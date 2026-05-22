Se dieron a conocer las duras sanciones en Racing tras la polémica contra Rosario Central

Darío Herrera expulsa a Maravilla Martínez ante Rosario Central (Fotobaires)

Luego de la dura eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Racing sufrió un nuevo golpe al confirmarse por el Boletín N°6898 de la AFA las sanciones para el ayudante de campo Gonzalo Costas y los jugadores Adrián Maravilla Martínez y Marco Di Cesare, expulsados en el duelo de cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central.

En el reporte del Tribunal de Disciplina que emitió la Asociación del Fútbol Argentino el jueves 21 de mayo de 2026 se explica que el hijo y ayudante del técnico Gustavo Costas recibió 8 fechas de suspensión por su reacción contra el árbitro Darío Herrera. De acuerdo con el boletín, Gonzalo Costas infringió el artículo 13.1 j) (Conducta incorrecta de los jugadores y oficiales) del código interdisciplinario, que explica concretamente que el infractor recibirá “al menos cuatro partidos de suspensión o un periodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva hacia un oficial de partido”.

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Por su parte, Maravilla Martínez se perderá los próximos dos encuentros oficiales de Racing por el torneo local luego de ver la tarjeta roja por un golpe en el rostro de Emmanuel Coronel con el antebrazo. Herrera consideró que se trató de una acción de “juego brusco grave” y echó al delantero a instancias del VAR. El tribunal ratificó la observación del árbitro y le aplicó dos fechas de suspensión. Por último, Di Cesare tendrá que ausentarse un solo partido en el marco de la Regla 12 del International Board por la doble amonestación.

*La expulsión de Maravilla Martínez ante Central

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Esta noticia cayó en un contexto negativo para la Academia, que cerró un semestre adverso con el reciente empate 2-2 en Avellaneda frente a Caracas FC, que determinó la eliminación del equipo de Costas de la Sudamericana cuando queda aún una fecha por jugarse (recibirá el miércoles a Independiente Petrolero de Bolivia). Además, Racing venía de perder en Rosario (1-2) ante Central en los cuartos de final del Torneo Apertura en un partido con polémicas y que derivó en fuertes críticas del presidente Diego Milito a los directivos de la AFA. Lo que resta en lo deportivo antes del receso es el duelo de 16avos de final de Copa Argentina el 31 de mayo frente a Defensa y Justicia, en Jujuy.

Por su parte, Gustavo Costas evitó pronunciarse sobre su futuro luego del papelón en la Sudamericana. “En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver”, respondió el DT en conferencia de prensa e insistió en que cualquier definición sobre su continuidad requiere análisis en frío: “Si hoy te digo algo, te miento”, subrayó.

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A pesar de esos errores puntuales, Costas eximió a sus jugadores de la responsabilidad central. “No quedamos eliminados únicamente por los errores de Tagliamonte y de Maravilla. Si alguien se equivocó fui yo, el culpable soy yo”, afirmó el técnico ante los medios. Agregó que en el primer tiempo el equipo pudo haber acelerado más, pero que la falta de gol fue una constante del semestre: “Antes hacíamos tres, cuatro goles. Hoy, nada”.

La eliminación también abrió interrogantes sobre el mercado de pases. Costas reconoció que la economía del club será un factor determinante y le trasladó la responsabilidad a la dirigencia encabezada por Diego Milito. “No sé si el club tiene plata para salir a traer lo que vos querés. Hay que ver lo que el club está dispuesto a hacer, y si querés jugadores, sabés que el mercado está muy caro”, declaró. El técnico recordó que en el semestre anterior tampoco hubo presupuesto y que de todas formas optó por quedarse.

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