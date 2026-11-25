Edgardo Kueider, exsenador entrerriano, participa por videoconferencia desde Paraguay en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

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La defensa técnica del exlegislador por Entre Ríos solicitó al juez de garantías Ives Bastián que intime al fiscal José Arias a que determine el objeto de investigación en la causa por enriquecimiento ilícito. La audiencia se concretó el martes por la mañana.

“Fiscalía debe tipificar el delito. No se ha precisado cuándo y cómo ocurrió. Tampoco qué bienes están afectados y si hubo o no participación de terceros. Lo que investiga es muy amplio e impreciso. Perjudica el derecho de defensa”, explicó a Infobae el abogado de Kueider, Carlos Conti.

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El juez Bastián rechazó el planteo. Consideró que el método aplicado hasta el momento está dentro de las facultades investigativas que tiene la Fiscalía. Ahora la defensa apelará ante la Cámara. El pedido a la instancia superior se interpondrá este miércoles. Pero será difícil que sea tratado antes de que comience la feria de verano.

“La causa se abrió en 2024 y, desde entonces, no se ha determinado a qué se debe. El período bajo la lupa comienza en 1999 (momento en que Kueider accede a una banca de concejal en Concordia) y llega a 2021 (cuando presenta su última declaración jurada de bienes como senador nacional) pero el fiscal Arias no especifica cuáles son los bienes del enriquecimiento ilícito”, se quejó el abogado Conti.

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Diferencias

Kueider está bajo investigación por enriquecimiento ilícito en dos jurisdicciones. Una es Concordia. La otra es el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado donde actúa el fiscal Fernando Domínguez. En su momento hubo una cuestión de competencia que la Corte Suprema no resolvió por el estado en el que se encuentran los expedientes.

El defensor del exsenador diferenció lo que ocurre en Concordia con lo que viene sucediendo en San Isidro. “La Justicia de Entre Ríos no ha definido el objeto de investigación. El Juzgado Federal sí”, afirmó.

Kueider intervino de manera virtual. A través de una videoconferencia desde su lugar de detención en Luque, reforzó con planteos de sentido común los argumentos de su defensor técnico. Su participación insumió 15 de los 40 minutos que duró la audiencia celebrada en los Tribunales de Concordia.

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“Él no está en desacuerdo con que se lo investigue. Pero pidió que se precise el porqué y demás circunstancias”, comentó su abogado. Kueider no está imputado en el legajo de investigación de Concordia ni en el expediente que lleva Arroyo Salgado. Las denuncias paralelas en ambos estrados se presentaron a mediados de 2024 y, unos meses más tarde, el exsenador cayó detenido en Paraguay por intentar ingresar con USD 200 mil sin declarar.

Arroyo Salgado pidió su extradición. La Justicia del país vecino la concedió. Pero será efectiva una vez que termine de ajustar cuentas allí. Por ahora tiene una condena a dos años de prisión condicional por tentativa de contrabando. Y se le abrió una pesquisa por lavado de activos. En el foco están los departamentos y cocheras que compró en un hotel de lujo de Asunción. La sospecha es que usó fondos ilícitos que llevó desde Argentina.

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Mientras espera que Kueider vuelva a nuestro país, la magistrada de San Isidro mandó a juicio a los presuntos testaferros y colaboradores del exsenador en el armado de la maniobra ilícita. Este paso sufrió una demora por la decisión del Tribunal Oral de San Martín de declararse incompetente y remitir las actuaciones a Comodoro Py. Aún no se sorteó un nuevo órgano juzgador ni se estableció cuándo se realizarán las audiencias.

El fiscal entrerriano Arias, por su parte, apuntó en su pesquisa tanto a esa estructura (que incluye a Iara Guinsel, pareja del exsenador) como a familiares directos. “Llegó hasta los hijos menores”, detalló Conti.

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El exlegislador por Entre Ríos está en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica desde el 5 de diciembre de 2024. La Aduana paraguaya lo detuvo en la madrugada del día anterior durante un control en el Puente de la Amistad. El viaducto une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. Kueider y Guinsel volvían de Brasil donde habrían ido a comer.