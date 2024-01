Para qué sirve la papaya y cuáles son sus beneficios para la salud

La papaya es una fruta con beneficios para la salud. No solo se come la pulpa. También sus semillas se pueden consumir (Freepik)

La papaya es una fruta de color naranja y verde conocida por su sabor dulce. Tiene una textura suave que a muchos les resulta atractiva. Las semillas también son comestibles, aunque son más amargas que la propia fruta.

Se trata del fruto de la Caraca papaya, un árbol pequeño con tallo único raras veces ramificado y frondoso en la parte superior. La planta tiene hojas grandes de 20 a 60 centímetro y su fruto amarillo o anaranjado. Es parte de la pequeña familia Caricaceae y se lo cultiva extensamente por su fruta comestible.

Tiene su origen en las regiones tropicales de México y América Central. De acuerdo con el blog de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, no solo es recomendable el consumo de la pulpa de la papaya. También se pueden comer sus semillas.

“Si lo desea, puede comer las semillas negras, que tienen un sabor picante. Saque la pulpa con una cuchara. Un chorrito de jugo de lima fresco ayuda a suavizar el dulzor”, aconsejó.

-Cuáles son los nutrientes que tiene la papaya

La papaya contiene vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes saludables (Getty Images)

Una papaya de tamaño mediano contiene diversas vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes saludables. Aporta unas 120 calorías, procedentes de unos 30 gramos de hidratos de carbono. De ellos, 5 gramos son de fibra y 18 gramos de azúcar.

Sólo tiene 2 gramos de proteínas, pero muchas vitaminas, como folato, vitamina A, magnesio, cobre y ácido pantoténico, además del complejo B, incluidos los carotenos (alfa y beta), los pigmentos luteína y zeaxantina, los tocoferoles, el licopeno y la vitamina K. También es rico en calcio y potasio, según informó News-Medical.

- Para qué sirve la papaya

Las fibras que incluye la papapa contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular (Cleveland Clinic)

Como la papapya contiene altos niveles de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Los antioxidantes evitan la oxidación del colesterol. Cuando el colesterol se oxida, es más probable que cree bloqueos que conducen a enfermedades del corazón.

Además, el alto contenido en fibra de la papaya puede reducir el riesgo de cardiopatías. Porque la alimentación ricas en fibra reducen los niveles de colesterol.

Otros beneficios de la papaya son el ácido fólico. Este ácido es necesario para convertir el aminoácido homocisteína en aminoácidos menos dañinos. Al consumir papaya se puede disminuir los niveles de homocisteína, y se reducen factores de riesgo cardiovascular.

Ideas para consumir papaya

Se puede hacer jugos deliciosos a partir de la papaya (Freepik)

Se recomienda consumir a la papaya por las mañanas, como parte del desayuno, consumiéndola en fresco, o mezclarla con otras frutas para formar un coctel, el cual puede ser acompañado con algún yogurt o cereal, según recomendó el área de agricultura del Gobierno de México.

Si se prefiere, se puede preparar un delicioso licuado con papaya. Los ingredientes son una taza de papaya, 2 cucharadas de avena y 1 vaso de agua.

Se debe quitar la cáscara a la papaya y partirla en cuadritos. Luego, hay que licuar la papaya, la avena y el agua; hasta lograr una consistencia de licuado. Se puede agregar miel o azúcar para endulzar, si es necesario, y cubitos de hielo para consumirlo frío.

-¿Cuándo está contraindicado consumir papaya?

A pesar de sus beneficios, algunas personas deben tomar precauciones a la hora de consumir papaya (REUTERS/Amr Alfiky)

Esta fruta madura se considera segura, pero la papaya inmadura contiene papaína y puede dañar el esófago.

Si tiene alergia al látex, se debe tener cuidado con el consumo de la papaya o los productos que la contengan. También puede ser alérgico a la papaya. Si es alérgico a la papaína, se debería evitar la papaya verde.

En el caso del consumo de papaya fermentada, se debe tener en cuenta que puede reducir el azúcar en sangre. Esta forma de papaya puede afectar el azúcar en sangre durante y después de una cirugía. Si está tomando papaya, debe dejar de tomarlo 2 semanas antes de la cirugía, según Medline Plus de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos.

-¿Los desperdicios del consumo de papaya se pueden aprovechar?

Las científicas Lía Gerschenson y Marina de Escalada Pla de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires desarrollan productos como muffins a partir de las partes que se descartan del consumo de papaya/Exactas-UBA

Si. Las cáscaras y la pulpa usada de la papaya sirven para transformarse en concentrados de fibra dietaria que no solo son saludables para los consumidores, según reveló un estudio realizado por científicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hicieron las pruebas con muffins y los resultados fueron exitosos y muy esponjosos.

“La ingesta de fibra dietética, así como los compuestos bioactivos asociados a ella, se ha relacionado con beneficios para la salud como la protección contra enfermedades cardiovasculares, diverticulosis, estreñimiento, colon irritable, cáncer de colon y diabetes”, indicó el trabajo publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture.

El grupo de investigadores separó la pulpa y la cáscara de la papaya, la trituró y trató con solventes. “En el proceso de extracción usamos solventes amigables con el ambiente. No solo aprovechamos restos sino que también queremos minimizar los desechos que se generan en el proceso de elaboración”, señaló la ingeniera química, Marina de Escalada Pla, del Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quien colaboró con Lía Gerschenson y otros colegas.

Luego siguió el secado. Una vez seco y molido, se envasa y almacena a temperatura ambiente. Una porción muy pequeña es usada para sumarse a los ingredientes tradicionales de los muffins.

Los muffins experimentales fueron esponjosos y duraron frescos más tiempo

Mezclaron harina leudante, azúcar, huevo, leche, junto con el concentrado en diferentes cantidades y combinaciones. Los resultados mostraron que los compuestos bioactivos naturales responsables de la actividad antioxidante de la papaya permanecen disponibles después del procesamiento.

Un escáner para análisis de miga, y un texturómetro que simulaba una mordida, revelaron que con el agregado de este saludable compuesto, el muffin era más esponjoso y perduraba más tiempo sin endurecerse. Es decir, la adición de este concentrado de fibra dietaria de papaya la otorga a los panecillos “una textura más suave que se mantuvo durante el almacenamiento de 3 semanas”, puntualizó la investigación.