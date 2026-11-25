Lorena Villaverde tuvo que renunciar a su banca en el Senado, que ganó en las elecciones de 2025

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La diputada nacional libertaria Lorena Villaverde reapareció en la escena política tras casi un año de bajo perfil, luego de renunciar a la banca en el Senado que había obtenido en las elecciones de 2025, en medio de cuestionamientos por antecedentes judiciales y acusaciones vinculadas al narcotráfico. Ahora, presentó una acción de amparo contra el Congreso Nacional para que la Justicia declare inconstitucional el uso de antecedentes previos a una elección como fundamento para impedir, suspender o demorar la incorporación de un legislador electo.

La presentación está vinculada con su renuncia a la banca de senadora, concretada en diciembre pasado, luego de que su diploma fuera impugnado y el Senado postergara su tratamiento.

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Villaverde todavía conserva la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque tras aquel episodio limitó al mínimo sus apariciones públicas e intervenciones políticas. Ahora decidió contraatacar por la vía judicial.

“Hoy fui a la Justicia a defender el voto de los rionegrinos, con convicción y sin dar un paso atrás”, posteó la parlamentaria en una publicación realizada desde la parte trasera del vehículo que la trasladó hasta el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hace un año quisieron dejarme afuera de la política. Vengo a Tribunales para que la casta del Senado no vuelva a proscribirme de hecho, como ya lo hicieron”, afirmó.

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En el escrito, Villaverde solicitó una declaración judicial con efectos vinculantes que delimite las facultades parlamentarias previstas en los artículos 64 y 66 de la Constitución Nacional.

La legisladora también confirmó su intención de competir en las elecciones nacionales de 2027, denunció haber sido víctima de violencia política de género y sostuvo que su renuncia a la banca en el Senado fue producto de una coacción.

“Mi mandato como diputada nacional vence en diciembre de 2027. Es mi intención presentarme como candidata en las próximas elecciones”, afirmó en la presentación ante la Justicia federal con competencia electoral.

Lorena Villaverde aún es presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro

La demanda está dirigida contra ambas cámaras del Congreso y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Carlos José Laplacette, del estudio Cassagne.

Villaverde pretende que la Justicia declare que los hechos invocados en las impugnaciones contra su diploma de senadora electa en 2025 no constituyen un fundamento constitucionalmente válido para impedir, suspender o demorar su incorporación al Congreso si vuelve a ser elegida.

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Con apoyo en los fallos de la Corte Suprema en los casos “Bussi” y “Patti”, la demanda sostiene que el artículo 64 de la Constitución habilita a las cámaras a controlar la validez formal de los diplomas emitidos por la autoridad electoral y los requisitos objetivos de elegibilidad, pero reserva al electorado la valoración de la idoneidad moral de los candidatos.

Aunque la acción judicial tiene carácter preventivo, uno de los aspectos más relevantes del escrito es que la diputada anticipó que podría iniciar otro proceso para cuestionar la validez de su renuncia y reclamar la restitución de la banca que actualmente ocupa Enzo Fullone.

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“Este amparo no tiene por objeto la restitución de la banca a la que fui empujada a renunciar”, aclaró Villaverde en la demanda. Sin embargo, inmediatamente después precisó que esa cuestión “queda reservada y será promovida por la vía procesal pertinente”.

La legisladora sostuvo que, tras la decisión del Senado de postergar el tratamiento de su diploma, quedó ante dos alternativas: insistir con su incorporación, sin garantías sobre los plazos de resolución, o renunciar para que la banca fuera ocupada por quien la secundaba en la lista de La Libertad Avanza.

“Opté por esta última. Fue una elección, pero no una elección libre en el sentido que el derecho exige para atribuirle efectos de consentimiento”, argumentó.

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Villaverde explicó que su permanencia en esa situación habría significado que el oficialismo nacional tuviera un voto menos en el Senado durante un período de debates legislativos decisivos.

“Mi renuncia fue el resultado de esa coacción. Su origen fue la situación que el propio Senado creó al asumir una competencia que la Constitución no le reconoce”, sostuvo.

Los antecedentes judiciales

Las impugnaciones contra la incorporación de Villaverde al Senado fueron presentadas el 17 y el 18 de noviembre de 2025 por apoderados del Partido Justicialista y por Noelia Nerina Vázquez.

Los cuestionamientos apuntaban a una presunta falta de idoneidad moral de la senadora electa, a partir de antecedentes judiciales en Estados Unidos, supuestos vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico, denuncias por amenazas a periodistas e investigaciones por lavado de activos, entre otros argumentos.

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En el amparo, Villaverde repasó esas acusaciones y sostuvo que la investigación penal en Estados Unidos concluyó en 2017, luego de que la Fiscalía Federal solicitara retirar los cargos en su contra.

También afirmó que fue sobreseída en diciembre de 2018 en una causa por presunto lavado de activos y evasión tributaria.

“Ninguno de estos procesos culminó en una condena en mi contra: uno de ellos ni siquiera reviste naturaleza penal, y los restantes concluyeron con mi sobreseimiento o con la desestimación de la denuncia”, indicó.

El 19 de noviembre de 2025, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen que recomendó rechazar su diploma. Nueve días después, durante la sesión en la que juraron los nuevos senadores, el propio bloque de La Libertad Avanza solicitó que el caso volviera a comisión, en medio de una discusión sobre las mayorías necesarias para resolver la impugnación.

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El pleno del Senado nunca llegó a pronunciarse sobre el rechazo del diploma de Villaverde, quien finalmente renunció a la banca en diciembre.