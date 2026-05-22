A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

El Colo Barco alcanzó las semifinales de la Conference League con el Racing de Estrasburgo (REUTERS/Christian Hartmann)

La salida de Valentín Barco del Racing de Estrasburgo refleja un punto de inflexión en la carrera del mediocampista argentino, que se perfila como nuevo refuerzo del Chelsea para la próxima temporada. La transferencia, avanzada gracias a la relación entre el grupo BlueCo —dueño de ambos clubes—, se consolidó tras una campaña en la que el futbolista argentino de 21 años tuvo un rendimiento sobresaliente en Francia.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en transferencias, fue quien confirmó un acuerdo a través de un mensaje difundido en la red social X a sus más de 27 millones de seguidores: “Chelsea llegó a un acuerdo para fichar a Valentín Barco, ¡aquí vamos! Acuerdo cerrado con el jugador, ya que RC Strasbourg dejará ir a Barco tras su impresionante mejora este año. Chelsea está listo para avanzar con el mediocampista argentino a partir de junio”.

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Romano ya había anticipado en abril que el futbolista había dado su consentimiento para la operación y que solo restaban detalles logísticos vinculados al calendario internacional. “El control total del acuerdo recae en su actual club el Racing de Estrasburgo. Colo Barco quiere ir al Chelsea y todo está listo en el lado del jugador”, explicó el periodista en ese momento sobre la situación que rodeaba al futbolista surgido en Boca Juniors.

El posteo de Fabrizio Romano sobre el acuerdo entre Valentín Barco y el Chelsea

El traspaso del Colo Barco se vio facilitado por el hecho de que tanto el Estrasburgo como el equipo londinense pertenecen al grupo BlueCo, lo que permitió acelerar negociaciones y sortear restricciones habituales en transferencias internacionales. La estructura empresarial que une a ambos clubes eliminó obstáculos administrativos y económicos que suelen retrasar este tipo de operaciones entre ligas diferentes.

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A raíz de este contexto, la dirigencia del Racing de Estrasburgo aceptó liberar al jugador argentino, que disputó su última temporada en la Ligue 1 tras ganarse una titularidad indiscutida y contribuir con tres goles y 11 asistencias en 58 partidos. Durante este ciclo, el club francés alcanzó las semifinales de la Conference League, resultado que elevó la cotización y el perfil del mediocampista.

El argentino busca asegurar su lugar en la lista de 26 convocados de Argentina rumbo al Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

En su carta de despedida, Barco expresó: “Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, el 28/03/2025 cuando nació Gemma”. El mensaje reflejó la gratitud del futbolista hacia la institución y destacó que su etapa en Estrasburgo fue significativa tanto en lo profesional como en lo personal.

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El recorrido europeo de Barco no comenzó en Francia. El argentino, de 21 años, tuvo un paso inicial por el Brighton & Hove, donde disputó siete partidos en la Premier League, y posteriormente jugó en el Sevilla. Su llegada al club francés se produjo en primera instancia a préstamo, antes de que Estrasburgo adquiriera definitivamente su pase.

Tras su despedida del equipo inglés todo indica que continuará su carrera profesional en el Chelsea (REUTERS/Christian Hartmann)

La llegada al Chelsea convertirá al Colo Barco en el primer refuerzo bajo la conducción técnica de Xabi Alonso para la siguiente campaña. El club inglés, que en la reciente temporada no logró sumar títulos, apunta a rejuvenecer su plantel e incorporar futbolistas de proyección internacional. La apuesta por el ex lateral de Boca Juniors responde a esa política, con la mira puesta en consolidar un equipo competitivo para el siguiente ciclo europeo.

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Por otra parte, el mediocampista argentino espera la confirmación de su inclusión en la lista definitiva de 26 futbolistas que integrarán la selección argentina en el Mundial 2026 bajo la dirección de Lionel Scaloni. Por ahora, figura en la nómina preliminar, y la resolución final se conocerá en los próximos días. De quedar seleccionado, Barco al finalizar participación en la máxima cita tendrá la posibilidad de regresar a la Premier League.