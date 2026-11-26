Enrique Herrero Ducloux en su laboratorio de investigación a comienzos del siglo XX. En noviembre de 1901 se convirtió en el primer doctor en Química de la Argentina

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Cuando Enrique Herrero Ducloux presentó su tesis doctoral sobre la flora autóctona —la “pata del monte”—, la química en el país recién comenzaba a consolidarse como una disciplina autónoma. A los 24 años, el joven investigador alcanzó un título inédito en el país: el de primer doctor en Química de la Argentina. Su logro no significó sólo un hito académico, sino que inauguró la formación de especialistas que impulsaron el desarrollo científico e industrial nacional.

Sucedió el 26 de noviembre de 1901 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Medio siglo después, esa fecha fue instituida como el Día del Químico en homenaje al científico que sentó las bases de la enseñanza y la investigación de esta ciencia en el país.

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La trayectoria de Herrero Ducloux había comenzado del otro lado del océano. Nació en España y llegó a la Argentina siendo un niño. Se convirtió en el primer decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de La Plata y en una figura central de las instituciones científicas de su época.

El Día del Químico, fecha de conmemoración del egreso del primer doctor en química de Argentina, Enrique Herrero Ducloux (Archivo General de la Nación)

De Navarra a Santa Fe

Enrique Herrero Ducloux nació el 6 de enero de 1877 en Castejón, en la localidad española de Navarra. Tenía cinco años cuando emigró con su familia a la Argentina. Se radicaron en la provincia de Santa Fe, donde pasó su infancia y adolescencia. Allí realizó sus estudios primarios y secundarios, obtuvo el título de maestro normal y comenzó a ejercer la docencia en Rosario.

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La Argentina se convirtió en su tierra de formación y en el escenario donde desarrollaría toda su carrera científica. En 1896, a los 19 años, se mudó a Buenos Aires para estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Eligió la carrera de Ciencias Químicas, disciplina que comenzaba a consolidar su lugar en la enseñanza universitaria y en la investigación científica nacional.

Entonces, la química aún compartía buena parte de su desarrollo académico con otras áreas, como la farmacia y las ciencias médicas. Por esto, la formación de especialistas y la creación de espacios específicos para la investigación se traducía en desafíos para las universidades argentinas.

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Enrique Herrero Ducloux junto a profesores de todo el país durante las jornadas de perfeccionamiento científico realizadas en Buenos Aires en 1904 (Caras y Caretas)

Herrero Ducloux se incorporó a ese proceso de renovación científica. Su formación estuvo estrechamente vinculada con los pioneros que impulsaban el desarrollo de las ciencias naturales en el país y buscaban consolidar la química como una disciplina autónoma. Entre ellos se destacó Atanasio Quiroga, uno de los principales promotores de la creación del Doctorado en Química en la UBA, quien dirigió su tesis. También fue relevante la influencia de Pedro Narciso Arata, figura fundamental de la química argentina de fines del siglo XIX y pionero en los estudios químicos de la flora autóctona.

El 26 de noviembre de 1901, cinco años después de ingresar a la universidad, Herrero Ducloux se recibió de Doctor en Química y se convirtió en el primer graduado con ese doctorado en el país. La Universidad de Buenos Aires le entregó el diploma de honor el 4 de marzo de 1902.

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Había comenzado a trabajar en el ámbito de la investigación aplicada un tiempo antes: en 1899 ingresó en los laboratorios del Ministerio de Agricultura de la Nación, donde profundizó sus conocimientos prácticos y continuó su carrera hasta alcanzar el cargo de segundo jefe, que desempeñó en 1905 y 1906.

La tesis doctoral de Enrique Herrero Ducloux

Una tesis sobre una planta nativa y una mirada puesta en el futuro

El trabajo que le permitió obtener el doctorado se tituló Contribución al estudio de la pata del monte (Ximenia americana L.). Dirigida por Quiroga, la investigación se centró en el análisis químico de esta planta nativa y reflejó el interés del científico por estudiar los recursos naturales y sus posibles aplicaciones en la industria, la farmacología y la producción agropecuaria (o la alimentación).

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Lo que buscaba era responder a un objetivo mayor: vincular la química con las necesidades concretas del país. En 1901, en medio de la expansión del modelo agroexportador y del rápido crecimiento urbano e industrial nacional, el Estado y la producción necesitaban resolver de manera urgente problemas sanitarios, agrícolas e industriales, antes que hacer ciencia pura o teórica. Lo reflejó en la introducción de su tesis: “El carácter posible de la química en nuestro país, por muchos años todavía, es esencialmente práctico y utilitario”. También destacó la importancia de la química analítica y la industrial para impulsar el progreso nacional.

Llegó a publicar más de 200 trabajos sobre química analítica, mineralogía, botánica y educación. Investigó los principios activos de plantas autóctonas, la composición de las aguas minerales argentinas y distintos problemas relacionados con la química agrícola y la bromatología. Pero sus intereses también alcanzaron otros campos. Estudió la función de las clorofilas en las plantas y el ciclo del nitrógeno. En 1908 comenzó a investigar los meteoritos de Campo del Cielo, en la actual provincia del Chaco. Examinó más de veinte ejemplares y analizó su composición, en estudios que incluyeron la identificación de metales rutenio y osmio.

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Retratado por Macaya en Caras y Caretas, en 1924

Un protagonista de la construcción científica argentina

La trayectoria de Herrero Ducloux fue mucho más allá de la investigación en el laboratorio. También desarrolló una intensa labor docente y participó en la creación y organización de instituciones que ayudaron a consolidar la química como disciplina universitaria. En 1902 comenzó su carrera docente como profesor suplente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y, en 1906, fue designado profesor titular. Ese mismo año se incorporó a la Universidad Nacional de La Plata como profesor titular de la Escuela de Química y Farmacia y vicedirector del Instituto del Museo. Allí tuvo un papel destacado en la organización de los estudios químicos. También propuso adoptar dos hojas de roble como símbolo de la universidad, emblema que, con algunas modificaciones, continúa identificando a la institución.

Su compromiso con el desarrollo de la química también se manifestó en el ámbito científico y profesional. En 1912 se convirtió en el primer presidente de la Sociedad Química Argentina, fundada por profesores y graduados de la especialidad y que, desde 1920, pasó a llamarse Asociación Química Argentina. Entre 1913 y 1916 ocupó la vicepresidencia de la Universidad Nacional de La Plata. En 1919, cuando se creó la Facultad de Ciencias Químicas de esa casa de estudios, fue elegido su primer decano y participó en la organización de un espacio propio para la formación de químicos y farmacéuticos.

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Su reconocimiento también llegó al ámbito regional. En 1924 presidió el Primer Congreso Sudamericano de Química, realizado en Buenos Aires, y continuó participando en distintas instituciones científicas nacionales e internacionales. Integró la Sociedad Científica Argentina, donde se desempeñó como secretario, y recibió importantes distinciones. En 1937 ganó el premio Francisco P. Moreno, otorgado por el Museo de La Plata, y en 1945 presidió el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires.

En 1951, al cumplirse cincuenta años de la obtención de su doctorado, la Sociedad Científica Argentina le rindió homenaje en reconocimiento a su trayectoria docente y científica. Su nombre también quedó ligado a las instituciones en las que había dejado su huella: la Asociación Química Argentina instituyó el premio Dr. Enrique Herrero Ducloux para distinguir la mejor tesis doctoral realizada en el país, mientras que la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP bautizó con su nombre un sector de su edificio. Murió en La Plata el 23 de julio de 1962, a los 85 años.

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