La respuesta de Dicky Diotto tras las acusaciones de María Fernanda Callejón y la condena: “Un fallo a medida , prejuicioso y jurídicamente escandaloso”

La respuesta de Ricky Diotto a la condena que recibió por las acusaciones de María Fernanda Callejón

Ricardo “Ricky” Diotto, músico y odontólogo, reaccionó este viernes a la condena por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa contra su expareja, la actriz María Fernanda Callejón, con una extensa declaración pública en redes sociales. En su mensaje, calificó el fallo como “a medida, prejuicioso y jurídicamente escandaloso”, negó los hechos y anunció que sus abogados apelarán la decisión judicial. A ese descargo, sumó una fotografía abrazado a su hija en un siguiente posteo con la frase: “Lo más importante, ella”.

Diotto fue condenado por la justicia argentina a cuatro meses de prisión en suspenso por violencia física y psicológica contra María Fernanda Callejón, en un episodio ocurrido entre el 4 y 5 de junio de 2022, en el barrio El Recodo, Buenos Aires. El tribunal fundamentó su resolución en diversas pruebas y testimonios, pero la sentencia no contempló la denuncia mediática de abuso sexual que Callejón realizó públicamente poco antes del fallo y que no llegó a ser presentada ante la justicia penal.

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En su declaración, Diotto relató el impacto personal y económico sufrido durante el proceso, que se extendió por cuatro años. Mencionó el insomnio, la pérdida de propiedades y la angustia ante la posibilidad de que su actividad profesional se viera afectada. Agradeció especialmente a Alfredo Gascón, su hijo Alfred, Mike Molina y la abogada Elba Marcovecchio por su apoyo constante.

Diotto publicó la imagen de su hija abrazándolo instantes después de su descargo

"Hoy es un dia muy importante , después de cuatro años de pasarla mal , de noches sin dormir , de tener que recurrir a la ayuda de profesionales porque no estaba bien , de perder una casa , de perder un departamento , de perderme un viaje soñado con mis amigos de toda la vida por tener que asistir a audiencias agotadoras, en un fallo a medida , prejuicioso y juridicamente escandaloso donde no se pudo probar nada y ademas se quito el delito de amenazas me dieron una pena de cuatro meses en suspenso a la cual mis abogados apelaran en la causa donde se me acusaba de golpes y maltratos hacia mi ex esposa , hechos que JAMAS ocurrieron” comenzó el comunicado que lanzó en sus redes sociales.

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“Quiero agradecer a Alfredo Gascon a quien quiero como a un padre a su Hijo Alfred y a Mike Molina que desde el primer momento se pusieron al frente de esto para bancarme y ayudarme. A Elba Marcovecchio por acompañarme en todo el proceso de familia siempre al pie del cañón anticipando la jugada. Qué hubiese pasado si mis pacientes me dejaban tirado por “violento” y me quedaba sin trabajo. Gracias a Ellos también por no soltarme la mano. NO VALE TODO. Porqué lo hizo. No lo se. Todo este conflicto se genero por el simple hecho de querer tener dos viviendas en igualdad de condiciones”, continuó, insinuando que fue acusado por un móvil económico.

El comunicado cerró con un tono personal y conciliador: “Yo me voy a dormir conmigo y cuando apoyo la cabeza en la almohada duermo en Paz. ¿Perdonarla? Obvio. Como no voy a perdonar a la Mujer que me dio una hija. No hay nada mas sanador que el Perdón. Todavía no puedo entender cómo en un hogar donde hubo tanto amor se puede terminar así. Gracias a mis quince amigos de toda la vida y a sus esposas que también estuvieron a mi lado siempre. A todo el Club San Luis , mi vida. Y a mi familia por estar , acompañar y por hacerme pasar estos dias un poco mas fáciles. Y a vos “Mamina”, me salvaste la vida. Te amo para siempre. 🌿 Me crie con valores éticos y morales que me llevaron a ser la persona de bien que soy y eso NO ME LO VA A QUITAR NADIE".

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Ricky Diotto recibió una condena de cuatro meses

Detalles de la condena judicial a Diotto

Según los fundamentos de la sentencia, el juez Javier Alfredo Romañuk determinó que la relación de pareja estuvo marcada por “sometimiento, trato humillante, intimidante y de desmerecimiento” hacia Callejón. El magistrado valoró testimonios, informes psicológicos, fotografías de lesiones y registros de conversaciones que incluyeron amenazas.

Según la justicia, la noche del 4 o 5 de junio de 2022, Callejón sufrió una agresión física durante una discusión por bienes, tras la cual Diotto la empujó en el momento en que descubrió que lo grababa con el celular. El expediente incorporó testimonios de amigas que constataron marcas en el brazo de la actriz y que la escucharon relatar el episodio en estado de crisis.

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El fallo judicial ponderó mensajes amenazantes y la evidencia de que Callejón enfrentó un proceso de relegar su carrera y autonomía económica. Para el tribunal, la versión de Callejón resultó coherente y creíble, mientras que la defensa legal de Diotto, encabezada por Alfredo María Gascón, sostuvo que la denuncia obedecía a un supuesto interés económico en la división de bienes.

La condena obliga a Diotto a fijar domicilio y asistir a tratamiento psicológico, en el marco de una pena de cuatro meses en suspenso. No se incluyó en la sentencia mención alguna a la acusación de abuso sexual.

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Ricky Diotto y María Fernanda Callejón

La denuncia mediática de Callejón y su ausencia en la sentencia

Previo a la audiencia de sentencia, María Fernanda Callejón realizó una denuncia mediática por abuso sexual en un programa televisivo conducido por Moria Casán. Allí relató en público un episodio que, según la consulta a su abogado, podría tipificarse como “abuso sexual simple, sin acceso carnal”. Sin embargo, aclaró en pantalla que no realizó la denuncia formal ya que su prioridad era concluir primero la causa de lesiones.

Durante el programa, Callejón expresó: “Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”. La actriz expuso los motivos de su silencio y describió el temor y las consecuencias que enfrentan quienes deciden hablar. Aunque afirmó haber contado el hecho en sede judicial, no lo formalizó como denuncia penal independiente.

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La sentencia del juez Romañuk se limitó a abordar la violencia física, psicológica y económica. No hizo referencia al presunto abuso sexual ni mencionó las revelaciones televisivas de Callejón, confirmando que el caso judicial solo contempló los hechos que fueron debidamente denunciados y probados. Tampoco Ricky Diotto se manifestó, hasta el momento, sobre esa grave acusación mediática.