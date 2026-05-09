La película “El Diablo Viste a la Moda 2″ supera los USD 258 millones y se convierte en uno de los mayores éxitos de 2026

El Diablo Viste a la Moda 2 registra una recaudación global de más de USD 258 millones hasta el 7 de mayo de 2026. (20th Century Studios)

La película El Diablo Viste a la Moda 2 alcanzó una recaudación global de más de USD 258 millones hasta el 7 de mayo de 2026, posicionándose entre los principales estrenos del año para la industria cinematográfica internacional. El filme, producido por el estudio 20th Century Studios y con la participación de Meryl Streep y Anne Hathaway, se mantiene como uno de los títulos con mayor asistencia en salas de Estados Unidos y en mercados internacionales antes del fin de semana del Día de la Madre.

Según datos de el sitio especializado Box Office Mojo, la secuela sumó USD 101.844.258 en el mercado doméstico hasta el 7 de mayo y USD 156.600.000 en el extranjero, lo que eleva el total mundial a USD 258.444.258. Esta recaudación corresponde al periodo previo al Día de la Madre, que en Estados Unidos se celebrará el 10 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial. El comportamiento de la taquilla será monitoreado durante el fin de semana, con especial atención al impacto que pueda tener la festividad sobre la asistencia.

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De acuerdo con el portal Deadline, la segunda entrega de la franquicia de el estudio 20th Century Studios se enfrenta en cartelera a otros estrenos de alto presupuesto, como Mortal Kombat II y Michael, en una de las semanas para los cines estadounidenses de mayor recaudación anual. El antecedente inmediato de la saga, la primera película estrenada en 2006, cerró su recorrido global con más de USD 326.000.000, según el sitio especializado Box Office Mojo, lo que establece un punto de comparación para los resultados actuales.

¿Cuánto ha recaudado El Diablo Viste a la Moda 2 hasta el 7 de mayo de 2026?

De acuerdo con los registros de el sitio especializado Box Office Mojo, la película dirigida por David Frankel acumuló USD 101.844.258 en el mercado doméstico de Estados Unidos y USD 156.600.000 en el circuito internacional hasta el 7 de mayo. El total global asciende a USD 258.444.258, cifra que mantiene a la producción entre las más exitosas del año hasta la fecha.

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Los datos corresponden a la recaudación previa al fin de semana del Día de la Madre, por lo que el comportamiento de la taquilla durante los días 8, 9 y 10 de mayo será determinante para establecer el impacto total de la festividad en los ingresos del filme. Según el portal Deadline, se espera un aumento en la concurrencia durante ese periodo. Los resultados oficiales estarán disponibles después del cierre de las proyecciones del domingo.

La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway se posiciona entre los estrenos más exitosos del año en la industria cinematográfica internacional. (Créditos: 20th Century Studios)

¿Por qué el Día de la Madre impacta en la taquilla de la película?

El Día de la Madre en Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo, que en 2026 corresponde al 10 de mayo. Esta fecha es una de las de mayor concurrencia para la industria cinematográfica, debido al incremento de la asistencia familiar a las salas, según informes de el portal Deadline. Las distribuidoras suelen programar estrenos dirigidos a públicos femeninos o familiares para aprovechar la tendencia estacional.

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En el caso de El Diablo Viste a la Moda 2, la estrategia de lanzamiento buscó captar la atención de mujeres adultas y familias, replicando el enfoque de la primera entrega. De acuerdo con el portal Deadline, el comportamiento de audiencia suele reflejar un repunte durante el fin de semana del Día de la Madre, lo que podría traducirse en un aumento en las cifras de recaudación para la cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

¿Cómo se compara la recaudación de El Diablo Viste a la Moda 2 con la de otros estrenos recientes?

Durante la primera semana de mayo, El Diablo Viste a la Moda 2 compartió cartelera con títulos como Mortal Kombat II, Michael y Sheep Detectives, según el portal Deadline. La competencia directa con otros lanzamientos de alto presupuesto genera un escenario de fuerte rivalidad por la preferencia de los espectadores. Las estimaciones de la industria ubicaban a El Diablo Viste a la Moda 2 y Mortal Kombat II con proyecciones similares para el fin de semana, en torno a los USD 40.000.000 cada uno.

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El total recaudado por la secuela hasta el 7 de mayo supera ampliamente los USD 100.000.000 en Estados Unidos, una barrera que pocas películas han alcanzado en 2026, de acuerdo con el sitio especializado Box Office Mojo. A nivel internacional, el filme también destaca por su desempeño, con más de USD 156.000.000 fuera del mercado estadounidense.

¿Cuál es el perfil de la audiencia de El Diablo Viste a la Moda 2?

La estrategia de el estudio 20th Century Studios para El Diablo Viste a la Moda 2 estuvo orientada a segmentar la audiencia femenina y familiar, en sintonía con la fecha del Día de la Madre. Según el portal Deadline, la programación de estrenos en fechas señaladas responde a una lógica comercial que busca maximizar la asistencia en periodos de alta demanda.

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El análisis de el portal Deadline indica que el 76% de la audiencia del filme en semanas previas corresponde a mujeres, un dato que coincide con el perfil de público de la primera película. La expectativa de la industria se centra en el posible repunte de la asistencia durante el fin de semana, aunque los datos oficiales estarán disponibles tras el cierre de la taquilla del domingo.

El mercado doméstico de Estados Unidos aportó más de USD 101 millones a la taquilla total de El Diablo Viste a la Moda 2 según Box Office Mojo. (20th century fox)

¿Qué efecto tiene la recaudación de El Diablo Viste a la Moda 2 en la industria cinematográfica?

La recaudación acumulada por El Diablo Viste a la Moda 2 refuerza la tendencia de los grandes estudios a apostar por secuelas y franquicias como motores de ingresos globales, según el sitio especializado Box Office Mojo. La comparación con el desempeño de la primera entrega, que sumó más de USD 326.000.000 a nivel mundial, establece un parámetro relevante para evaluar la evolución de la saga.

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El comportamiento de la taquilla en la primera semana de mayo proporciona información sobre las preferencias del público y la eficacia de las estrategias de lanzamiento en fechas señaladas. Las proyecciones de el portal Deadline anticipan que el resultado final dependerá de la permanencia del interés del público y de la competencia directa con otros títulos en cartelera durante las próximas semanas.

¿Cuáles son las expectativas tras el fin de semana del Día de la Madre?

Con una recaudación global que supera los USD 258.000.000 hasta el 7 de mayo y la expectativa de un incremento durante el fin de semana del Día de la Madre, El Diablo Viste a la Moda 2 se perfila como uno de los títulos más exitosos de la temporada. Según el portal Deadline, la evolución de la taquilla tras la festividad será decisiva para determinar la posición final de la película entre los estrenos destacados de 2026.

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La experiencia de este lanzamiento podría influir en la planificación de futuros estrenos dirigidos a públicos específicos en fechas de alta concurrencia. Los resultados oficiales posteriores al 10 de mayo permitirán comparar el desempeño de la secuela con otros títulos lanzados en periodos similares y definir el impacto real del Día de la Madre en los ingresos del sector.