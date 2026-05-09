Científicos alertan por la rápida expansión del salmón rosado invasor en aguas de Estados Unidos

El avance del salmón rosado en aguas de Estados Unidos preocupa a científicos y autoridades ambientales por su rápida expansión y adaptación fuera del Pacífico Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del salmón rosado en aguas de Estados Unidos genera preocupación en la comunidad científica y en autoridades ambientales, debido a su rápida expansión y capacidad de adaptación fuera de su hábitat original. Investigadores han documentado que esta especie, introducida accidentalmente en los Grandes Lagos en 1956, ha extendido su presencia hacia el Ártico y el Atlántico Norte, con impactos sobre la biodiversidad local y las actividades pesqueras. Este fenómeno, reportado durante las últimas décadas, es considerado relevante por el potencial efecto en los ecosistemas y las economías basadas en especies nativas, según informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Organización del Atlántico Norte para la Conservación del Salmón (NASCO).

De acuerdo con la NOAA, el salmón rosado ha logrado modificar su ciclo de vida y adaptarse a entornos de agua dulce, fenómeno observado en los lagos Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. El organismo, en colaboración con agencias estatales y expertos internacionales, ha documentado el incremento de la especie en ríos del Ártico y fiordos noruegos, lo que ha motivado la instalación de barreras físicas para frenar su avance y proteger a especies autóctonas.

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El contexto de esta expansión remite a la liberación no intencionada de ejemplares juveniles en el Lago Superior, hecho vinculado a un proyecto de repoblamiento canadiense en la Bahía de Hudson. Tras décadas de establecimiento en los Grandes Lagos, y bajo la influencia del cambio climático y las alteraciones oceánicas, la especie ha extendido su presencia a nuevas regiones, según la NOAA y la NASCO.

¿Cómo y por qué se expandió el salmón rosado fuera del Pacífico?

El salmón rosado (Oncorhynchus gorbuscha) es originario del Pacífico Norte. Su presencia en los Grandes Lagos comenzó tras la liberación accidental de juveniles en 1956, un hecho documentado por la NOAA. Desde entonces, la especie colonizó los cinco lagos principales de la región y se estableció en ambientes de agua dulce. La expansión se aceleró en años recientes debido al aumento de la temperatura del agua y los cambios en las corrientes, factores reportados por la NOAA y la NASCO.

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La NOAA considera que el caso de los Grandes Lagos permite anticipar potenciales impactos en el Ártico y el Atlántico Norte, donde el salmón rosado ha sido reportado en cantidades crecientes. Esta expansión se ha convertido en un modelo internacional para el análisis de invasiones biológicas y la adaptación de especies foráneas.

Investigadores documentan la extensión del salmón rosado desde los Grandes Lagos hacia el Ártico y el Atlántico Norte, afectando la biodiversidad y la pesca regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios se observaron en el ciclo de vida y la genética del salmón rosado?

Los estudios de la NOAA y publicaciones científicas internacionales destacan que el salmón rosado ha presentado cambios significativos en su ciclo de maduración. En su ambiente original, el salmón rosado completa su ciclo vital en dos años, mientras que en los Grandes Lagos se han registrado individuos que requieren hasta cuatro años para alcanzar la madurez.

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El genetista Wes Larson, de los laboratorios Auke Bay de la NOAA, indicó que “los salmones rosados han mostrado una flexibilidad poco común en ambientes cambiantes”, haciendo referencia a la capacidad adaptativa de la especie. Esta plasticidad biológica facilita la colonización de hábitats nuevos y la competencia con especies nativas, según datos recogidos por la NOAA y la comunidad científica internacional.

¿Cuáles son los efectos sobre las especies nativas y la economía pesquera?

La introducción del salmón rosado ha generado competencia directa con especies autóctonas como la trucha de lago y el salmón atlántico. De acuerdo con la NOAA, este desplazamiento de especies afecta la biodiversidad, modifica las cadenas tróficas y puede reducir las capturas comerciales de especies de interés económico. Informes científicos documentan que la presencia del salmón rosado altera la estructura de las comunidades ictícolas y la disponibilidad de recursos tróficos para las especies nativas.

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El informe oficial de la NOAA advierte que la expansión del salmón rosado genera presión sobre los recursos pesqueros y puede tener consecuencias económicas para las comunidades que dependen de la pesca comercial y deportiva. El monitoreo constante de las poblaciones y la adaptación de estrategias de manejo son medidas implementadas para enfrentar los cambios en la distribución y abundancia de especies.

¿Qué medidas adoptaron otros países ante la invasión?

La llegada del salmón rosado a ríos y fiordos de Noruega activó una respuesta institucional. El Ministerio de Pesca noruego instaló barreras físicas en los principales cauces para capturar ejemplares y proteger las poblaciones nativas de salmón atlántico, trucha marrón y char ártico, según información oficial noruega y reportes de medios europeos. Estas acciones buscan evitar que la reproducción del salmón rosado impacte negativamente a las especies autóctonas y la economía local.

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La NASCO participa en la coordinación de estrategias internacionales y en el intercambio de información científica para mejorar la gestión de especies invasoras. Las acciones incluyen monitoreo genético, análisis de rutas migratorias y cooperación tecnológica entre países afectados.

El ciclo de vida del salmón rosado muestra enormes cambios genéticos y biológicos, permitiéndole adaptarse a lagos de Estados Unidos y nuevos entornos dulciacuícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo influye el cambio climático en la expansión del salmón rosado?

El avance del salmón rosado está estrechamente vinculado a factores ambientales recientes. La NOAA y organismos científicos internacionales informan que el aumento de la temperatura de los océanos y la alteración de las corrientes han abierto nuevas rutas para la especie, permitiendo su llegada a ríos y mares antes inaccesibles. Este fenómeno exige una adaptación constante en las estrategias de manejo y cooperación internacional.

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El biólogo Joseph Langan explicó que “las condiciones ambientales están cambiando con rapidez, lo que obliga a compartir información y ajustar políticas de manera continua”. Las recomendaciones institucionales subrayan la importancia de la vigilancia y del intercambio de datos para responder a la evolución del fenómeno.

¿Cómo se controla y monitorea la expansión del salmón rosado?

Las autoridades de Estados Unidos y Noruega han implementado sistemas de vigilancia, captura selectiva y monitoreo genético. En los Grandes Lagos, la NOAA colabora con agencias estatales y universidades para registrar poblaciones, analizar efectos ecológicos y desarrollar sistemas de gestión adaptativos. El objetivo es evitar daños irreversibles en los ecosistemas y la pesca comercial.

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En Noruega, el Ministerio de Pesca mantiene sistemas de alerta y barreras en más de 50 ríos, según cifras oficiales recientes. El programa incluye la eliminación de ejemplares y la evaluación del impacto sobre peces nativos. La NASCO apoya la cooperación tecnológica y el intercambio de datos científicos para mejorar la respuesta internacional.

¿Qué se puede esperar en el corto y mediano plazo?

La expansión del salmón rosado plantea desafíos para la conservación de la biodiversidad y la economía pesquera en regiones afectadas, de acuerdo con la NOAA y la NASCO. Los expertos coinciden en que la respuesta institucional debe ser flexible y basada en datos actualizados, debido a la velocidad de los cambios ambientales y la capacidad adaptativa de la especie.

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Para los sectores productivos y las comunidades costeras, la presencia del salmón rosado introduce una variable de incertidumbre en la producción y en la gestión de recursos naturales. Las autoridades mantienen la vigilancia y el monitoreo como herramientas principales para anticipar y mitigar posibles impactos, según reportes oficiales y cobertura internacional.