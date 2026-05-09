Nasry Asfura participó en toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

Honduras destacó la importancia de fortalecer la cooperación y el diálogo regional con países aliados. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este viernes en los actos oficiales de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, ceremonia desarrollada en la ciudad de San José y que reunió a jefes de Estado, representantes diplomáticos y figuras políticas de distintos países del mundo.

La presencia del gobernante hondureño formó parte de la agenda diplomática impulsada por el Gobierno de Honduras para fortalecer las relaciones bilaterales, promover la integración regional y mantener el diálogo político con países aliados de América Latina y otras regiones.

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La investidura de la nueva mandataria costarricense se desarrolló en medio de un amplio despliegue de seguridad y contó con la participación de importantes personalidades internacionales, entre ellas Felipe VI, el presidente de Chile, José Antonio Kast; el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente de Israel, Isaac Herzog; el gobernante de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

El mandatario hondureño intercambió saludos con autoridades internacionales durante el evento protocolario. (Foto: Casa Presidencial)

También estuvieron presentes el primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Michiel Eman; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, así como Kristi Noem en representación del Gobierno de Estados Unidos.

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Durante los actos protocolarios, el presidente hondureño sostuvo encuentros y saludos diplomáticos con varias de las delegaciones asistentes, incluyendo conversaciones con Felipe VI, Kristi Noem, el mandatario chileno José Antonio Kasty el expresidente costarricense Rodrigo Chaves Robles.

La ceremonia de traspaso de mando marcó el inicio oficial del nuevo gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado, quien se convirtió en una de las figuras políticas más relevantes de la región centroamericana tras asumir la conducción del Estado costarricense.

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En su intervención y declaraciones posteriores al acto oficial, el presidente hondureño destacó la importancia de la cooperación regional y subrayó los lazos históricos de amistad y respeto entre Honduras y Costa Rica.

El presidente hondureño Nasry Asfura participó en los actos oficiales como parte de la agenda diplomática impulsada por el Gobierno de Honduras. (Cortesía: )

“Es un honor para Honduras haber sido invitados a este importante momento histórico para el pueblo costarricense. Participar en la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández representa una muestra de la hermandad y el respeto que existe entre nuestras naciones”, expresó Nasry Asfura.

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El gobernante hondureño también señaló que la participación en este tipo de encuentros internacionales permite fortalecer espacios de diálogo sobre temas de interés común para la región, especialmente en áreas relacionadas con desarrollo económico, inversión, seguridad y cooperación regional.

“Fue muy grato compartir con líderes y representantes de distintos países del mundo, intercambiando saludos y dialogando sobre los retos y oportunidades que tenemos como región para seguir avanzando en desarrollo, inversión y bienestar para nuestros pueblos”, agregó el mandatario.

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La asistencia de Honduras a la toma de posesión fue interpretada como un gesto de acercamiento diplomático con Costa Rica y con otros gobiernos presentes en la ceremonia, en un contexto regional marcado por desafíos económicos, migratorios y de seguridad.

Líderes y representantes internacionales asistieron a los actos oficiales desarrollados en San José. (Foto: Casa Presidencial)

Además de los actos oficiales, las delegaciones internacionales participaron en reuniones protocolares y encuentros bilaterales destinados a fortalecer la cooperación entre países latinoamericanos y organismos internacionales.

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La nueva administración costarricense encabezada por Laura Fernández Delgado ha manifestado su intención de impulsar políticas enfocadas en seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional, temas que también ocupan un lugar prioritario en la agenda regional.

Por su parte, el Gobierno hondureño continúa desarrollando una estrategia diplomática orientada a ampliar relaciones con gobiernos aliados y consolidar espacios de cooperación política y económica en América Latina.

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La participación de Nasry Asfura en la ceremonia internacional representa una de las actividades diplomáticas más relevantes de su administración en el ámbito regional desde que asumió la presidencia hondureña en enero de 2026.