Gobierno de Guatemala, inaugura nueva sede policial de Tecpán, Chimaltenango

La inauguración de la nueva sede de la PNC en Tecpán fortalece la infraestructura policial en Chimaltenango, Guatemala. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró este viernes en Tecpán, Chimaltenango, la nueva infraestructura de la PNC, que incluye la Estación 73-3, la Subestación 73-3-1 y una Oficina de Atención a la Víctima, en una ceremonia oficial transmitida por canales del ministerio que las autoridades presentaron como un refuerzo de la presencia estatal y de la capacidad policial en el municipio.

La apertura de la oficina para víctimas fue uno de los ejes centrales del acto. El director de la Policía Nacional Civil David Botero afirmó durante su discurso que ese espacio fue creado para brindar atención integral, orientación, acompañamiento y asistencia a personas afectadas por hechos de violencia, delitos o vulneraciones de derechos.

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Según Botero, la seguridad ciudadana no puede limitarse a la respuesta operativa frente al delito y debe incluir mecanismos de atención y contención para quienes atraviesan momentos de dolor, incertidumbre y vulnerabilidad.

Añadió que la oficina busca avanzar hacia un modelo policial más cercano a la población y más comprometido con la dignidad de las personas.

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Un dormitorio con varias literas de marcos metálicos y sábanas azules, con taquillas oscuras al fondo, muestra un área de descanso comunal. Guatemala (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El alcalde de Tecpán Flaviano Salomón Díaz sostuvo durante la actividad oficial que la obra fue posible por la coordinación entre el Gobierno de la República, el Ministerio de Gobernación y la municipalidad. También dijo que la nueva sede permitirá que los agentes trabajen en mejores condiciones y con mayor dignidad.

Salomón Díaz aseguró que el proyecto se concretó en un plazo de dos meses, equivalentes a 60 días, y agradeció al ministro de Gobernación por haber cumplido una promesa hecha semanas antes. En su intervención, describió la inauguración como “un día histórico para nuestro municipio” y señaló que el edificio representa “la esperanza y el compromiso y fortalecimiento de la seguridad ciudadana para todas las familias tecpanecas y tecpanecos”.

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La ceremonia oficial presentó la obra como una respuesta a carencias de infraestructura policial

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval dijo en el acto que durante muchos años numerosas dependencias policiales trabajaron con limitaciones, infraestructura deteriorada y espacios insuficientes. En ese marco, sostuvo que fortalecer una comisaría también significa dignificar a quienes sirven al país y mejorar la capacidad institucional, operativa y territorial del Estado.

Villera Sandoval afirmó que una comisaría “no es únicamente un edificio”, sino una forma de ampliar la tranquilidad de las familias, de los comerciantes y de las comunidades. También sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad exige transformación, tecnología, coordinación, capacidad de reacción y mejores herramientas para investigar y prevenir el delito.

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Una oficina luminosa con un escritorio de computadora, una silla de oficina y un mural con el mensaje "MUJER Tu voz tiene mucho más poder de lo que te imaginas" decora la pared de fondo. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

En el tramo final de su discurso, el ministro introdujo una diferencia respecto de otras intervenciones del acto. Mientras el alcalde y la gobernadora hablaron de una nueva subestación construida para los agentes, Villera Sandoval dijo: “Hoy estamos entregándole al pueblo de Tecpán esta subestación completamente remodelada”.

La gobernadora departamental de Chimaltenango María del Tránsito Calán Hernández había sostenido antes que “no es un remozamiento, sino que se hizo esta subestación especialmente para los agentes que están acá brindándole seguridad a los habitantes de Tecpán, Guatemala”. También afirmó que durante muchos años no se habían hecho obras de este tipo y que la Policía Nacional Civil las demandaba para poder prestar servicio en condiciones adecuadas.

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Las autoridades vincularon la nueva sede con atención a víctimas y cercanía con la comunidad

Botero definió a Tecpán como un territorio de relevancia histórica, cultural y estratégica para Guatemala y afirmó que sus habitantes “merecen instituciones sólidas y fortalecidas, accesibles y eficientes”. Según el director de la Policía Nacional Civil, la obra responde a una visión de seguridad pública basada en prevención, proximidad ciudadana, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades operativas, preventivas y humanas.

El jefe policial también se dirigió a los agentes que prestarán servicio en las nuevas instalaciones y les dijo que ese espacio representa la confianza depositada por la población en la institución. En ese sentido, sostuvo que allí no solo se desarrollarán acciones de seguridad, sino que también se protegerán la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana.

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