Cuáles son las 16 acciones que pueden aumentar su expectativa de vida

El Dr Cormillot enumera 16 elementos a tener en cuenta que pueden influir en nuestra expectativa de vida.

No es la primera vez hablamos sobre la longevidad. Incluso, hemos hablado sobre expectativa de vida, esperanza de vida saludable y cómo “estar en acción”, a diferencia de “en movimiento”, para poder vivir más años.

Te puede interesar: Cómo “estar en acción” para vivir más años

En esta oportunidad, hablaremos sobre los 16 elementos que uno debe tener en cuenta para ver cuál es su esperanza de vida o expectativa de vida. Se trata de no solo aquello que se relaciona con la biología de cada uno, sino también con algunos aspectos que se vinculan con acciones que podemos adoptar para alcanzar los “100 años”.

Le recuerdo que es importante que tengamos una mirada positiva sobre cuánto vamos a vivir, porque pensar en cuántos años tengo de expectativa de vida va a influir decisivamente en cómo me voy a cuidar, o no. Cuando abordamos este tema, lo invité a reflexionar sobre dos pensamientos. Es que, si yo creo que me queda un mes de vida, para qué me voy a cuidar. Y si creo que me quedan muchos años de vida, para qué me voy a cuidar.

Te puede interesar: Por qué los mayores de 40 años se sienten un 20% más jóvenes de lo que son

Es por eso que hoy lo invito a avaluar estos 16 elementos, aunque a algunos ya los hemos analizado, ya que nunca está demás mirarlos nuevamente.

Uno de los pilares de la longevidad saludable es la alimentación / (Getty Images)

La herencia, que es el 20 por ciento.

Te puede interesar: Los 7 alimentos que mejoran la memoria y la concentración

El estado socioeconómico, en el que uno nació o en el que uno se desarrolla.

El lugar de residencia, que puede tener más o menos polución, más o menos contaminación atmosférica. Según las Naciones Unidas este factor “es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año”.

Las actitudes y creencias hacia la salud. Es decir, si yo creo que vale la pena cuidarse.

La alimentación.

Diversos estudios aseguran que contar con una red social es esencial para elevar la esperanza de vida saludable / (Getty Images)

El movimiento.

Las horas de sueño.

El tabaco, no fumar. Según la Organización Mundial de la Salud, “cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno”.

El alcohol. Beber alcohol moderadamente.

El ikigai, que es: ¿para qué me voy a levantar?

No es lo mismo "estar en acción" que "en movimiento", es importante siempre tener un desafío al cual enfrentarnos y ser resilientes cuando no logramos aquello que buscamos en un primer momento / (Getty Images)

El aprender a controlar el estrés recordando que el estrés no es solamente lo que pasa, sino cómo uno lo toma.

El cuidar la mente. O sea, estar siempre procurando aprender algo nuevo.

Tener una red social y buena relación con los demás.

Escuchar al cuerpo si da síntomas y preguntarle, que es: hacerse los chequeos. Finalmente, hacer el tratamiento determinado por el profesional.

Le recuerdo que cuando hablamos de esperanza de vida significa el promedio de vida, valga la redundancia, que va a vivir una persona en una determinada región, o población, o país. Por ejemplo, en nuestro país, la esperanza de vida al nacer es de 75 años. Hay gente que puede vivir más años, por supuesto y hay 15 mil personas que viven 100 años o más en nuestro país. Pero, por otro lado, también hay personas que pueden vivir menos.

Más allá de acudir al médico cuando escuchamos a nuestro cuerpo, es primordial realizar los tratamientos que nos indican los profesionales de la salud / (Getty Images)

Ahora, cuando hablamos de longevidad nos estamos refiriendo a un término distinto. Es que, en este caso, se trata del máximo de años que puede vivir una determinada especie. Para los seres humanos son 122 años, ya que Jeanne Calment es la persona comprobada que ha vivido más años.

Por último, pero no menos importante, está la esperanza de vida saludable. Cuando nos referimos a este término, es la cantidad de años que uno puede pasar en forma saludable sin depender de nadie. Lograr esto se relaciona mucho con la parte genética, pero también está vinculado con la suerte, la zona en la que una persona nació y el acceso económico. Pero, además de estos “factores externos”, hay varias cosas que tienen que ver con lo que uno hace.

Como ya le mencioné en otras ocasiones, existen algunas cosas que pueden ser gobernables y otras que no. Incluso, hay algo de lo cual uno puede despegarse, que es la suerte, que es un imponderable. La mayoría de las personas no se mueren o tienen problemas de envejecimiento precoz por mala suerte.

De todos modos, la genética y la suerte, que son inmanejables, no son más del 25 por ciento. Lo otro está en sus manos.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Seguir leyendo: