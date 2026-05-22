Mariano Navone jugará la final del ATP de Ginebra ante Learner Tien: horario y cómo verlo en vivo

Mariano Navone irá en busca del título en el ATP 250 de Ginebra, donde enfrentará al estadounidense Learner Tien antes del inicio de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

En la antesala al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio, Mariano Navone decidió seguir sumando ritmo de competencia y se presentó en el ATP 250 de Ginebra, donde este sábado disputará la final frente al estadounidense Learner Tien. El encuentro comenzará a las 10:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Navone, ubicado en el puesto 42 del ranking mundial, consiguió una de las mejores victorias de su carrera al derrotar al noruego Casper Ruud, actual 17° del escalafón ATP y ex número 2 del mundo. El nacido en Oslo, además, es el máximo ganador en la historia reciente del certamen, tras haberse consagrado campeón en 2021, 2022 y 2024. Pese a esos antecedentes, el jugador de 9 de Julio se impuso con autoridad por 7-5 y 6-2.

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En busca de un nuevo título ATP Tour, Navone enfrentará a una de las grandes promesas del tenis estadounidense: Learner Tien. El joven de 20 años, nacido en Irvine, California, y ubicado en el puesto 20 del ranking, dio el golpe de la jornada del viernes al vencer al kazajo Alexander Bublik, décimo del mundo, por 6-1, 4-6 y 7-6(5).

El estadounidense conquistó en 2025 su primer trofeo ATP Tour en Metz, sobre canchas duras bajo techo, y este año alcanzó los cuartos de final del Australian Open, torneo en el que eliminó en octavos al ruso Daniil Medvedev (7°).

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El historial entre ambos registra dos enfrentamientos, con una victoria por lado, ambos disputados en 2025 sobre superficie dura. La Nave se impuso en el debut del Masters 1000 de Indian Wells, mientras que Tien tomó revancha en la ronda de 32 del ATP de Hangzhou.

El argentino atraviesa una temporada de recuperación y consolidación. Luego de un 2025 irregular, marcado por altibajos tenísticos y un impacto emocional evidente, el bonaerense decidió frenar, reorganizar objetivos y planificar el tramo final del calendario. Como parte de esa estrategia, optó por saltearse la gira europea bajo techo para regresar a la región en busca de confianza y resultados.

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Mariano Navone consiguió este año el título en Bucarest (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

En su segunda estadía en Sudamérica, tras despedirse en los cuartos de final del Challenger de Costa do Sauípe, se presentó en Lima, donde encadenó cinco triunfos consecutivos que lo llevaron al título.

Sin embargo, el inicio de la nueva temporada volvió a encender señales de alerta. Las derrotas en primera ronda en Hong Kong, Auckland y el Abierto de Australia, sumadas a una rápida eliminación en el Argentina Open, terminaron por precipitar una decisión: el bonaerense puso fin a su vínculo profesional con Andrés Dellatorre. La dupla, que trabajó junta durante tres años, dejó un saldo ampliamente positivo con ocho títulos Challenger: Poznan, Santa Fe, Santa Fe II, Santa Cruz, Buenos Aires, Cagliari, Braunschweig y Lima.

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En busca de un nuevo impulso, Navone incorporó al experimentado ex jugador y entrenador Alberto Luli Mancini. La conexión fue inmediata, casi una cuestión de piel. En la primera aparición del misionero en el box de La Navoneta, el argentino conquistó el Challenger 175 de Cap Cana. Impulsado por ese envión anímico, inició la gira europea sobre polvo de ladrillo y lo hizo a lo grande: se consagró campeón del ATP 250 de Bucarest, el primer título ATP de su carrera.