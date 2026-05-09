El Salvador

El Salvador: Alianza FC se queda sin técnico frente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

El entrenador argentino acordó terminar su contrato con el club salvadoreño luego de que se confirmara la pérdida de sintonía con los jugadores quienes, según el técnico, “no soportaron la presión” que él ejercía.

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Este video presenta una conferencia de prensa en la cual, el entrenador Ernesto Corti, se dirige a los medios de comunicación para informar que finaliza su ciclo al frente del Alianza Fútbol Club, equipo de la Primera División de fútbol salvadoreño, que se encuentra en cuartos de final del Torneo Clausura. /(Radio Sonora)

El técnico argentino Ernesto Corti anunció este viernes su salida como entrenador del Alianza Fútbol Club, poniendo fin a un ciclo de éxitos y títulos en uno de los clubes más importantes de El Salvador. La decisión, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Radio Sonora durante una conferencia de prensa, responde a una ruptura en la relación entre el cuerpo técnico y el plantel, situación que llevó a ambas partes a finalizar el vínculo de común acuerdo.

“Decidimos de común acuerdo terminar el vínculo que teníamos contractual”, confirmó Corti, quien explicó que la armonía con los jugadores se había deteriorado en los días previos a la definición de los cuartos de final del torneo local.

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Según relató el propio Corti, la directiva y el plantel de Alianza FC sostuvieron reuniones intensas durante la semana, incluidas conversaciones con el presidente del club, Gonzalo Zibrian. “Ocurrieron algunas situaciones, que me hicieron reflexionar y me confirmaron la ruptura de la armonía que había entre los jugadores y mi persona”, detalló el entrenador, precisando que fue una reunión solicitada por los futbolistas la que terminó de convencerlo de tomar la determinación.

El equipo se encuentra en este momento en cuartos de final del Torneo Clausura 2026. /(Alianza Fútbol Club)
El equipo se encuentra en este momento en cuartos de final del Torneo Clausura 2026. /(Alianza Fútbol Club)

El técnico, que desembarcó en Alianza en 2016, se mostró agradecido por la oportunidad y repasó los logros obtenidos en su ciclo. “Hemos logrado cosas importantes con los cuerpos técnicos que me ha tocado tener. Han sido doce torneos, llenos de éxitos. Hemos jugado ocho finales, ganado cinco títulos, cuatro de liga y uno de copa”, puntualizó Corti, subrayando que, pese a haber perdido tres finales, el balance deportivo resultó más que positivo para su gestión y la del club.

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Durante su comparecencia, el argentino remarcó que su salida busca evitar un daño institucional en un momento clave de la temporada. “Podría haber tomado una decisión drástica y perjudicar a la comisión directiva y, sobre todo, a la institución, pero no estoy en postura de perjudicar a la institución y quiero que se cumpla mi deseo de que Alianza pueda levantar la copa número veinte”, expresó Corti ante los medios.

“Fue una determinación difícil para mí, pero estuvimos reunidos como tres horas con los directivos para tomar la mejor decisión sin perjudicar a nadie”, relató el entrenador. “Los jugadores no soportaron la presión que yo ejercía para cumplir este objetivo”, reconoció el técnico, quien insistió en que la prioridad fue no afectar a la institución ni a la afición.

En una publicación en redes sociales, el club deportivo le agradeció al entrenador argentino Ernesto Corti tras confirmar el fin de su ciclo al frente del equipo./ (Alianza Fútbol Club)
En una publicación en redes sociales, el club deportivo le agradeció al entrenador argentino Ernesto Corti tras confirmar el fin de su ciclo al frente del equipo./ (Alianza Fútbol Club)

El entrenador, que se despidió con palabras de gratitud hacia la comisión directiva y la afición salvadoreña, también anticipó que buscará nuevos desafíos profesionales fuera de Alianza y del fútbol salvadoreño.

Tras la salida de Corti, el club deportivo informó en sus redes sociales que el equipo queda bajo la dirección de Marcos Portillo, conocido en el medio como “Clavo Portillo”, quien tendrá sobre sus hombros la culminación del Torneo Clausura 2026 y la presión de una afición que mantiene la esperanza de un nuevo título para el palmarés del equipo. Mientras tanto, el club se mantiene expectante ante otras definiciones institucionales y deportivas que marcarán su futuro inmediato.

El Alianza informó en sus redes oficiales que, Marcos Portillo, conocido como "clavo Portillo" queda a cargo del equipo./ (Alianza Fútbol Club)
El Alianza informó en sus redes oficiales que, Marcos Portillo, conocido como "clavo Portillo" queda a cargo del equipo./ (Alianza Fútbol Club)

En paralelo a la salida de Corti, esta semana también se confirmó que Alianza FC continuará bajo la propiedad de Fito Salume, luego de que la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) interviniera en la regulación de la venta de clubes y la multipropiedad. La Fesfut dispuso que los equipos Águila y Hércules, que también pertenecían al empresario, pasen a control de la federación, con el objetivo de facilitar su futura venta y cumplir con las normativas vigentes sobre la propiedad de clubes en el fútbol salvadoreño. La decisión, según dio a conocer la Federación, responde a la necesidad de transparentar la gestión y asegurar que ningún propietario controle más de un equipo en la liga nacional.

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