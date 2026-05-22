Qué dijo Franco Colapinto tras clasificar 13° en Canadá luego de sufrir problemas mecánicos en su Alpine

Luego de perderse la única práctica libre en el Circuito Gilles Villeneuve por una falla eléctrica en su Alpine A526, Franco Colapinto afrontó la sesión de clasificación del Gran Premio de Canadá sin rodaje y tuvo una positiva actuación: logró ubicarse en el 13° puesto con un registro de 1:14.702. Pese a que tuvo que adaptarse rápidamente a la pista, el argentino mostró un buen desempeño y no se metió a la SQ3 por poco más de una décima. Su compañero Pierre Gasly quedó afuera en la SQ1 con un tiempo de 1:16.642 y largará 19°.

Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años habló en rueda de prensa y se mostró conforme con el resultado que obtuvo en Montreal. “Hubo que meterle huevo a la cuestión, fue difícil. Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. Obviamente, no fue lo ideal. Una FP1 en la que no pude girar en una pista muy difícil, que se necesita mucha confianza. Además, hay mucho polvo y tierra, por lo que es muy fácil cometer un error. Es complicado encontrar el límite y tener ese margen a la vez”, comentó en diálogo con ESPN.

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A esto, sumó: “Fue muy difícil. En dos vueltas tener que hacer una qualy tan al límite fue complicado. La sacamos adelante. Maximizamos un poco lo que tenía con la poca experiencia que tuve en la práctica, únicamente de las on boards que vi. Creo que hicimos un buen laburo. Hay que trabajar, estamos un pelín peor que en Miami. Hay que entender por qué y laburar para estar mejor”.

Respecto a la diferencia del rendimiento del monoplaza de Alpine entre Miami y Canadá, Colapinto hizo hincapié en las diferentes características de los trazados. “Es muy complicado comparar un fin de semana y otro. Al final, son pistas muy diferentes. Son circuitos que tienen un grip (agarre) tan distinto. Era un circuito callejero con mucho polvo y tierra, temperatura muy diferente. En Miami hacía mucho calor, acá está fresco. Es difícil comparar, pero, por lo menos, los datos que se ven muestra la ganancia de carga (aerodinámica), que es lo positivo”, argumentó.

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En esta misma línea, completó: “Pierre sí hizo el back to back con el alerón viejo. Yo no, porque no giré en la FP1, pero lo hizo y el alerón nuevo es mejor. Pero capaz no es tanto como esperábamos. El piso nuevo también está un poco mejor. Son cambios muy grandes y evoluciones. Producir alerones es una inversión enorme, pero capaz no nos están dando el rendimiento que esperamos. Al final, es mucho laburo hacer un piso y un alerón entero nuevo. Vamos a seguir trabajando para entender el paquete. Después de un día sin girar, dar cinco vueltas y meternos cerca de Q3, no está tan mal”.

Franco Colapinto también habló con la F1, en la que destacó el trabajo realizado por el equipo para obtener un sólido resultado. “Fue complicado, especialmente en una pista tan sucia y con esta generación de coches, más aún en un fin de semana de Sprint en el que hay que acumular vueltas. No pude hacerlo en los entrenamientos libres. Estuve aprendiendo el trazado en la Sprint qualy, donde solo se pueden dar vueltas rápidas. Me adapté bastante bien, porque si te pierdes una sesión es muy difícil. La pista estaba muy sucia y era muy diferente a la del año pasado. Hay muchas cosas que aprender rápidamente, pero en general he hecho una buena Sprint qualy. El equipo ha hecho un gran esfuerzo para volver a poner el coche en pista. Ha sido una sesión sólida, pero podría haber sido mejor. Sin duda, hay margen para mejorar mañana en la clasificación, después de haber aprendido un poco más del coche”, sintetizó.

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*El cierre de la SQ2 en la que Colapinto quedó 13°

Alpine informó a través de sus canales oficiales que el monoplaza de Franco presentó un “presunto problema eléctrico” en las prácticas libres que estaría relacionado con la unidad de potencia. “Tras la FP1, el equipo ha cambiado la batería del coche de Franco de cara a la clasificación para el sprint. Se trata de la segunda batería de la temporada, por lo que no conllevará ninguna penalización”, informó posteriormente el equipo francés.

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Pese a tener que aclimatarse al circuito en la qualy, Colapinto mostró un rendimiento sorprendente al meterse en la SQ2 con tranquilidad: registró un tiempo de 1:15.484 para meterse en el décimo lugar. La bandera roja por el accidente de Fernando Alonso perjudicó a su compañero Gasly, que quedó afuera al terminar la SQ1 19°.

Franco Colapinto maximizó la performance de su monoplaza en la SQ2, en la que dio tres giros a fondo con los neumáticos medios. Pese a que mejoró sus registros de forma progresiva, terminó en el 13° puesto con un tiempo de 1:14.702. Carlos Sainz, que marcó el corte en el 10° lugar, frenó el cronómetro en 1:14.547.

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La actividad en el Circuito Gilles Villeneuve continuará el día sábado con la Sprint a partir de las 13:00 (hora argentina). El mismo día, pero desde las 17:00, se llevará a cabo la clasificación principal para definir la grilla para la atracción del domingo. El Gran Premio de Canadá comenzará a las 17:00 del 24 de mayo, en una carrera que contará con un total de 70 vueltas. En 2025, Colapinto logró uno de sus mejores resultados de la temporada al finalizar 13° con Alpine.