mariano Navone no pudo ante Hamad Medjedovic (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

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