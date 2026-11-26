Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

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El oficialismo intentará avanzar hoy, en la última sesión del período ordinario en la Cámara de Diputados, con la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027 y con la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la financiación del Tesoro con emisión momentánea. La Casa Rosada espera que ambas iniciativas proyecten una señal de fortaleza política y previsibilidad económica -superávit fiscal- a los mercados tras dos semanas marcadas por el aumento del dólar y del Riesgo País.

El temario de la sesión también incluirá la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; la aprobación de acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, además de una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios; la transferencia de competencias judiciales penales y de menores desde la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires; la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown; y una modificación al marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.

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En las filas del oficialismo confían en que conseguirán el quórum gracias al apoyo de sus habituales aliados. La Libertad Avanza (94) junto con el PRO (12), la UCR (6), Independencias (3), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), Adelante Buenos Aires (1), Cambia Tucumán (1), La Neuquinidad (1) parte de una base sólida de 121. Pero prevén que llegarán sin problemas a los 129 con apoyos del MID (2), Elijo Catamarca (3), Argentina Federal (9), y Provincias Unidas (18).

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA

Según pudo saber Infobae, estos bloques continuaron negociando con el Gobierno hasta último momento y evitaron adelantar públicamente su posición. Provincias Unidas presionó para incluir una reforma del régimen de biocombustibles en el articulado del Presupuesto. Una iniciativa similar ya tiene media sanción del Senado pero el texto quedó “cajoneado” en Diputados por falta de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo dejaron trascender que una posibilidad concreta es incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre.

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Por otro lado, Provincias Unidas reclama un lugar en el Consejo de la Magistratura por ser la segunda minoría en la Cámara pero el PRO le disputa ese lugar porque asegura que en realidad no es un bloque sino un interbloque. Hasta el momento, el presidente de Diputados, Martín Menem, evitó tomar partido en esta disputa y reclamó que ambas fuerzas políticas lleguen a un acuerdo.

Los fondos para las universidades son otro punto de conflicto. El proyecto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. Tanto Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) como Argentina Federal (Salta y Misiones) reclaman ampliar las partidas asignadas. Pero el Gobierno se mantiene firme en su decisión.

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En la previa de la sesión, el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado instando a los legisladores nacionales a “rechazar” el proyecto porque incumple con la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795). “No hay país que se desarrolle sin universidad pública y sin un sistema científico tecnológico innovador y al servicio del futuro”, afirmó Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional.

Comunicado de la UCR

Por su parte, el bloque Argentina Federal, donde pisan fuerte los gobernadores de Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, también habían hecho planteos relacionados a la Ley de Bosques, el mantenimiento de los puentes internacionales, el aumento de los fondos para Ciencia y Tecnología y obras de infraestructura de las provincias del norte. “Está difícil. Veremos si aflojan en algo”, señalaron desde la bancada.

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Sin embargo, entre los temas que generaron mayores tensiones durante el trabajo en comisión se destacó la reforma del régimen de Discapacidad. En el primer borrador, el Poder Ejecutivo incluyó varios artículos que eliminaban el sistema de pensiones por discapacidad y recortaban los fondos del área. Pero tras largas negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas se incluyeron las partidas necesarias para solventar la ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad que se aprobó en el Senado con amplio consenso la semana pasada.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18%, un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027 y el superávit fiscal se mantiene como eje central de la política económica del Gobierno.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Por otro lado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si se aprueba la ley, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.

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