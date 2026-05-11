Accidente de tránsito cobró la vida de un conductor en El Salvador, en medio de repunte de siniestros viales

Un accidente entre un camión de carga y una rastra en la carretera Panamericana de El Salvador dejó un fallecido y un lesionado, según el Viceministerio de Transporte. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

La mañana de este lunes, se registró un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 68 de la carretera Panamericana de El Salvador, en dirección a San Vicente, dejó un fallecido y al menos una persona lesionada, de acuerdo con información proporcionada por los cuerpos de socorro.

Las labores de rescate se extendieron durante varias horas debido a las complicaciones generadas por la colisión entre un camión de carga y una rastra, y el flujo vehicular fue interrumpido en sentido oriente a poniente mientras las autoridades coordinaban el retiro de los vehículos implicados.

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Según el reporte preliminar de las autoridades, el conductor del camión involucrado, identificado únicamente por las placas P737-937, quedó atrapado entre los hierros tras el impacto.

Los socorristas constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de ser localizado. Otra persona identificada como Walter Ernesto Valle, de 53 años, resultó lesionada, fue estabilizada en la zona y trasladada de emergencia al Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente.

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El bloqueo en la vía oriente a poniente de la carretera Panamericana provocó afectaciones al tránsito mientras cuerpos de socorro coordinaban labores de rescate y remoción de vehículos. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El accidente ocasionó la necesidad de bloquear la vía de oriente a poniente, lo que derivó en importantes inconvenientes para el tránsito habitual de la zona conocida como Quebrada Seca.

El Viceministerio de Transporte desplazó gestores de tráfico y coordinó con el equipo de grúas para la movilización de los vehículos involucrados, a fin de restablecer lo antes posible la circulación. Hasta el momento, las autoridades no precisaron los factores desencadenantes del choque.

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Solo unas horas antes el viceministro de transporte recordó la importancia de mantener la seguridad en las rutas y subrayó que la actual “Semana de la Seguridad Vial” constituye un espacio mundial para visibilizar la importancia de la educación así como la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública.

En palabras de su responsable, “es una semana que se utiliza mundialmente para seguir sensibilizando acerca de la importancia de reducir las víctimas de accidentes de tránsito, de hacerlo también por medio de la educación, de velar también por la protección de los niños, peatones, ciclistas, por los más vulnerables”.

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Imágenes del lugar de un aparatoso accidente de tránsito que involucró a un tráiler y a una camioneta. Ambos vehículos sufrieron daños severos, con la camioneta volcada y la carga esparcida por la carretera, mientras equipos de emergencia como bomberos y policías atienden la situación.

27% más fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va de 2026

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2026, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial reflejan que las muertes por accidentes de tránsito ascendieron a 526, lo que representa un incremento del 27% respecto a los 414 decesos reportados en igual lapso de 2025, según información proporcionada por la Policía Nacional Civil.

El mismo informe detalló que la cantidad de siniestros viales pasó de 7,176 en 2025 a 8,445 eventos en 2026, lo que implica un aumento del 18%. Además, el número de personas lesionadas subió un 27%, al registrarse 5,686 casos frente a 4.473 en el año anterior. El rango de detenidos por conducción peligrosa también se incrementó levemente, de 743 a 797 individuos, lo que representa una variación del 7%.

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A lo largo de 2026, el promedio diario de víctimas mortales pasó de tres a cuatro muertes diarias y los lesionados por accidentes de tránsito subieron de 34 a 44 por día, mientras que el total de siniestros viales diarios aumentó de 55 a 65.

El uso del teléfono celular al conducir figura como la principal causa de siniestros viales y muertes, indica el Viceministerio de Transporte de El Salvador. (Foto cortesía Diálogo 21)

Adultos en edad productiva y usuarios vulnerables encabezan las estadísticas de fallecidos

Los registros correspondientes al periodo 2025-2026 presentan un panorama donde los adultos en edad productiva concentran la mayor proporción de defunciones por accidentes viales en El Salvador. Según los datos difundidos por el Viceministerio de Transporte, en 2026 ocurrieron 158 muertes de adultos por colisiones, 73 por choques, 25 por vuelcos y 93 por atropello. Entre los menores, las muertes por atropello ascendieron a cuatro, mientras que entre los adultos mayores se contabilizaron 96 víctimas fatales por la misma causa.

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En cuanto al tipo de siniestro, el atropello resultó ser el hecho más frecuente, con una representación del 37.48% entre las muertes. Las colisiones constituyeron el 34.95% de los decesos, los choques el 16.5%, mientras que los vuelcos.

Durante la primera semana de mayo de 2026, los fallecimientos por accidentes de tránsito en El Salvador alcanzaron 526, un aumento del 27% respecto al año anterior. (Foto cortesía)

La condición de usuarios vulnerables se evidencia en las cifras: 221 motociclistas perdieron la vida en lo que va de 2026, seguidos por 196 peatones y 13 ciclistas. Este cuadro subraya que motociclistas y peatones siguen siendo los grupos más expuestos frente al riesgo vial.

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El viceministro de transporte identificó como causa principal de los siniestros el uso del teléfono durante la conducción. En sus palabras: “La mayoría de estos pueden ser evitados completamente. Estamos hablando de cuestiones que se pueden prevenir en un 100% si no se utiliza el celular cuando se va manejando. El enemigo público número uno de la seguridad vial es el celular cuando se va manejando”. Recalcó que “sigue siendo hoy por hoy, y lo ha sido por bastante tiempo, la causa número uno de siniestros viales y de muertes por siniestros viales”.