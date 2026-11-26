Miles de personas marchan hacia el Parlamento griego en una manifestación para protestar por el aumento del costo de vida y de la vivienda, y para exigir el restablecimiento de las bonificaciones anuales para los funcionarios públicos en Atenas, Grecia, el 25 de noviembre de 2026 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

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Miles de personas marcharon este miércoles en Grecia durante una huelga general de 24 horas del sector público para reclamar aumentos salariales, medidas contra el alza del costo de vida y más recursos para la salud y la educación estatales.

La movilización reunió en el centro de Atenas a unas 12.000 personas, según la Policía, y al menos 20.000, de acuerdo con la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (ADEDY), convocante de la protesta. Estudiantes, alumnos y representantes de sectores privados se sumaron a la marcha.

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“Al lado de los trabajadores protestaron hoy alumnos y estudiantes, ya que la carestía y los sueldos bajos afectan obviamente también a sus familias”, afirmó Yorgos Petrópulos, integrante del Comité Ejecutivo de ADEDY.

La principal exigencia apunta a la restitución del decimotercero y decimocuarto sueldo en el sector público. Esas remuneraciones se eliminaron durante la crisis financiera que atravesó el país entre 2010 y 2018 y no volvieron a incorporarse.

Un estudiante sostiene una bengala durante la manifestación (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“El salario mínimo en el sector público es 15 % menor que el del sector privado, que también es bajo”, señaló Petrópulos. El dirigente añadió que la suba de precios dificulta que los trabajadores lleguen a fin de mes.

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Los manifestantes avanzaron por el centro de la capital hasta el Parlamento con pancartas que exigían “destinar dinero para la educación” y proclamaban “estudiantes y trabajadores unidos en un puño y una voz”.

Músicos y docentes participaron de la movilización con trompetas y guitarras. Junto a alumnos y estudiantes, interpretaron canciones revolucionarias del compositor griego Mikis Theodorakis, fallecido en 2021.

Músicos actúan frente al Parlamento griego (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

A su vez, la huelga general del sector público dejó este miércoles a Grecia sin barcos de pasajeros ni trenes interurbanos, tras la adhesión de marineros y trabajadores ferroviarios a las movilizaciones en demanda de aumentos salariales, más fondos para servicios públicos y medidas frente al costo de vida.

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Decenas de vuelos internos desde o hacia aeropuertos regionales también fueron cancelados. Los trabajadores de telecomunicaciones de la Autoridad Helénica de Aviación Civil se sumaron al paro.

La protesta incluyó a trabajadores sanitarios, docentes de secundaria y asociaciones de profesores universitarios. Los reclamos abarcan subas salariales, cobertura de puestos vacantes en los sectores de salud y educación y una mayor asignación de recursos para la investigación académica. “La investigación básica en nuestras universidades cuenta con muy pocos recursos y además existe un problema enorme en cuanto al apoyo estatal hacia los estudiantes”, afirmó Dimitris Fasuliotis, profesor de Ciencias Naturales de la Universidad Capodistríaca de Atenas.

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El Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis impulsó el crecimiento económico y redujo la deuda pública, pero la suba de precios y los salarios mantienen presión sobre los ingresos de los trabajadores. Los datos de la Oficina de Estadística de Grecia (Elstat) indican que la inflación acumulada entre 2020 y 2026 llegó a casi 30%, mientras los salarios registraron un alza promedio de apenas 20% durante el mismo período.

Manifestantes se reúnen durante una protesta en Atenas (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El salario mínimo, en cambio, aumentó más de 41% entre 2020 y 2026, al pasar de 650 a 920 euros brutos mensuales. La inflación interanual alcanzó el 5,7% en octubre, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Solo Bulgaria, con 5,9%; Lituania, con 6,1%; y Rumanía, con 7%, registraron niveles superiores.

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Grecia comparte con Bulgaria el último lugar de la Unión Europea en producto interno bruto per cápita ajustado por poder adquisitivo. También ocupa la última posición en capacidad de compra del salario medio, según datos de Eurostat.

(Con información de EFE)