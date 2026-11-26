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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires pasó a cuarto intermedio sin tratar el proyecto sobre apuestas online y ludopatía, luego de que las negociaciones entre el oficialismo y la oposición no alcanzaran un acuerdo sobre el texto con el que se pensaba llegar al recinto. La sesión se retomará este jueves a las 12 h, con una agenda que también incluye iniciativas sobre fibromialgia y la comunicación de cambios en los precios de los combustibles.

El debate comenzó al filo de la medianoche, tras una extensa reunión de Labor Parlamentaria entre los presidentes de los bloques. La discusión se centró en una iniciativa que busca establecer un régimen integral para el juego en línea, reforzar los controles sobre las plataformas habilitadas y combatir el acceso de menores de edad, así como la operación de sitios ilegales.

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El tratamiento se frustró por diferencias respecto del sistema de recaudación previsto en el proyecto, la conformación de fondos específicos y el destino de los recursos. También pesó el rechazo opositor a debatir sobre tablas un texto que, según los cuestionamientos planteados en el recinto, tuvo cambios de alcance en las horas previas a la sesión.

La falta de un despacho único obligó a conseguir una mayoría de dos tercios para habilitar el debate. La oposición rechazó la alternativa impulsada por el oficialismo para constituir a la Cámara en comisión, dejar sin efecto los dictámenes divididos y discutir un articulado unificado mediante una votación nominal.

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El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, cuestionó desde su banca la postura de los sectores opositores y atribuyó parte de las dificultades para alcanzar un entendimiento a los intereses que alcanzaría la nueva regulación.

Pese a las diferencias, el bloque de Fuerza Patria se mostró amalgamado en el recinto (AG La Plata)

“Tuvimos que lidiar con muchas presiones de los poderes que se están tocando”, afirmó Tignanelli. El diputado también mencionó que esas advertencias ya habían sido planteadas junto con su compañera de bancada Micaela Olivetto.

El oficialismo había buscado ordenar el trámite parlamentario antes de bajar al recinto. Durante la tarde, los presidentes de bloque discutieron un mecanismo para unificar los proyectos y evitar que las diferencias entre los despachos impidieran la votación. Ese entendimiento se desarmó cuando se conocieron las modificaciones incorporadas al texto final.

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Según trascendió en las conversaciones legislativas, 50 de los 70 artículos de la iniciativa original fueron modificados. Los bloques opositores señalaron que no habían tenido tiempo suficiente para analizar una propuesta de más de 60 artículos y que las reformas alcanzaban aspectos centrales del proyecto.

Ante la falta de acuerdo, Tignanelli pidió un cuarto intermedio de diez minutos para reorganizar la posición de su bancada. La oposición rechazó esa moción e impuso su mayoría para aprobar un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12 h. Esa decisión suspendió el tratamiento de todos los expedientes previstos para la jornada.

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El jefe de bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli

La frustrada sesión se produjo luego de la reunión que legisladores bonaerenses mantuvieron el martes 24 de noviembre con autoridades eclesiásticas en el Arzobispado de La Plata. El encuentro fue encabezado por el arzobispo de la capital provincial y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, quien convocó a representantes de distintos espacios políticos ante el crecimiento de la ludopatía y las apuestas en línea.

La reunión se desarrolló en la antesala de la última sesión ordinaria del año. La Iglesia buscó conocer el estado de los proyectos legislativos vinculados con la materia y planteó la necesidad de dar una respuesta institucional frente al impacto de las apuestas digitales sobre niños, adolescentes y las economías familiares.

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Carrara pidió avanzar con herramientas de prevención y control, con especial atención en el acceso de menores de edad a las plataformas. Entre los puntos discutidos figuraron la regulación de la actividad, los límites a la exposición en pantallas, las restricciones a la publicidad y el combate contra el juego ilegal.

“Son vidas que quedan hipotecadas y es muy preocupante”, afirmó el arzobispo después del encuentro, en declaraciones recogidas por Infobae. El planteo de la Iglesia sumó presión sobre una discusión legislativa que ya tenía varios proyectos en trámite y posiciones divergentes entre los bloques.

De la reunión participaron legisladores de Fuerza Patria, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Unión y Libertad y otros sectores. Tignanelli estuvo entre los asistentes, junto con Juan Pablo de Jesús, Rubén Eslaiman, Mariano Cascallares, Alexis Guerrera, Diego Garciarena, Alejandra Lorden, Andrés De Leo, Martín Rozas y Fabián Luayza, entre otros dirigentes.

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El encuentro no contó con representantes del PRO ni de La Libertad Avanza. Ambos bloques cuestionaron después el procedimiento propuesto para habilitar el tratamiento del proyecto y los aspectos vinculados con el esquema de financiamiento de la iniciativa.

El desacuerdo principal se concentró en los recursos que generaría el nuevo régimen. El texto unificado incorporó fondos específicos vinculados con la actividad de las plataformas de juego online habilitadas en la provincia de Buenos Aires.

El PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica ya habían anticipado sus reparos respecto de la creación de esas partidas. Esos sectores manifestaron que podían acompañar un proyecto anterior del diputado Juan Pablo de Jesús, que no contemplaba la misma estructura de financiamiento.

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La propuesta discutida en el recinto incluía cuatro fondos y contemplaba recursos superiores a $ 300.000 millones. Esas partidas serían administradas bajo la órbita del gobernador Axel Kicillof, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

La oposición cuestionó que el texto unificado incorporara esos mecanismos sin un debate previo suficiente. El reclamo se combinó con objeciones por la cantidad de modificaciones introducidas antes de la sesión y por la necesidad de contar con más tiempo para revisar el contenido definitivo.

El proyecto busca establecer reglas para el funcionamiento del juego en línea, fortalecer el control sobre las empresas autorizadas y perseguir a los sitios que operan sin licencia. También contempla medidas de prevención de la ludopatía, campañas de concientización y herramientas de protección para sectores vulnerables.

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La discusión legislativa expuso matices dentro de la administración bonaerense. El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, mantuvo conversaciones técnicas sobre el control de los operadores habilitados y las medidas contra las plataformas clandestinas.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había expresado reparos sobre el proyecto por la falta de un acuerdo previo con el Poder Ejecutivo. También existieron diferencias sobre las proyecciones de recursos que podrían surgir de la regulación y sobre la estructura de los fondos prevista por los autores de la propuesta.

(Infobae en Vivo)

La reunión con la Iglesia, las diferencias dentro del oficialismo y la resistencia opositora al mecanismo de financiamiento derivaron en una sesión que terminó sin votaciones de fondo.

El cuarto intermedio también dejó sin tratamiento una iniciativa que apunta a garantizar diagnóstico temprano, acceso a derechos y cobertura integral de salud para personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y otros síndromes de sensibilización central.

También quedó pendiente una propuesta para establecer reglas de información sobre las modificaciones de los precios de los combustibles. El proyecto busca que las empresas y estaciones de servicio comuniquen con mayor claridad los cambios de valores a los consumidores.

Los bloques retomarán la sesión este jueves a las 12 h. La definición dependerá de si logran acordar una redacción para el proyecto de apuestas online, el mecanismo parlamentario para someterlo a votación y el orden de los expedientes que quedaron pendientes.