El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la secretaria general e la Presidencia, Karina Milei

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El importantísimo funcionario de la Casa Rosada se agarró la cabeza. Venía de mantener una reunión con un representante de un conocido banco de inversión de Wall Street. Sentado en su despacho, relataba incrédulo. “El tipo me discutía que no tenemos los votos en el Senado para la suspensión de las PASO. Me decía que la economía no está tan mal como dicen los medios… pero ¡Estaba preocupado por si tenemos o no los votos para suspender las PASO! Yo le decía que sí y el tipo no me creía… ¡Es un disparate! ¿Desde cuándo los mercados nos cuentan los votos en el Congreso?”.

La anécdota ilustra cómo transita estos días un Gobierno sin margen de error. No solo en términos de gestión, sino también en materia discursiva, política y parlamentaria. Todo movimiento es un test a los ojos de los mercados, que a cada paso pricean las chances de reelección de Javier Milei. Si bien la suba del riesgo país de los últimos días obedeció, en buena parte, a factores externos, la diferencia entre la Argentina y otros países emergentes solo se explica por un componente netamente autóctono: se adelantó demasiado el clima electoral mientras cambian las expectativas respecto a la sustentabilidad social del modelo económico actual.

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Hoy, La Libertad Avanza (LLA) atravesará otra serie de desafíos en la doble sesión en el Congreso. Diputados votará el Presupuesto y el Senado hará lo propio con la reforma electoral. Dos proyectos nodales y un Gobierno completamente a prueba. Los votos para suspender las PASO -confían Diego Santilli y Patricia Bullrich- estarían. Más ajustado está el oficialismo en la Cámara baja por el tironeo con el bloque de Provincias Unidas (PU) que ya dejó sin quórum a la sesión anterior. Una charla entre Cristian Ritondo (PRO) y Gisela Scaglia (PU) habría allanado el camino.

Diego Santilli y la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (Foto: Jaime Olivos)

Hay, en LLA, quienes por lo bajo admiten que fue el propio Gobierno el que se tendió su propia trampa al impulsar la reforma política y adelantar la discusión electoral. “Lo de la suspensión de las PASO fue puesto como prioridad por el Presidente y nosotros trabajamos para él. Nosotros solos nos metimos esto como objetivo político y ahora nos miden por esto”, admitía un ministro que comenzaba a hacerse estas preguntas.

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A esta altura del partido, es contrafáctico saber qué matemática electoral le conviene más al oficialismo. ¿Está tan claro que sin PASO se fomenta la polarización con el kirchnerismo y que no habrá mayor atomización de la oferta electoral?

El trabalenguas oficial

La otra esfera que genera inquietud es la comunicacional. La semana pasada, Luis Caputo y Javier Milei ofrecieron entrevistas extensas (y menos cómodas que de costumbre) para ofrecer previsibilidad. Sin embargo, se dio el mayor salto del riesgo país. “Quizás fue un error que Toto hablara en medio de una turbulencia internacional”, reconoció un funcionario de la Casa Rosada.

Llegó el lunes y, pese al feriado sin negocios financieros locales, hubo un alivio en el indicador del JP Morgan y una recuperación general de las cotizaciones argentinas, gracias al rebote de Wall Street en una rueda marcada por el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia. Fue apenas un espejismo. Los bonos argentinos retomaron las bajas y el riesgo país se acomodó en la zona de los 1100 puntos, con oscilaciones.

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Lo que marcó esta semana, no obstante, fue la economía real, con la confirmación de que la Argentina atravesó una recesión técnica en el segundo y el tercer trimestre de este año (cayó 0,6 y 1,8% respectivamente).

El Gobierno salió rápidamente a dar la batalla discursiva. Y lo hizo con distintos argumentos y recursos. Estuvieron quienes pusieron de relieve que en octubre y noviembre se está viendo una recuperación de la actividad. Y estuvieron aquellos que apelaron a la negación. La cuenta de “Respuesta Oficial” del Gobierno apuntó a las “fake news” de los medios. Y Jose Luis Daza optó por darle una lección al periodismo. Dijo que “dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican una recesión” porque en Estados Unidos eso lo determina la National Bureau of Economic Research (NBER) que “rechaza explícitamente la regla de los dos trimestres”.

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No faltó, en tanto, el tuit con rebusque de Toto Caputo, resaltando la variación intermensual del EMAE (dio un aumento de 1,1% con respecto a agosto). Milei festejó el mensaje con un “MAGA” (Make Argentina Great Again). En ese preciso momento, en redes circuló un anuncio llegado desde Narnia: el canal de YouTube Milei Media promocionó un programa especial sobre el Presidente y el fútbol. Un editado con su faceta de arquero, de bilardista y de fanático de Boca. Impulsado por el videógrafo Santiago Oría, ese canal comparte “contenido especial de Javier Milei”, al mejor estilo de un club de fans que festeja todas las facetas de un ídolo. Finalmente el especial futbolero se levantó.

El tuit de Luis "Toto" Caputo sobre la economía

Ayer, en tanto, el ministro de Economía dio dos tipos de mensajes en sendas entrevistas. En la primera, en América TV, señaló, en línea con Daza, que “la recesión técnica es una definición arbitraria”. Más tarde, en Neura, apuntó. “Es historia pasada. Ya estamos con dos meses seguidos de crecimiento”.

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Dos puntos llamativos del nuevo discurso oficial. El primero es que con el EMAE de septiembre Milei y Caputo volvieron a ponderar el crecimiento de 1,1% intermensual de la serie desestacionalizada cuando el Presidente siempre dijo que “cuando hay muchos cambios estructurales” los desestacionalizados miden mal.

Segunda curiosidad: el Gobierno salió a cuestionar los titulares de los diarios, pero días atrás fue el propio Milei quien, en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, aludió, como al pasar, a la contracción de los dos trimestres. Mientras resaltaba algunos datos pidió evaluar a su ciclo económico “al margen de lo que pueda estar pasando en un par de trimestres, y si se marca o no una recesión técnica”.

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Sin correcciones ni fusibles

La reacción oficial al EMAE cristaliza un estado de cosas mucho más importante: al no reconocer el problema, Milei y su ministro de Economía confirman que no tienen previsto hacer nada nuevo, ni tocar ninguna perilla para expandir la actividad, ni llevar alivio a los sectores más rezagados. El Presidente ya dijo que entre su ortodoxia y el “plan platita” no hay nada.

Patricia Bullrich, en cambio, sigue hablando en su dialecto. Volvió a pedir “sensibilidad” y que “los cambios económicos lleguen al hogar de cada uno”. Lo hizo en una entrevista en Bloomberg, un medio internacional especializado. “Estamos a tiempo para corregir”, insistió. Hizo su reclamo a viva voz, aun cuando aseguró que está abierta una instancia de conversación con el Presidente sobre eventuales medidas económicas “quirúrgicas”. Se verá si esas deliberaciones entre Milei y su socia se traducen en acciones o si caen en saco roto.

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Desde hace tiempo, Patricia Bullrich cuestiona el curso de la economía (Foto: Jaime Olivos)

Lo otro que echó por tierra la Casa Rosada es la posibilidad de un cambio en el equipo económico. El tembladeral financiero de la última semana había desatado, naturalmente, todo tipo de rumores en torno a Caputo, que en la sede de gobierno desmintieron de cuajo.

“Toto se va a ir el 9 de diciembre de 2027 o, si hay reelección, el 9 de diciembre de 2031. Más lo quieren echar, más firme está”, dijo un funcionario de la Casa Rosada. Y agregó: “Hay que entender que Milei es el economista en jefe de su propio gobierno”. No es un detalle. Si el Presidente es el primer escudo protector del programa económico, se dificulta la idea de que Caputo pueda ser un fusible. El esquema clásico, en el que los técnicos del gobierno traen soluciones y el Presidente define, no corre. Acá la consigna para el equipo económico es aplicar la intransigencia presidencial.

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Los funcionarios del Gobierno ya asimilaron la escasa plasticidad que adquirió la gestión. A esta altura, todos entienden que a Milei le importa menos si cae en intención de voto que la defensa de su modelo. Prueba de ello es lo que se verá el lunes en el Palacio Libertad, cuando el jefe de Estado presente su nuevo libro, de tres tomos, titulado “La moral como política de Estado”, en donde expone que el programa económico argentino es una derivación directa de los Diez Mandamientos.

Resulta llamativo que el Presidente utilice un edificio público para su emprendimiento editorial personal, pero fuentes oficiales aseguran que se realizaron los trámites para obtener habilitación y utilizar el espacio, que está abierto a “eventos institucionales” el primer día de la semana. También asoma una pregunta obvia: ¿Cuándo tuvo tiempo el jefe de Estado en ejercicio para escribir un libro de tres gruesos tomos?

Quien sí tiene a la reelección como única prioridad es Karina Milei. Por eso, con su hermano clavado en un lugar, ella tuvo que empezar a ser más pragmática en lo político. Ella misma está telefoneando a los gobernadores y haciendo concesiones. “Si fuera por mí jugaría con LLA en los 24 distritos, pero tengo que sacar la reforma política”, le dijo esta semana a uno de sus colaboradores.

Al menos en esta etapa, Karina cambió el manual de la imposición por el de la negociación. Y eso provoca cierta sorpresa, incluso, en Martin y Eduardo “Lule” Menem, sus dos principales lugartenientes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es quien encabeza los trabajos por la reelección de Javier Milei

Con los cinco gobernadores radicales -Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)- y con los dos de PRO -Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- ya habría acuerdo. Se sumarían Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). La idea es confluir con ellos en las listas de diputados y senadores nacionales. A nivel provincial, en algunos casos LLA no presentará candidato a gobernador y en otros habrá una contienda controlada.

En Neuquén, que vota en febrero, se está terminando de rosquear el esquema. En LLA se escuchan las dos versiones: podría haber una confluencia con Rolando Figueroa o, eventualmente, una competencia acordada, para que Nadia Márquez pueda hacer pie en la “Dubai argentina”. Esa idea también abona que crezca un bloque violeta en la legislatura provincial, que obture a otros espacios más abiertamente opositores a la Neuquinidad, el partido oficial.

“Con todos vamos a acordar de alguna manera. Hay distintos formatos pero la idea es un win win”, dijo un alto funcionario a Infobae.

Hoy con sesiones simultáneas en Diputados y en el Senado, el oficialismo tratará de superar nuevos test de gobernabilidad de cara a los mercados. Porque en la dinámica que Milei fue diseñando en las puertas del año electoral, el Gobierno no tiene fusibles. Tampoco margen de error.