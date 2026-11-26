Al menos cuatro heridos, dos de ellos graves, en un ataque ruso contra la capital ucraniana, Kiev (Europa Press)

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Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra Kiev, que alcanzó un centro comercial y dejó cuatro heridos, dos de ellos hospitalizados en estado grave, según informaron las autoridades ucranianas. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que otro impacto alcanzó un edificio situado en una zona industrial del distrito de Desnyanskyi.

La alerta antiaérea sonó en Kiev y en gran parte de Ucrania alrededor de las 22:46, hora local, del miércoles ante la amenaza de un ataque con misiles balísticos rusos. El bombardeo ocurrió a última hora del miércoles, en un contexto de ataques rusos contra infraestructura crítica cuando se aproxima el invierno.

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Ayer, Kiev y Moscú intercambiaron ataques contra infraestructuras energéticas en sus respectivas retaguardias, con daños en dos refinerías de la región rusa de Samara y en instalaciones de gas, generación y transmisión eléctrica en territorio ucraniano.

El Estado Mayor de Ucrania informó que sus fuerzas atacaron la refinería de Kuibyshev, propiedad del gigante ruso Rosneft, donde resultaron dañadas dos unidades de destilación de crudo, una instalación de reformado catalítico y dos tanques de almacenamiento.

Según la fuente militar ucraniana, la operación contó con cooperación local de personas hostiles al presidente ruso, Vladimir Putin, organizadas en un movimiento de resistencia denominado Chernaya Iskra, “La chispa negra” en ruso. El Estado Mayor ya había atribuido a miembros de esa estructura participación en ataques anteriores contra instalaciones energéticas dentro de Rusia.

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Imágenes por satélite muestran las secuelas de los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas en Novokuibyshevsk, región de Samara, Rusia (Pléiades Neo © Airbus DS 2026 / Material facilitado a través de REUTERS)

La segunda refinería afectada fue la de Syzran, también en Samara. Las autoridades ucranianas señalaron daños en una unidad de destilación de crudo, otra de reformado catalítico, instalaciones de tratamiento de sulfuro y agua, una planta de isomerización y dos tanques de almacenamiento.

En Ucrania, la empresa estatal de gas y petróleo Naftogaz informó de un nuevo ataque ruso contra una de sus instalaciones en la región central de Poltava. “Rusia hace todo lo posible para dejar a los ucranianos sin calefacción este invierno”, afirmó la compañía en un comunicado.

El primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, informó además de ataques contra subestaciones, plantas de generación y líneas de transmisión en las regiones de Zaporiyia, Odesa y Dnipropetrovsk. La empresa energética privada DTEK también comunicó un ataque masivo contra una de sus centrales termoeléctricas.

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El viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, reconoció el miércoles un nuevo déficit de combustible en el país debido a las reparaciones en varias refinerías afectadas por ataques ucranianos. “Ahora la situación es bastante tensa debido a que una serie de refinerías está en reparaciones”, afirmó Nóvak, según la agencia Interfax.

El viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Novak (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El funcionario aseguró que el Gobierno aplica medidas para garantizar el abastecimiento interno, entre ellas la compra de combustibles en el exterior. “En estos momentos la situación es normal, aunque sin dudas hay un déficit que se cubre gracias a los suministros externos”, señaló.

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Nóvak indicó que las importaciones continuarán, como mínimo, hasta fines de año. La decisión dependerá de la capacidad de procesamiento de crudo de las refinerías y de la evolución del suministro al mercado interno. “Tomaremos de urgencia todas las medidas necesarias”, agregó el viceprimer ministro.

El Ministerio de Energía ya preparó una propuesta para extender la prohibición de exportar gasolina. El Gobierno ruso definirá en diciembre si mantiene esa restricción, de acuerdo con las previsiones y el equilibrio del mercado interno. La medida podría prolongarse más allá del 31 de enero de 2027.

(Con información de EFE)