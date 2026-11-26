Aviones de combate F-16 ucranianos (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

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Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de equipos de mantenimiento y otros suministros para su flota de cazas F-16 por USD 622 millones, una operación que financiarán Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega.

El Departamento de Estado estadounidense informó el miércoles que la transferencia no contará con recursos de Estados Unidos. “No habrá fondos estadounidenses asociados a esta transferencia”, señaló en un comunicado. El paquete incorpora dispositivos accionados por cartucho y por propulsor, equipos de laboratorio y apoyo para el transporte. Estos materiales complementarán una venta previa, de menor monto, que no superó el umbral que obliga a notificar al Congreso.

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La administración estadounidense afirmó que la operación reforzará la capacidad de Ucrania frente a amenazas actuales y futuras. “La venta propuesta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras”, indicó el Departamento de Estado.

El comunicado agregó que el suministro permitirá a Kiev realizar misiones de autodefensa y de seguridad regional con una capacidad de defensa aérea más robusta.

El avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea ucraniana, vuela en un lugar no revelado de Ucrania (AP/Efrem Lukatsky)

A principios de octubre, The Wall Street Journal informó que las demoras en el mantenimiento y la falta de repuestos mantenían en tierra a más de la mitad de los F-16 ucranianos. El diario advirtió que todos los aviones de fabricación estadounidense podrían sufrir ese problema antes de fin de año.

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Funcionarios de Ucrania rechazaron que existieran dificultades graves con la disponibilidad de aeronaves, aunque reconocieron que algunos componentes de los F-16 dejaron de fabricarse y son más difíciles de conseguir. Kiev reclamó a sus aliados occidentales aviones de combate avanzados después de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Ucrania recibió el primer lote de F-16 dos años después.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió días atrás a los aliados de Kiev que refuercen con urgencia las defensas aéreas ucranianas, ante la continuidad de los ataques rusos y las negociaciones con el Kremlin sobre un posible final de la guerra.

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“La defensa de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro sistema energético, de nuestra logística, de nuestros puentes, es, verdaderamente, la primera prioridad. Todos los socios han estado de acuerdo hoy en que debe reforzarse nuestra defensa y habrá decisiones”, afirmó.

El mandatario señaló que trabaja con sus socios para obtener más aviones F-16 y municiones adicionales para esas aeronaves. El Ejército ucraniano utiliza estos cazas contra los drones Shahed rusos con motor a reacción, que presentan mayores dificultades de intercepción debido a su velocidad.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press)

Zelensky también destacó la cooperación con algunos aliados europeos para desarrollar y poner en servicio un sistema ucraniano de misiles antibalísticos. Kiev busca cubrir su vulnerabilidad frente a los misiles balísticos rusos, en un contexto de escasez de misiles estadounidenses capaces de interceptarlos.

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El presidente de Ucrania pidió este lunes acelerar las conversaciones a cuatro bandas con Europa, Estados Unidos y Rusia y afirmó que Kiev está dispuesto a participar “literalmente mañana” en una nueva ronda de negociaciones.

“Debemos hacer todo lo posible para garantizar que la reunión a cuatro bandas -Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia- se celebre lo antes posible. Estamos dispuestos a hacerlo, literalmente, mañana mismo”, subrayó en una intervención telemática ante la 72ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se celebró en Berlín.

El jefe de Estado se refirió a la intención de los socios de Ucrania de organizar el encuentro antes de Navidad, aunque expresó su deseo de que la cita pueda concretarse antes. En ese sentid, remarcó que Ucrania, Europa y Estados Unidos deben acordar previamente una agenda “clara, preparada y acordada” para la negociación con Rusia. “Una preparación sólida y conjunta debería proporcionarnos un resultado más sólido”, agregó el presidente ucraniano.

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(Con información de AFP y EFE)