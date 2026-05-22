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Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Wanda Nara conduzca un Martín Fierro: “¡No le va a ir nadie!”

La actriz y presentadora, eventualmente al frente de SQP por América, volvió a encender el debate por el premio que ganó la empresaria como conductora

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La polémica por el premio Martín Fierro a la mejor conducción pone en tela de juicio los criterios de la APTRA
La polémica por el premio Martín Fierro a la mejor conducción pone en tela de juicio los criterios de la APTRA

El revuelo por la reciente entrega de los premios Martín Fierro a la mejor conducción no se apaga. La controversia se reavivó cuando Sabrina Rojas, desde su rol como conductora invitada en SQP, hizo pública una postura que sorprendió a propios y ajenos. Sus palabras, lejos de buscar la neutralidad, establecieron un punto de discusión que sigue alimentando la polémica en el ambiente televisivo.

Desde el inicio, Rojas optó por la franqueza. “Me gusta como conductora pero es muy nueva para llevarse un premio, sobre todo cuando tenés a una Georgina que lleva 27 años en la conducción y todavía no tuvo premio. Hay que esperar un poco más”, expuso, señalando directamente la diferencia de trayectoria entre Wanda Nara y otras figuras consagradas del medio. Esta comparación, que pone sobre la mesa la veteranía de Georgina Barbarossa, funciona como el eje de un debate más amplio sobre los criterios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA).

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Lo de Pampita luis ventura
Luis Ventura, presidente de APTRA, fue señalado por Rojas al recordar la posibilidad de que Wanda Nara conduzca una gala del Martín Fierro

La decisión de APTRA de distinguir a Nara desató un aluvión de críticas entre los asistentes a la ceremonia. Muchos consideran que el galardón se otorgó de manera prematura, relegando a profesionales con décadas de experiencia en la conducción televisiva. Las reacciones no se hicieron esperar y, según pudo verse, la mayoría de los invitados no ocultó su descontento ni dudó en cuestionar abiertamente la elección.

La polémica se intensificó cuando Rojas recordó una declaración del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien, en algún momento, habría mencionado la posibilidad de que Wanda Nara condujera una edición del Martín Fierro. “¡No le va a ir nadie!”, sentenció la actriz, dejando en evidencia el escepticismo que genera la figura de Nara en ese rol. Este comentario, pronunciado en vivo, dejó helado al panel y generó un eco inmediato en las redes sociales.

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La presentadora Wanda Nara, con cabello rubio suelto y vestido blanco, sostiene un Martín Fierro dorado y habla ante un micrófono con un fondo oscuro
Wanda Nara, visiblemente emocionada con su Martín Fierro en mano, enfrentó públicamente las críticas recibidas por el galardón

Actualmente, el centro de la controversia gira en torno a la legitimidad del premio y a la proyección futura de Nara como referente del prime time argentino. Mientras tanto, la propia ganadora opta por el silencio ante las críticas y se mantiene alejada de los micrófonos, sin responder a las voces que ponen en tela de juicio su consagración.

El caso de Georgina Barbarossa se menciona como ejemplo de una carrera persistente que, a pesar de sus años y logros, no ha sido reconocida con el galardón más codiciado de la televisión nacional. Para muchos, este contraste resume el sentimiento de injusticia que recorre el sector. “Hay que esperar un poco más”, insistió Rojas, sugiriendo que el reconocimiento debería estar en sintonía con el recorrido profesional de cada figura.

El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”
El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”

A pesar del tono crítico, Rojas buscó matizar su posición hacia el final de su intervención. “La quiero a Wanda pero siento que le falta un recorrido en la conducción”, reconoció, intentando equilibrar el juicio personal con una valoración objetiva del camino profesional que aún tiene por delante la mediática.

La controversia abierta por la distinción a Nara no solo involucra a los protagonistas directos, sino que también refleja una discusión más profunda sobre el modo en que la televisión argentina reconoce a sus figuras. La falta de respuesta pública de Wanda Nara hasta el momento añade un componente de expectativa, mientras la industria y el público siguen discutiendo el significado real de los premios y la legitimidad de quienes los reciben.

wanda nara
La ausencia de declaraciones públicas por parte de Wanda Nara sumó expectativa y tensión al entorno mediático tras la ceremonia

En este escenario, la figura de Sabrina Rojas emerge como una de las voces más resonantes del debate. Sus declaraciones, lejos de diluirse, siguen circulando en los medios y en las redes, alimentando la reflexión sobre la equidad y los méritos en la entrega de los premios más emblemáticos de la pantalla nacional.

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