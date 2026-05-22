Deportes

Mariano Navone jugará la final del ATP de Ginebra ante Learner Tien: horario y cómo verlo en vivo

El argentino buscará un nuevo título en territorio suizo frente a una de las mayores promesas del tenis estadounidense, en la antesala de Roland Garros

Guardar
Google icon
Mariano Navone irá en busca del título en el ATP 250 de Ginebra, donde enfrentará al estadounidense Learner Tien antes del inicio de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone irá en busca del título en el ATP 250 de Ginebra, donde enfrentará al estadounidense Learner Tien antes del inicio de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

En la antesala al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio, Mariano Navone decidió seguir sumando ritmo de competencia y se presentó en el ATP 250 de Ginebra, donde este sábado disputará la final frente al estadounidense Learner Tien. El encuentro comenzará a las 10:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Navone, ubicado en el puesto 42 del ranking mundial, consiguió una de las mejores victorias de su carrera al derrotar al noruego Casper Ruud, actual 17° del escalafón ATP y ex número 2 del mundo. El nacido en Oslo, además, es el máximo ganador en la historia reciente del certamen, tras haberse consagrado campeón en 2021, 2022 y 2024. Pese a esos antecedentes, el jugador de 9 de Julio se impuso con autoridad por 7-5 y 6-2.

PUBLICIDAD

En busca de un nuevo título ATP Tour, Navone enfrentará a una de las grandes promesas del tenis estadounidense: Learner Tien. El joven de 20 años, nacido en Irvine, California, y ubicado en el puesto 20 del ranking, dio el golpe de la jornada del viernes al vencer al kazajo Alexander Bublik, décimo del mundo, por 6-1, 4-6 y 7-6(5).

El estadounidense conquistó en 2025 su primer trofeo ATP Tour en Metz, sobre canchas duras bajo techo, y este año alcanzó los cuartos de final del Australian Open, torneo en el que eliminó en octavos al ruso Daniil Medvedev (7°).

PUBLICIDAD

El historial entre ambos registra dos enfrentamientos, con una victoria por lado, ambos disputados en 2025 sobre superficie dura. La Nave se impuso en el debut del Masters 1000 de Indian Wells, mientras que Tien tomó revancha en la ronda de 32 del ATP de Hangzhou.

El argentino atraviesa una temporada de recuperación y consolidación. Luego de un 2025 irregular, marcado por altibajos tenísticos y un impacto emocional evidente, el bonaerense decidió frenar, reorganizar objetivos y planificar el tramo final del calendario. Como parte de esa estrategia, optó por saltearse la gira europea bajo techo para regresar a la región en busca de confianza y resultados.

Mariano Navone consiguió este año el título en Bucarest (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone consiguió este año el título en Bucarest (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

En su segunda estadía en Sudamérica, tras despedirse en los cuartos de final del Challenger de Costa do Sauípe, se presentó en Lima, donde encadenó cinco triunfos consecutivos que lo llevaron al título.

Sin embargo, el inicio de la nueva temporada volvió a encender señales de alerta. Las derrotas en primera ronda en Hong Kong, Auckland y el Abierto de Australia, sumadas a una rápida eliminación en el Argentina Open, terminaron por precipitar una decisión: el bonaerense puso fin a su vínculo profesional con Andrés Dellatorre. La dupla, que trabajó junta durante tres años, dejó un saldo ampliamente positivo con ocho títulos Challenger: Poznan, Santa Fe, Santa Fe II, Santa Cruz, Buenos Aires, Cagliari, Braunschweig y Lima.

En busca de un nuevo impulso, Navone incorporó al experimentado ex jugador y entrenador Alberto Luli Mancini. La conexión fue inmediata, casi una cuestión de piel. En la primera aparición del misionero en el box de La Navoneta, el argentino conquistó el Challenger 175 de Cap Cana. Impulsado por ese envión anímico, inició la gira europea sobre polvo de ladrillo y lo hizo a lo grande: se consagró campeón del ATP 250 de Bucarest, el primer título ATP de su carrera.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMariano NavoneLearner TienGinebratenis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

El arquero de 33 años tiene una “fractura chica” y estará 20 días afuera. Se perderá los amistosos ante Honduras e Islandia

Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación tras los problemas en la práctica: largará 13° la Sprint del GP de Canadá

El argentino, que no había podido salir a pista por problemas mecánicos en el entrenamiento, avanzó a SQ2 y no logró pasar al último corte por apenas una décima

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación tras los problemas en la práctica: largará 13° la Sprint del GP de Canadá

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

El jugador argentino de 21 años, que tuvo un gran paso por la liga de Francia dio un nuevo paso en su carrera mientras sueña con el llamado de Scaloni

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

Se dieron a conocer las duras sanciones en Racing tras la polémica contra Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las suspensiones para el hijo de Gustavo Costas, Maravilla Martínez y Di Cesare

Se dieron a conocer las duras sanciones en Racing tras la polémica contra Rosario Central

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

El máximo ganador de Grand Slams en la historia se refirió a los reclamos de sus colegas por el descontento a los premios económicos de la cita en París

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

DEPORTES

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación tras los problemas en la práctica: largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Se dieron a conocer las duras sanciones en Racing tras la polémica contra Rosario Central

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

Qué son los Enhanced Games, la competencia financiada por Peter Thiel que legalizó el dopaje y promete romper récords mundiales

TELESHOW

La respuesta de Dicky Diotto tras las acusaciones de María Fernanda Callejón y la condena: “Un fallo a medida , prejuicioso y jurídicamente escandaloso”

La respuesta de Dicky Diotto tras las acusaciones de María Fernanda Callejón y la condena: “Un fallo a medida , prejuicioso y jurídicamente escandaloso”

Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Wanda Nara conduzca un Martín Fierro: “¡No le va a ir nadie!”

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

La sorpresa de Benjamín Vicuña ante la supuesta declaración de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi: "¿Dijo eso?"

La Joaqui reveló el rol clave que tuvo Ángela Torres en el lanzamiento de su álbum: “Una curita a esa herida profunda”

INFOBAE AMÉRICA

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

Gobierno de Guatemala, inaugura nueva sede policial de Tecpán, Chimaltenango

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías