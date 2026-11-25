La decisión de desmontar es por los cambios en las calles del barrio a raíz del Trambus

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este miércoles a los responsables del operativo de remoción del deck del café Tina, ubicado en la calle Juan B. Ambrosetti al 365, en el barrio de Caballito, tras los incidentes que se registraron el martes durante el desmantelamiento de la estructura con clientes sentados en las mesas.

El procedimiento, llevado adelante por inspectores del área de Ordenamiento Urbano con respaldo de efectivos de la Policía de la Ciudad, derivó en forcejeos, reclamos de vecinos y la detención de un empleado del local acusado de haber agredido a un inspector.

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Las imágenes del operativo, en el que los agentes retiraron mobiliario con tazas y pertenencias de los clientes todavía sobre las mesas, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión negativa para el Ejecutivo porteño.

El dueño del establecimiento, Jorge Prado, aseguró que el viernes anterior le habían notificado que disponía de diez días para retirar el deck por su cuenta, y que ya había contratado a una persona para desarmarlo cuando llegó el operativo. Según su relato, los oficiales no permitieron que su trabajador continuara con la tarea y, en cambio, una empresa tercerizada contratada por el Gobierno procedió a cortar las maderas con una amoladora. El propietario también denunció que durante el procedimiento se rompieron mesas, sillas y otros elementos del negocio, y que el empleado que intentó frenar la intervención terminó detenido.

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El GCBA admitió fallas

El Ejecutivo porteño reconoció que la forma en que se llevó adelante el operativo fue incorrecta. Como resultado de una investigación interna que estableció las responsabilidades, se aplicaron sanciones al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, que fueron pasados a disponibilidad. Además, se destituyó al funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al mando del procedimiento.

La decisión de desmontar es por los cambios en las calles del barrio a raíz del Trambus

“Durante el procedimiento se generaron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el deck, lo que no debería haber sucedido”, indicó el Gobierno porteño en un comunicado. La administración subrayó que este tipo de actuaciones no se corresponde con los principios de cuidado a los vecinos, garantía de convivencia y acompañamiento a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires.

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La situación también cosechó críticas de la oposición. Distintos dirigentes políticos cuestionaron públicamente la forma en que el operativo fue ejecutado, en particular el hecho de que los efectivos avanzaran sobre el local con clientes presentes, entre ellos una menor de edad y su familia, y que el desmantelamiento se haya realizado con una amoladora mientras los comensales permanecían en el lugar.

La remoción del deck y las obras para el TramBus

La decisión de retirar el deck responde a los cambios de circulación previstos para la implementación del TramBus, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico cuya primera traza, denominada T1, buscará conectar Nueva Pompeya con Aeroparque en un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, con inicio de operaciones previsto para mediados de diciembre. Para habilitar un carril adicional en Ambrosetti, el Gobierno porteño dispuso el retiro de cuatro decks gastronómicos instalados sobre esa calle, que pasará a ser utilizada por dos líneas de colectivos que antes circulaban por la Avenida Acoyte.

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La Ciudad sostuvo que la medida fue comunicada con anticipación a los comerciantes. Sin embargo, Prado negó haber recibido una notificación formal antes del operativo y cuestionó públicamente la decisión. Según explicó al diario Clarín, ya tenía organizado el desmontaje del deck de forma independiente cuando los inspectores y los efectivos policiales se presentaron en el local, lo que derivó en la secuencia de enfrentamientos que quedó registrada en video.

El Gobierno porteño sostuvo que la política de ordenamiento urbano tiene como objetivo garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires, y que el episodio en Caballito no refleja esos principios.

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