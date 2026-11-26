El mandatario defendió las cuentas aprobadas y afirmó que los recursos públicos llegarán donde corresponda (@PresidenteKast)

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El Congreso de Chile aprobó el miércoles los presupuestos generales para 2027 del Gobierno de José Antonio Kast, que prevén un aumento del gasto público del 1,7% y priorizan la reactivación económica y la seguridad frente a la delincuencia.

El Senado avaló el proyecto por 44 votos a favor y cuatro en contra. La iniciativa incluye ajustes en educación, salud, cultura e igualdad, y generó críticas de la oposición y protestas en las calles.

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“Vamos a gastar bien y vamos a gastar mejor, para asegurarnos que los recursos de todos lleguen donde corresponda”, afirmó Kast en una cadena nacional emitida por la noche.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló desde el Congreso, en Valparaíso, que la aprobación fue el resultado de “un proceso de varias semanas pero de mucho diálogo”.

“Es un presupuesto responsable, que cuida las necesidades inmediatas pero sin olvidar la responsabilidad sobre el futuro”, sostuvo Quiroz. El funcionario rechazó definir la propuesta como un ajuste y afirmó que “la palabra recorte no es una buena palabra porque es un presupuesto que aumenta el gasto”.

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El Senado de Chile, en Valparaíso (Chile) (REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)

El texto inicial contemplaba disminuciones en programas sociales, pero el Ejecutivo restituyó partidas tras negociaciones con parte de la oposición. Entre ellas figuran USD 1.879 millones para los sitios de memoria y los fondos del programa estatal “Yo elijo mi PC”, que entrega computadoras a estudiantes de bajos recursos desde hace casi dos décadas.

El Parlamento también autorizó al Gobierno a contraer deuda por hasta USD 25.600 millones el próximo año. “Ningún beneficio que la ley garantiza se toca”, remarcó Kast.

La economía chilena registró una caída del 1,1% del producto interno bruto en el tercer trimestre y superó el millón de desempleados. Kast asumió en marzo con la promesa de reactivar la economía y equilibrar las cuentas fiscales mediante un recorte de USD 6.000 millones en 18 meses.

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Kast reconoció la semana pasada que 2026 fue “un año complejo” para su Gobierno y expresó su expectativa de que los indicadores de empleo e inversión mejoren en 2027. “Nos ha tocado un año complejo”, afirmó el mandatario.

“Vamos a gastar bien y vamos a gastar mejor”, afirmó el mandatario (Archivo)

Kast atribuyó las dificultades a las inundaciones y aluviones asociados al fenómeno de El Niño, que definió como “un fenómeno climático como el que no habíamos tenido en las últimas décadas”, y al aumento de los precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

“Puedo entender la situación que viven muchos compatriotas, pero vuelvo a insistir: seguimos trabajando para ir mejorando las condiciones para que nuestro país salga adelante”, sostuvo el presidente.

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Las encuestas publicadas este fin de semana ubicaron la aprobación del jefe de Estado por debajo del 30%. El sondeo de Criteria registró un respaldo del 18%, el nivel más bajo desde que asumió en marzo, y una desaprobación del 72%, cinco puntos por encima de la semana anterior. La medición de Cadem situó la aprobación de Kast en el 27% y el rechazo a su gestión en 69%.

“Creemos que a comienzos ya del próximo año vamos a ver una situación algo distinta y esperamos que mejoren los índices de empleo y también que mejoren los índices de inversión en nuestro país”, afirmó el mandatario.

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“Tenemos esa esperanza, ese optimismo de que el próximo año será un buen año”, agregó Kast, elegido en diciembre de 2025 con el 58,1% de los votos. El presidente llegó al poder con la promesa de reactivar la economía, afrontar la crisis de seguridad y frenar la migración irregular.

(Con información de EFE)