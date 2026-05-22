El Salvador

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Durante marzo de 2026, mantener a una familia promedio en el área urbana de El Salvador requirió un gasto diario de USD $8.48 (USD $2.06 por persona), mientras que en la zona rural el costo ascendió a USD $6.18 al día.

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Vista superior de una variedad de alimentos incluyendo frijoles, arroz, huevos, queso, aceite, maíz, lechuga, tomates, cebollas, plátanos y pan.
El salario mínimo vigente desde junio de 2025 apenas cubre las necesidades alimentarias, mientras la canasta básica alcanza los 184,08 dólares en zonas rurales y 252,71 dólares en áreas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer trimestre de 2026, los precios unitarios de los productos de la canasta básica alimentaria en El Salvador presentaron variaciones leves, con aumentos en varios alimentos clave tanto en zonas urbanas como rurales.

Los datos oficiales muestran que, en el área urbana, el pan francés costó USD 0.1579 en marzo, las tortillas USD 0.2516, el arroz USD 0.0859 (el gramo) y las carnes USD 0.5250.

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Otros productos como las grasas (USD 0.1186), huevos (USD 0.1052), leche fluida (USD 0.1278), frutas (USD 0.1768), frijoles (USD 0.2127), verduras (USD 0.2271) y azúcar (USD 0.0802) también registraron valores definidos en el mismo mes.

En la zona rural, el precio de las tortillas alcanzó USD 0.6803 en marzo de 2026, el arroz se mantuvo en USD 0.0609, las carnes subieron a USD 0.1225 y los huevos costaron USD 0.1127. El azúcar se mantuvo en USD 0.0756, mientras las verduras quedaron en USD 0.0503 y los frijoles en USD 0.1615, en medida de gramos.

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Estos precios unitarios se reflejan en el costo mensual total de la canasta básica alimentaria. En marzo de 2026, el costo mensual por familia en el área urbana fue de USD 254.64, por encima de los USD 245.89 del mismo mes de 2025.

En el área rural, el costo mensual por familia llegó a USD 185.45, superior a los USD 178.12 del año anterior. Estas cifras confirman una tendencia de incrementos sostenidos en el valor de la canasta básica tanto para zonas urbanas como rurales.

Una canasta grande exhibe secciones separadas de carne roja, salchichas, pollos, pescados frescos sobre hielo y pequeños sacos de arroz, frijoles y maíz.
Una canasta cuidadosamente organizada muestra una abundante selección de carnes, pollos, pescados frescos sobre hielo y granos, capturando la esencia vibrante de un mercado tradicional en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro muestra que, en el área urbana, el costo diario por persona en marzo de 2026 fue de USD 2.0688, mientras que para una familia promedio de 3.73 miembros el costo diario llegó a USD 8.4882. En el área rural, el costo diario por persona en marzo fue de USD 1.3192 y para una familia de 4.26 miembros ascendió a USD 6.817.

La comparación interanual indica que la mayoría de los productos subieron respecto a 2025, aunque algunos mantuvieron estabilidad o registraron leves descensos en ciertos meses. Estos datos marcan el impacto directo en la economía familiar y reflejan la presión inflacionaria sobre los hogares salvadoreños.

Una mano sostiene billetes de dólar estadounidense en abanico, con un mercado callejero borroso de frutas y personas al fondo.
Incrementos sostenidos en alimentos básicos preocupan a muchas familias y abren interrogantes sobre el acceso y el impacto económico en diferentes regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los productos incluidos en la canasta básica alimentaria provienen de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que evidencia la dependencia de importaciones para satisfacer la demanda local.

La situación económica se consolidó en 2025 como la principal preocupación para la población salvadoreña, de acuerdo con la encuesta anual del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), presentada en enero. El 28.4 % de los encuestados identificó a la economía como el mayor problema del país, superando a la inseguridad y a las pandillas. Además, el alto costo de la vida y el desempleo figuran entre las inquietudes principales, con 8.4 % y 8.1 % respectivamente según el mismo estudio.

El análisis de la evolución de los precios durante los últimos años muestra un incremento significativo. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, el promedio del costo de la canasta básica en el área urbana era de 200,02 dólares. Para 2024, ese valor llegó a 256.02 dólares. En la zona rural, el precio pasó de 144.48 dólares en 2019 a 182.62 dólares en 2024.

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