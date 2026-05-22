El minuto fatal de Nico Varrone en la Fórmula 2: estaba 2°, no logró cerrar su vuelta y largará 12° el Gran Premio de Canadá

Nicolás Varrone estuvo al borde de consumar su mejor clasificación en la Fórmula 2 al ubicarse segundo a falta de un minuto para el cierre de la sesión del Gran Premio de Canadá. Sin embargo, no pudo mejorar en su último intento y quedó relegado al 12° lugar en el Circuito Gilles Villeneuve. El argentino buscará volver a sumar puntos con el equipo Van Amersfoort Racing en la Sprint del sábado (15:10) y la carrera principal del domingo (13:05).

La jornada del oriundo de Ingeniero Maschwitz comenzó con un cuarto puesto en las prácticas libres, lo que le permitió afrontar con confianza la clasificación. Después de un primer intento en el que quedó lejos de la cima, Varrone logró ubicarse primero de forma momentánea con una vuelta sublime: marcó un giro con un tiempo de 1:22.078 para quedar como el líder de la qualy.

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El registro de Nico Varrone fue tan bueno que le permitió sacarle casi tres décimas al siguiente en la tabla. Sin embargo, el brasileño Rafael Cámara de Invicta Racing le respondió con una vuelta superior: frenó el cronómetro en 1:22.025 y lo superó por 0.053 segundos.

*La vuelta de Varrone con la que se ubicó primero de forma momentánea

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Desde entonces, la clasificación se cortó en dos oportunidades por accidentes. Ollie Goethe de MP Motorsport tocó el muro en la salida de la curva cuatro y estrelló su monoplaza. En la reanudación, Tasanpol Inthraphuvasak chocó en el mismo lugar con su ART. Antes de la segunda bandera roja, Rafael Cámara, que tenía la pole provisoria, rozó la pared en ese sector y tuvo daños en la suspensión de la rueda trasera derecha.

Desafortunadamente para Nico Varrone, no logró completar una vuelta limpia en su último intento y cayó considerablemente en el marcador hasta el 12° lugar. Laurens Van Hoepen (Trident) se quedó con una pole espectacular al marcar un registro de 1:21.422 en su último intento. Rafael Camara y Alex Dunne lo acompañaron en el podio. Rafael Villagómez, compañero del argentino en VAR, largará noveno.

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Nico Varrone estuvo cerca de quedarse con la pole en su tercera clasificación en la Fórmula 2 (Prensa Nico Varrone / VAR)

Nico Varrone inició la temporada de la F2 con un desempeño progresivo. En el debut en el GP de Australia largó 19° después de algunas dificultades en la clasificación por dos banderas rojas y terminó 21° en la Sprint, donde tuvo un despiste en el que realizó un trompo. Respecto a la carrera principal, el argentino avanzó con una notable largada y logró liderar por un largo lapso de la competición. Sin embargo, perdió toda la ventaja que consiguió al entrar a boxes y quedar expuestos con las gomas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto.

Su performance en Miami dio un salto considerable al quedar sexto en la clasificación. Varrone cosechó sus primeros cinco puntos en la categoría al terminar cuarto en la carrera Sprint, donde estuvo en la pelea por subirse al podio durante gran parte del desarrollo. Lamentablemente para sus aspiraciones, no pudo repetir la buena actuación en la competición principal, protagonizó un accidente y quedó 13°.

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A pesar de que Varrone está consiguiendo destacadas actuaciones en la F2, categoría de monopostos a la que regresó después de seis años de ausencia, el piloto de Ingeniero Maschwitz sigue enalteciendo su trayectoria en las carreras de resistencia: terminó tercero en las 12 Horas de Sebring el 22 de marzo a bordo del Corvette. Cabe recordar que el corredor de 25 años forma parte de General Motors (GM), que es dueño del equipo Cadillac de la Fórmula 1. Su regreso a los monoplazas está relacionado con la chance de llegar a la Máxima.

LOS RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE CANADÁ DE LA FÓRMULA 2

El top ten de la F2. En la carrera Sprint se invertirán las posiciones (@Formula2)

La parte baja de la grilla de la F2 (@Formula2)