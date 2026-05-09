Sociedad

Intensa búsqueda de una mujer que desapareció en Bariloche

Analía Corte, de 52 años, fue vista por última vez este viernes en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros. La Comisaría 27°, del barrio Melipal, centraliza el operativo de rastreo. “Estaba emocionalmente mal”, contó un amigo

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Analía Corte desapareció el 8 de mayo de 2026 al mediodía en la zona de km 6, Pioneros, solicitando revisar cámaras de vigilancia.
Analía Corte está desaparecida en Bariloche desde el viernes por la mañana.

Las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, desplegaron un amplio operativo coordinado para localizar a Analía Corte, una mujer de 52 años que permanece desaparecida desde el viernes por la mañana.

Amigos, vecinos, integrantes del Club Andino, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), miembros de Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y Bomberos, recorren distintos puntos del oeste de la ciudad desde las 11 horas de ayer.

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Un edificio de paredes celestes y tejado oscuro a dos aguas con buhardillas. Al frente, un cartel de madera indica 'POLICIA RIO NEGRO Comisaria 27º Melipal'
La Comisaría 27º de la Policía de Río Negro, ubicada en Melipal, centraliza la búsqueda de Corte (Facebook)

El tiempo de rastrillaje de la mujer, que fue vista por última vez cerca de la avenida de Los Pioneros, es contrarreloj ya que Corte salió con poco abrigo y sin teléfono ni documentación, lo que generó una mayor preocupación por su integridad física. Además, la identificación precisa de Corte se dificulta ya que se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

El pedido de colaboración, emitido por la Comisaría 27° del barrio Melipal, hace hincapié en la importancia de revisar registros de cámaras en áreas como Rancho Grande y La Cascada -zona oeste de la ciudad- entre los kilómetros 2 y 8 de la avenida Bustillo, ante la posibilidad de que alguna evidencia permita reconstruir los movimientos de Corte tras perderse su rastro.

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El perfil físico, difundido oficialmente, es el siguiente: mide aproximadamente 1,65 metros, presenta contextura delgada, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro con canas, lacio y hasta los hombros, conforme a lo informado por la Comisaría 27°.

Vecinos de Bariloche piden ayuda para localizar a Analía Corte, desaparecida el 8 de mayo de 2026 al mediodía en la zona de km 6, Pioneros, solicitando revisar cámaras de vigilancia.
Vecinos de Bariloche piden ayuda para localizar a Analía Corte, desaparecida el 8 de mayo de 2026 al mediodía en la zona del km 6 de Pioneros, solicitando revisar cámaras de vigilancia.

El operativo del SPLIF Bariloche trabajaba este sábado con tareas de búsqueda en la ladera norte del cerro Otto, entre los km 4 y 7, mientras que otro grupo opera en el sector conocido como “la usina militar”.

Para reforzar el operativo, SPLIF sumará un dron que permitirá ampliar las tareas de búsqueda en la zona, informó el equipo de emergencia en las redes sociales.

Gabriel Blondel, un amigo de la familia, contó que Analía “está con un cuadro depresivo” y que “no es la primera vez que sucede” que se desconoce su paradero de forma intempestiva.

Vista aérea de un excursionista subiendo una ladera empinada y seca con arbustos dispersos, rodeado de un espeso bosque de coníferas
Un rescatista del SPLIF asciende por una empinada ladera cubierta de vegetación seca y arbustos, en el marco del operativo de rastrillaje de la mujer desaparecida

“Pedimos un poco de colaboración con los vecinos, la última información que salió de su casa en Rancho Grande, posiblemente viajó hasta Pioneros. Estamos buscando una cámara de vigilancia que la haya detectado. Todas las cámaras que estuvimos averiguando no se vio nada. ”, dijo a El Seis TV.

Es raro que no tenemos ningún indicio de ella. Estaría buenísimo que (los vecinos con cámaras) se puedan fijar entre las 11 de la mañana y las 12.30, que fue el momento en el que e ausentó de la casa y estamos seguros que salió de la casa”, agregó. “Ella estaba emocionalmente mal, estaba con medicación. Es una teoría mía, tal vez pudo entrar a un terreno o una playa sin pensar que era un terreno privado, y esté por ahí”, completó.

Analía Corte desapareció el 8 de mayo de 2026 al mediodía en la zona de km 6, Pioneros, solicitando revisar cámaras de vigilancia.
Analía Corte desapareció el 8 de mayo de 2026 al mediodía en la zona de km 6, Pioneros

A pesar del gran despliegue local, las autoridades no descartan que la búsqueda deba ampliarse fuera de los límites urbanos de Bariloche ya que existe la posibilidad de que ella se haya desplazado de manera voluntaria a otra localidad en Río Negro o Neuquén, aunque hasta la fecha no hay pruebas que lo confirmen.

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al 911, al teléfono de la Comisaría 27° de Bariloche (2944-442222) o acercarse a la unidad policial más cercana.

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