Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

Dibu Martínez había solicitado un vendaje especial en su dedo anular antes de la final ganada con Aston Villa en la Europa League (Crédito: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

“Me rompí el dedo en la entrada en calor”. La frase de Emiliano Martínez después de consagrarse campeón de la Europa League ante Aston Villa generó una inmediata preocupación a menos de un mes para la disputa del Mundial 2026, donde apunta a volver a defender los tres palos de la selección argentina para repetir la gesta de Qatar 2022. Y ahora se conoció cuál es la lesión sufrida por el arquero, que brinda una mayor cuota de tranquilidad a solo 26 días para afrontar el estreno contra Argelia por el Grupo J.

El periodista Gastón Edul, que se encarga del día a día de la Albiceleste en TyC Sports, confirmó que el Dibu tiene una “fractura chica” en su dedo anular, luego de haber pedido un vendaje especial durante el precalentamiento previo a la definición de la copa internacional contra el Friburgo de Alemania en Turquía.

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“No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar. No va a jugar los amistosos”, aseguró Edul, quien subrayó su ausencia para los encuentros ante Honduras e Islandia en la antesala a la Copa del Mundo.

Cabe remarcar que el equipo de Lionel Scaloni se medirá al combinado hondureño el próximo sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas y el martes 9 de ese mes irá contra el seleccionado islandés en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, Estados Unidos.

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La celebración del Dibu Martínez después de quedarse con el onceavo título de su carrera (Crédito: Reuters/Manon Cruz)

La dolencia física de Emiliano Martínez se generó después de realizar sus primeros movimientos sobre el césped del Besiktas Park de Estambul. En un momento, el marplatense solicitó el ingreso de un auxiliar del Aston Villa y se hizo vendar el dedo en el campo de juego minutos antes de irse al vestuario para disputar la final.

En el plano futbolístico, el ex jugador del Arsenal volvió a demostrar su calidad en el arco con intervenciones importantes que sostuvieron a los Villanos en la victoria 3-0 contra Friburgo sin generar ninguna preocupación entre los presentes, pero sus declaraciones al término del partido dejaron claro que no había sido algo menor: “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”.

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LA AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Sábado 6 de junio de 2026: Argentina vs. Honduras (Kyle Field, Texas; horario a confirmar)

Martes 9 de junio de 2026: Argentina vs. Islandia (Jordan-Hare Stadium, Alabama; horario a confirmar)

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MUNDIAL 2026

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium, 22:00 horas)

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Lunes 22 de junio de 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium, 14:00 horas)

Sábado 27 de junio de 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium, 23:00 horas)

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*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Así quedaron las doce zonas del Mundial 2026

• Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

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• Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

• Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

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• Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

• Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

• Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

• Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

• Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

• Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

• Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

• Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

• Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

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