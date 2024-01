El peligro del nexting, una conducta compulsiva que aumenta la ansiedad y nos “roba” el presente

Para quien experimenta nexting lo emocionante o excitante siempre es lo que sigue por conseguir y no lo que está sucediendo en el momento

La palabra nexting es un término derivado del inglés “next”, que significa “lo siguiente”. Las personas que padecen nexting se formulan una serie de actividades y van “tildando” cuando las concretan casi de manera compulsiva, sin disfrutar plenamente de lo que hacen. Muchas veces, luego de llegar a la meta se decepcionan, como si el logro opacara la ilusión.

Además, pasan de una acción a la otra con avidez. Mientras están viviendo un plan, ya están pensando en el siguiente, (the next) que debe ser mejor, ya que el que están atravesando no es lo que esperaban. El resultado es un vivir en constante insatisfacción. Muchas veces sin ser plenamente conscientes. La emoción se concentra en lo que por venir y no en lo que está sucediendo.

La licenciada Gabriela Martínez Castro, psicóloga especialista en Trastornos de Ansiedad y directora de Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad (CEETA), definió a Infobae el nexting: “Es una conducta compulsiva que tienen las personas para generar permanentemente proyectos hacia el futuro porque el proyecto actual que están desempeñando sienten que no es suficiente. Esto genera una insatisfacción perpetua en el individuo”.

Y agregó: “Nexting es tener pensamientos permanentemente sobre proyectos que vamos a realizar antes de hacerlos y al concretarlos no los podemos disfrutar porque ya estamos pensando en el que sigue, con lo cual estamos sintiéndonos todo el tiempo insatisfechos”.

El nexting puede presentarse inicialmente de manera aislada y derivar en distintos tipos de manifestaciones psicopatológicas como compras compulsivas, ludopatía o depresión (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, Cinthia Ortiz, psicoterapeuta coordinadora del Equipo de Ansiedad de Fundación Aiglé, explicó a Infobae que nexting es un término que en la última década se ha utilizado para hacer referencia a la anticipación compulsiva de lo que está por venir como fuente de placer o gratificación.

“Para quien experimenta nexting lo emocionante o excitante siempre es lo que sigue por conseguir y no lo que está sucediendo en el momento. Frecuentemente, una vez que lo logra no disfruta plenamente de ello porque ya está pensando en lo siguiente y, a su vez, experimenta cierta insatisfacción porque la consecución del objeto o plan deseado no reproduce al ciento por ciento el escenario idealizado y termina con la ilusión construida en torno al mismo”, manifestó Ortiz.

Una cuestión de neurotransmisores

El nexting tiene una explicación científica. El doctor Mitch Abblett, psicólogo, exdirector clínico en Harvard, explica en la revista Psychology Today que detrás de esta anticipación compulsiva hay un mecanismo de nuestro cerebro en busca del placer. Al hacer planes que ilusionan se segrega dopamina, una de las hormonas del placer. En busca de más dopamina nos imponemos el siguiente plan. Pero lo siguiente “puede resultar ser ansiedad, insatisfacción y una desconexión del presente”,escribió Abblett en su artículo en la revista.

Al hacer planes se segrega dopamina, una de las hormonas del placer. En busca de más dopamina quienes sufren nexting se imponen el siguiente proyecto, sin disfrutar del que están viviendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez Castro describió un ejemplo: “Cuando el cerebro está pensando en algo que le da placer, ‘Me voy a comprar un vestido’ o me ‘Voy a cambiar el auto’, automáticamente lo que se segrega es dopamina, que es la hormona responsable de generar placer. Entonces, estar todo el tiempo ideando hacer planes a futuro que produzcan esa senación, obviamente, hace segregar dopamina y esto nos pone felices”.

Este mecanismo del cerebro que nos hace adictos a la dopamina ha sido muy estudiado por la ciencia. Es el mismo mecanismo que se encuentra , por ejemplo, en los compradores compulsivos. Sin embargo, los problemas comienzan cuando esta sensación se torna adictiva. “Es muy difícil poder mantener la secreción de dopamina, con lo cual, lamentablemente caemos en lo que se llama frustración y, por supuesto, en una posterior depresión o angustia”, indicó Martínez Castro.

Por su parte, la licenciada Ortiz señaló que todos los fenómenos psicológicos se comprenden desde una perspectiva bio-psico-social. “Respecto del nexting, la bibliografía destaca la interacción del sistema dopaminérgico a nivel cerebral con aspectos del contexto socio-cultural actual, atravesado por la lógica del consumo y el rendimiento”, expresó la experta.

La "adicción" a la dopamina ha sido muy estudiada por la ciencia. Es el mismo mecanismo que se encuentra en los compradores compulsivos

Y describió el fenómeno: “En un entorno donde prima la sobreestimulación por todas las vías sensoriales, las ofertas que generan demandas, y se promueve la búsqueda de gratificación constante e inmediata, el sistema de recompensa de nuestro cerebro se ve bombardeado de información que nos impulsa a un deseo constante. Esto activa el sistema dopaminérgico, lo que promueve la sensación de placer y lleva a buscar compulsivamente nuevas anticipaciones de recompensas para reproducir dicha sensación”.

Además, agregó: “Desde el aspecto psicológico existen múltiples aristas que llevan a que algunos individuos, y otros no, queden presos de un mecanismo como el nexting al punto de perder la capacidad de disfrute y conexión con el momento presente. En cada caso, habrá que evaluar las características de personalidad y el contexto en sentido amplio de dicha persona (su historia, su momento vital, su entramado social) para comprender mejor cómo el nexting opera en ella”, aseguró Ortiz.

Cuáles son las consecuencias de esta conducta

Estar desarrollando un plan mientras se está pensando en el siguiente, sin disfrutar del presente, revela una ansiedad que tiene sus efectos a nivel psicológico. “Claramente, las consecuencias tienen que ver con la frustración, con no poder vivir el momento presente mientras sucede; con estar permanentemente habitando un futuro que es incierto, porque nunca ocurrió y esto nos hace vivir otra realidad que no ha pasado y tampoco la que está sucediendo en el momento”, expresó Martínez Castro.

Quienes sufren nexting padecen sus consecuencias: ansiedad, insatisfacción y desconexión del presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Ortiz explicó que en sí misma, la capacidad de ilusionarnos con obtener algo a futuro, encomendarnos a la tarea de planear cómo lograrlo y no desistir de ello hasta que suceda, puede ser considerada incluso una virtud. Entonces, ¿cómo distinguir entre una cualidad positiva y una compulsión?

“Dependerá del grado en que la anticipación de la recompensa futura se exprese y de cuánto promueva u obstaculice el desarrollo personal y la adaptación contextual. Puede tratarse de una manifestación deseable, normal, adaptativa o inocua, o, por el contrario, tratarse de una manifestación sintomática que requiera atención clínica”, respondió la licenciada Ortiz.

Y sumó: “En el caso del nexting, la anticipación compulsiva del objetivo siguiente interfiere con la capacidad de disfrute del momento presente, de valorar lo que se tiene y de detenerse a reconocer lo logrado. En lo inmediato, incrementa los niveles de ansiedad y tensión, mientras en el mediano y largo plazo promueve estados de insatisfacción y vacío”.

La psicóloga advirtió que el nexting puede presentarse inicialmente de manera aislada y derivar en distintos tipos de manifestaciones psicopatológicas como compras compulsivas, ludopatía o depresión.

Quienes padecen nexting no pueden disfrutar plenamente de lo que hacen y suelen caer en depresión e insatisfacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

“También puede tener lugar en el contexto de distintos cuadros psicopatológicos, como parte de una configuración sintomática más amplia, por ejemplo en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o el trastorno de ansiedad generalizada, pero en sí mismo no constituye un trastorno mental”, afirmó.

Cómo afrontar el nexting

La licenciada Ortiz señaló que en primera instancia hay que tomar conciencia de que el nexting es un mecanismo disfuncional, que conlleva un placer inmediato al que hay que poder renunciar en pos de un mayor bienestar y satisfacción personal.

“Actualmente es habitual estar en la sala de espera de un médico y ‘aprovechar’ para mandar mensajes y resolver temas de trabajo o mirar redes sociales que incluyen publicidades de cosas que nos interesan. Y no es que ello en sí mismo sea negativo, pero al final del día quizás todos nuestros momentos de ocio fueron tomados por estas actividades, o incluso, dejamos de hacer cosas cotidianas o las realizamos con el celular en la mano (mientras realizamos tareas domésticas planeamos la reunión del fin de semana con amigos; mientras jugamos con nuestros hijos vamos explorando en el teléfono opciones para las vacaciones o de regalos para los Reyes Magos). Es de esta manera que nuestro presente se va empobreciendo y solo queda el placer de fantasear con lo que viene. Son estos comportamientos los que tendríamos que poder comenzar a limitar”, recomendó Ortiz.

El primer paso para superar el nexting es aprender a disfrutar del momento, el aquí y el ahora (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, Martínez Castro dijo que aprender a disfrutar el presente es la mejor manera de afrontar el nexting. “Practicar mindfulness o atención plena, que es una doctrina en la cual se busca sentir y vivir el momento presente mientras está sucediendo, ayuda a aprender a concentrar la atención en aquello que queremos y evitar hacerlo permanentemente en pensamientos y proyectos futuros”.

Y sumó la licenciada: “Es importante volver al aquí y ahora porque pensando todo el tiempo en lo que voy a hacer hace que no pueda disfrutar lo que sí estoy realizando ahora. Practicar atención plena es una forma de volver al momento presente mientras está sucediendo y deshabitar aquellos pensamientos que están apuntados hacia el futuro y que son completamente irreales, porque el futuro no ha sucedido y el presente no lo tenemos en cuenta”.

En coincidencia, Ortiz afirmó que para disfrutar del presente primero hay que conectar con el presente, aceptando todo lo que trae, incluyendo el aburrimiento, la espera y el malestar o incomodidad. “Porque no se trata de seguir sólo en la búsqueda de disfrutar, sino de generar nuevos hábitos que produzcan una conexión más auténtica y genuina con el presente para deleitarse con lo bueno que nos sucede. Incorporar el mindfulness en la vida cotidiana es una estrategia muy potente para lograrlo”.

Mindfulness puede ayudar a combatir el nexting. Los pasos claves son concentrarse en el instante presente y en la respiración (Imagen ilustrativa Infobae)

Finalmente, completó: “Creo que para que el presente sea disfrutable también tiene que tener un sentido personal, debe estar alineado de algún modo con quienes somos y lo que esperamos de la vida. La psicoterapia puede ser de ayuda si hay algo que revisar, redefinir o reorganizar”.

La licenciada María Cristina Díaz, especialista en mindfulness del Departamento de Psicoterapia de INECO expresó en una nota en Infobae: “La práctica del mindfulness tiene notables beneficios: permite que nos enfoquemos en el momento presente y conectemos con lo que estamos haciendo y con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Además, realizarla con frecuencia nos ayuda a regular las emociones”.

La manera más fácil y eficaz de comenzar a practicar la atención plena consiste simplemente en focalizar nuestra atención en la respiración, sintiendo cada inhalación y cada exhalación, conectando con las sensaciones que van surgiendo momento a momento. Sintonizar con la respiración, dijo la licenciada Díaz, nos lleva inmediatamente al aquí y ahora, anclando la mente a este proceso básico, rítmico y fluido de la vida.