Jorge Bergoglio y su diario íntimo: la agenda de tapas negras donde anotó, entre 1992 y 2024, sus miedos, sus tentaciones y sus encuentros con el diablo. (Diseño Infobae)

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El cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, quien editó y publicó el diario íntimo del papa Francisco, afirmó que el Pontífice no volvió a la Argentina durante sus 12 años como líder de la Iglesia porque había recibido “información de inteligencia” sobre posibles acciones en su contra si concretaba una visita.

La revelación surgió durante la publicación de El diario íntimo del papa Francisco, compilado por Fernández a partir de escritos personales de Jorge Bergoglio. El libro reúne anotaciones realizadas entre 1992 y 2024, incluidas 86 páginas previas a su elección como Papa y otras 55 páginas de su etapa en el Vaticano.

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La preocupación del pontífice, elegido al frente de la Iglesia Católica en 2013, no era recibir críticas, sino que se desencadenara un episodio político que afectara negativamente al país.

“Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra”, dijo “Tucho” Fernández, al ser consultado sobre por qué Francisco no volvió al país. “No era un problema para su ego: Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo ‘Me lo merezco’. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino”, agregó en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera.

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Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, sostuvo que existían advertencias concretas sobre una eventual llegada del pontífice a su país natal. Y atribuyó el origen de esas acciones a sectores políticos que provenían que provenían de “la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha neoliberal”.

“No se llevan bien (entre sí), pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, remarcó el cardenal, al caracterizar a los grupos que repudiaban la figura del Pontífice.

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La doctrina social de la Iglesia reúne principios católicos sobre asuntos sociales, económicos y políticos, entre ellos la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables.

El cardenal Víctor Manuel Fernández reveló que el papa Francisco evitó viajar a la Argentina por advertencias de los servicios de inteligencia.

El pontífice nunca dejó asentado en su agenda personal el motivo de su ausencia de la Argentina, según dijo Fernández en una aclaración a La Nación.

El diario íntimo del papa Francisco fue elaborado a partir de una agenda de 1992 que el entonces obispo auxiliar de Buenos Aires comenzó a utilizar como diario personal. Además de sus reflexiones sobre el ejercicio del poder, contiene referencias a crisis personales, temores y aspectos de su vida espiritual.

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Entre los pasajes incluidos figuran relatos en los que Bergoglio aseguró haber percibido la presencia del demonio en tres oportunidades. Entre las anécdotas, se incluye el excesivo tiempo que le llevaba tratar con los argentinos durante su pontificado. También se llegó a describir a sí mismo con dureza, como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”. También reconoció haber sentido desdén, envidia y orgullo, además de atravesar períodos de irritación.

Fernández, responsable de seleccionar y ordenar los escritos, explicó que buscó exponer una dimensión íntima del pontífice, con sus dificultades, contradicciones y formación religiosa. Según explicó el cardenal, Bergoglio le había pedido colaboración para que los textos guardados en un cuaderno negro pudieran ser publicados.

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“Tucho” Fernández tomó conocimiento de este material un día en el que estaba reunido en la residencia de Santa Marta con el Papa Francisco. En esas circunstancias, Bergoglio le mostró “un espacio donde había tres documentos, un libro y una agenda” que le llamó la atención.

“Cuando abrí la agenda, vi que la usaba como un diario, pero en ese momento no pude leer nada. Allí me dijo Francisco: “De esto verán ustedes”. No recuerdo exactamente las otras palabras que usó, pero sí la expresión “que sea para edificación”. Es decir, me estaba pidiendo que, llegado el momento, diera lo que podía servir a la gente para su edificación”, recordó el colaborador de Jorge Bergoglio.

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