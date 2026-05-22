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El verdadero significado de acariciar un cerdo en Japón, la llamativa actividad de la China Suárez y Mauro Icardi

Durante sus vacaciones, la actriz y el futbolista eligieron un espacio temático para compartir tiempo con chanchos miniatura, una experiencia popular en la ciudad que volvió a instalar la curiosidad por estos locales

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El verdadero significado de acariciar un cerdo en Japón, la actividad que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi
Eugenia 'China' Suárez y Mauro Icardi visitan un Micro Pig Café en Tokio, tendencia creciente en Japón

Durante su viaje a Japón, Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi visitaron uno de los sitios más originales de Tokio: un Micro Pig Café. Este lugar, muy popular entre turistas y residentes, ofrece la posibilidad de interactuar con pequeños cerdos en un entorno diseñado para el descanso y la tranquilidad.

Las imágenes de la pareja en el café se viralizaron rápidamente y generaron numerosos comentarios sobre esta tendencia, que está cada vez más presente en Japón. La atención sobre su visita se explica por el significado cultural que estos espacios tienen en la cultura japonesa.

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Los Micro Pig Café forman parte de una tendencia consolidada en varias ciudades del país, donde también existen cafés temáticos con otros animales como gatos, búhos y capibaras. Estos lugares surgieron para ofrecer momentos de desconexión en medio de la vida urbana, permitiendo a los visitantes relajarse junto a animales considerados amigables.

Mientras en Occidente el cerdo suele asociarse a connotaciones negativas, en Japón simboliza prosperidad, abundancia, buena fortuna y ternura. Además, se lo vincula con la armonía emocional y la calma. Por eso, la experiencia en estos cafés se relaciona con la estética “kawaii”, una corriente muy influyente en la cultura japonesa que valora todo lo adorable y tierno, presente en la moda, el entretenimiento y espacios recreativos.

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El viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Japón fue tema de conversación en el programa de Moria Casán. Durante una emisión de La mañana con Moria (El Trece), se mostraron imágenes de la pareja recorriendo diversos lugares turísticos de Tokio, entre ellos el café de cerdos.

Eugenia 'La China' Suárez, con cabello recogido y vestida de negro, sentada en un café de minipigs en Japón, con otras personas y señalización
Eugenia 'La China' Suárez visita un café de minipigs en Japón, generando debate en redes sociales sobre la ética del lugar.

El periodista Gustavo Méndez detalló que el lugar elegido se llama Mi Pig, donde los clientes pueden acariciar y convivir con pequeños cerdos. La conductora, Moria Casán, relacionó el nombre del café con la exposición mediática de Wanda Nara, ex esposa de Icardi, señalando que en redes sociales la apodan “bad pig”. Para Casán, la visita podría contener un mensaje indirecto, insinuando que no fue una elección casual.

El panel debatió sobre la posibilidad de una “intención” detrás de la visita. Moria Casán afirmó de manera contundente que sí la había. Por otro lado, Guillermo Capuya explicó que en Tokio existen muchos cafés temáticos con animales, creados para combatir la soledad. Méndez agregó que, en la tradición japonesa, el cerdo está vinculado con la fertilidad.

En el cierre del debate, se recordó una declaración reciente de la China Suárez, quien expresó que por el momento no quiere ser madre, aunque su sueño era viajar a Japón. Ante esto, Moria Casán concluyó con ironía: “Icardi le cumple todos los sueños, ella le frota la lámpara y van por todo el mundo”.

Mauro Icardi, con gorra negra y chaqueta oscura, y La China Suárez, de perfil con cabello recogido y estampado de leopardo, en una calle de Japón bajo un paraguas
La China Suárez y Mauro Icardi caminando por las calles de Japón durante sus vacaciones

El destino elegido por la pareja para irse de vacaciones no es casual. Desde hace años, la actriz expresaba en entrevistas su anhelo de conocer el país asiático. “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, confesó en una charla con el periodista Gustavo Méndez, revelando que planificó el viaje en una ocasión junto a su familia, pero no pudo concretarlo por la internación de su hija menor, Magnolia.

La historia es conocida. Pese al apodo con el que se la conoce, Eugenia Suárez tiene sangre japonesa, como lo ratifica su perfil de Instagram, por parte de su madre, descendiente de inmigrantes japoneses. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, explicó alguna vez al respecto.

La oportunidad de conocer la tierra de sus raíces llegó tras el nuevo título conseguido por Icardi con el Galatasaray. Al momento de aprovechar el receso futbolístico, el delantero organizó el viaje, cumpliendo así el sueño largamente acariciado por Suárez. La pareja fue vista recorriendo Tokio y compartiendo momentos con locales y turistas. Imágenes difundidas muestran a ambos en plena calle, protegidos de la lluvia con abrigos y paraguas, y sonriendo mientras conversan e interactúan con la gente.

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