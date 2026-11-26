El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (REUTERS/ Tomas Cuesta)

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“¿Cuando querés comprar un departamento hablás con el dueño o con el inquilino? El dueño es clave y el inquilino es un actor fundamental, pero cuando el dueño no quiere se complica”, ejemplificó un funcionario para intentar graficar el vínculo entre el armado de La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones de 2027.

En el último tiempo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reactivó la línea de diálogo directo y recuperó la relación con el expresidente Mauricio Macri, en tensión con su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La interna familiar impacta de lleno en la conversación electoral que la Casa Rosada mantiene con su aliado por el futuro de la Ciudad de Buenos Aires.

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“Nosotros vamos a acordar con el PRO. Ellos deberán resolver quién lo representa y ordenar su situación”, respondió, con visible irritación, una fuente libertaria que participa de las conversaciones.

La administración libertaria tiene intenciones de avanzar en acuerdos con el sello amarillo y, de hecho, algunas charlas para la definición de territorios como la provincia de Buenos Aires se encuentran más avanzadas. No obstante, la multiplicidad de actores en tensión en el bastión fundacional del PRO anticipa una negociación compleja que podría profundizarse en los próximos meses.

Los primos Jorge y Mauricio Macri (Maximiliano Luna)

A los planes reeleccionistas que manifestó Jorge Macri se sumaron los deseos del diputado Fernando De Andreis, que responde al expresidente, de competir por la conducción de la gestión porteña.

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Si bien la menor de los Milei retomó el diálogo con Mauricio Macri e incluso volvió a contactarlo para pedirle el respaldo a la reforma electoral, también buscó acercar posiciones con el alcalde porteño. Uno de los gestos se produjo en el marco de la coordinación de la visita de León XIV al país. El respaldo del PRO a la suspensión de las PASO y a las colectoras -aunque finalmente fueron excluidas del articulado-, en contra de su propio archivo, fue bien recibido por el Poder Ejecutivo.

Pese a la sintonía, los armadores violetas niegan la existencia de un entendimiento electoral para los próximos comicios. “Todavía no hay acuerdo. No se habló del tema. Ellos tienen su propia interna”, indicó una fuente con despacho en Balcarce 50.

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Los libertarios argumentan que la mesa integrada por los diputados De Andreis y Cristian Ritondo, por parte del PRO, y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por La Libertad Avanza, todavía no abordó la discusión electoral por la Ciudad. Si bien la instancia fue pensada como un canal de diálogo entre ambos espacios, quedó absorbida por el debate parlamentario y sus reuniones comenzaron a espaciarse durante las últimas semanas.

Asimismo, en el oficialismo se mostraron sorprendidos por los recientes elogios de Jorge Macri a Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña. A través de su cuenta de X, Macri destacó que varias de las propuestas de achicamiento del Estado que instrumentó en las últimas horas habían surgido de iniciativas de la dirigente cercana a Karina Milei y referente de La Libertad Avanza en CABA.

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Reunión de La Libertad Avanza y el PRO en Casa Rosada

El accionar del exintendente de Vicente López fue leído en la Casa Rosada como un intento por ganar protagonismo en la negociación en curso y posicionarse frente a los libertarios. “Jorge quiere sumar puntos. Aspira a generarle una especie de compromiso a Pilar (Ramírez) para que alguien lo tenga en cuenta. Quiere condicionar, es un abrazo de oso”, sintetizaron desde el campamento libertario al respecto.

Sin embargo, desde el Gobierno de la Ciudad rechazaron esa interpretación y aseguraron que se trató de un reconocimiento genuino a la tarea de la legisladora, con la que comparte varios puntos del programa. “No veo presión en un reconocimiento a poder trabajar algunos temas en sintonía. Estamos trabajando con Pilar y el bloque la aprobación del Presupuesto 2027, que se debate la semana próxima en la Legislatura”, contraargumentaron.

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