Qué es y cuáles son los riesgos de la berberina, un compuesto natural utilizado para bajar de peso

La berberina es un compuesto químico extraído de plantas que se vende generalmente en cápsulas llenas de polvo teñido de amarillo (Getty Images)

Diseñada originalmente para controlar la diabetes tipo 2 la droga semaglutida también demostró eficacia como opción farmacológica para tratar la obesidad. La droga, se distribuye en dos presentaciones según la aprobación de la FDA de Estados Unidos: Ozempic para el tratamiento de la diabetes (en dosis de 0,25, 0,5 y 1 miligramo) y Wegovy (semaglutida 2,4 miligramos) indicado para el sobrepeso y la obesidad en mayores a 18 años.

Así, en el último año, el medicamento Ozempic, alcanzó gran popularidad entre influencers en redes sociales, celebridades de Hollywood y personalidades destacadas como el empresario Elon Musk, esto generó un aumento del interés por el fármaca y hasta hubo escasez en farmacias de EEUU y otros países donde fue aprobado. En Argentina, Ozempic está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sólo para pacientes con diabetes tipo 2, por su parte, la presentación de semaglutida indicada para la obesidad, Wegovy, no está autorizada en el país.

En el último tiempo, las redes sociales se inundaron con la recomendación de la utilización de la berberina, un químico que se encuentra en varias plantas, como el agracejo europeo, sello de oro, hilo de oro, uva de Oregón, phellodendron y cúrcuma.

En los posteos que se multiplican, la berberina es promocionada como el “Ozempic natural o genérico”, al ser considerada una sustancia más disponible en farmacias que elaboran compuestos de venta libre. Pero expertos reconocidos explican las posibles consecuencias de su consumo libre, sin un aval médico que lo sustente.

La obesidad y el sobrepeso son una epidemia hoy y debe ser tratada en forma responsable por profesionales

La berberina es un compuesto químico extraído de plantas que se vende generalmente en cápsulas llenas de polvo teñido de amarillo. Según amplía un estudio científico, se ha utilizado en Asia durante al menos 2000 años, y los médicos lo han empleado durante mucho tiempo para tratar la diarrea y otras molestias gastrointestinales. Más recientemente, algunos investigadores han considerado a la berberina como una ayuda potencial en el tratamiento de afecciones como la hipertensión y la resistencia a la insulina.

¿Cuáles son las diferencias entre la berberina y la semaglutida?

Sin embargo, la berberina es muy diferente de la semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic. Los expertos dicen que si bien la berberina tiene efectos metabólicos comprobados en el cuerpo, aún no se sabe si realmente puede inducir la pérdida de peso. Algunos estudios limitados han indicado que la berberina podría desempeñar un papel en la pérdida de peso, que es posiblemente de donde provienen las comparaciones de Ozempic, pero no hay datos de alta calidad de ensayos clínicos de magnitud.

Es decir que los expertos apuntan a que faltan más datos concluyentes a partir de la realización de más estudios clínicos que prueben sus beneficios y falta de riesgos para la salud.

“En general, es un compuesto bueno que tiene una buena evidencia detrás”, dijo la doctora Melinda Ring, especialista en medicina integrativa de Northwestern Medicine. Pero, dijo, la manifestación en redes sociales sobre los efectos de pérdida de peso de la berberina es extremadamente exagerada:“No creas que vas a tomar esto y los kilos simplemente van a bajar”, aseguró la especialista al diario The New York Times.

La cúrcuma, que contiene berberina se puede consumir en bebidas como el te (Foto: Getty Images)

Lo que la berberina puede y no puede hacer por su salud

En los últimos 20 años ha habido una creciente cantidad de estudios científicos, algunos en laboratorio, algunos en ratones y algunos con ensayos clínicos pequeños, pero alentadores, en humanos, que sugieren que la berberina puede ayudar potencialmente a reducir el colesterol y regular el azúcar en la sangre.

Los investigadores han examinado si el compuesto puede ser particularmente útil para los pacientes con diabetes, especialmente cuando se utiliza junto con otros tratamientos. Un metanálisis de 2022 publicado en Frontiers in Nutrition, por ejemplo, analizó y descubrió que la berberina estimula el metabolismo, lo que podría conducir a una pequeña pérdida de peso.

“Algunos estudios en animales han encontrado que la berberina podría prevenir la obesidad pues afecta la a las células de crecimiento de las células adiposas, es decir, la grasa”, dice la profesora en nutrición, Deborah Cohen, profesora de Ciencias de la Nutrición Clínica en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, EEUU. Asimismo, puede evitar que el cuerpo absorba altas cantidades de glucosa y ácidos grasos: “La berberina disminuye la secreción de leptina, una hormona natural que estimula el apetito”, dijo la especialista.

“La berberina también tiene propiedades antimicrobianas, lo que significa que puede ayudar a eliminar las bacterias dañinas en el intestino y ayudar a mejorar la composición general de su microbioma”, aseguró el doctor Yufang Lin, especialista en medicina integrativa de la Clínica Cleveland. Esas ventajas antimicrobianas pueden desempeñar un papel en cómo la berberina podría aliviar las molestias gastrointestinales.

No obstante, los expertos advierten que cuando se trata de la pérdida de peso, los estudios que involucran a la berberina han sido irregulares y preliminares. “Ha habido muy pocos ensayos que evalúen la pérdida de peso en humanos. Hay una pizca de plausibilidad ahí. Y hay modelos en animales que han indicado que el suplemento podría conducir a la pérdida de peso, pero hay una gran brecha entre la evidencia y la comercialización”, precisó el doctor Craig Hopp, subdirector de división del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, y ninguno ha sido sólido. “Es un pensamiento interesante, pero no creo que clínicamente, ha estado funcionando”, agregó Lin al New York Times.

La obesidad y el sobrepeso deben tratarse con un médico especializado (Crédito: Getty)

Los riesgos de tomar berberina

La mayoría de las personas que toman berberina la tolerarán bien, según Ring, pero tiene algunos efectos secundarios documentados. “Las personas que ingieren el suplemento, incluso en dosis estándar, pueden sentir náuseas y vómitos; su presión arterial puede aumentar y sus manos y pies pueden sentir un hormigueo”, indicó Pieter Cohen, profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard que estudia estos suplementos.

“La berberina también podría contribuir a las contracciones uterinas en mujeres embarazadas”, agregó Lin. Pero aunque el suplemento en sí no es necesariamente peligroso, a Cohen, le preocupa más la posibilidad de que los fabricantes de suplementos puedan agregar otro ingrediente, como un estimulante, y ese aditivo podría causar daño.

“Los suplementos para bajar de peso se encuentran entre aquellos con más probabilidades de estar adulterados y potencialmente contaminados con sustancias prohibidas. Si el fabricante está tratando de meter algo en esa píldora, legal o ilegal, que conduciría a una pérdida de peso notable, ahí es cuando vas a correr un riesgo”, afirmó Cohen. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que los productos a base de hierbas comercializados para bajar de peso son el tipo de suplementos que envían a las personas a la sala de emergencias con mayor frecuencia, y los pacientes a menudo informan efectos adversos como palpitaciones o dolor en el pecho.

Los expertos advierten de las posibles consecuencias en la salud al ingerir productos no recomendados por médicos (Getty)

El doctor Hopp hizo un llamado desde la conciencia: “Particularmente preocupante es cómo la berberina podría interactuar con otros medicamentos. La berberina actúa como un “perpetrador, lo que significa que cuando toma ciertos medicamentos junto con la berberina, efectivamente obtiene una mayor concentración de los medicamentos en la sangre”. Por ejemplo, mezclar berberina y metformina, un medicamento que se usa para tratar la diabetes tipo 2, puede ser particularmente peligroso”, sostuvo Hopp, porque la metformina podría actuar con más potencia y la combinación podría causar hipoglucemia.

Y, como con cualquier suplemento dietario, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no evalúa la seguridad, la calidad o la eficacia de la berberina, lo que significa que no puede estar seguro de que una botella de cápsulas realmente contenga lo que se indica en la etiqueta .

“Si los pacientes solo están pensando, ‘Solo déjenme agregar berberina porque es una sustancia natural y tiene beneficios’, en realidad pueden meterse en problemas sin darse cuenta”, concluyó Lin.

