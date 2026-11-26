Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa (derecha), y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (i), y el primer ministro británico, Andy Burnham, durante la cumbre entre la UE y Reino Unido en Bruselas. EFE/Yves Herman / POOL

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El Gobierno británico presentará este jueves ante el Parlamento un proyecto de ley para implementar los acuerdos alcanzados con la Unión Europea (UE), que buscan reducir las barreras comerciales y reforzar los vínculos entre ambas partes seis años después del Brexit.

La iniciativa, denominada “Reducir los costos”, incorporará a la legislación británica dos de los principales compromisos pactados el 20 de noviembre con los 27 Estados miembros del bloque: un acuerdo sobre normas de seguridad alimentaria para simplificar los trámites de importación y exportación, y la conexión de los sistemas de comercio de emisiones de carbono del Reino Unido y la UE.

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El proyecto deberá superar el trámite parlamentario, aunque el Partido Laborista del primer ministro Andy Burnham cuenta con una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes, la cámara baja del Parlamento británico.

El acuerdo bilateral se selló durante una cumbre celebrada en Bruselas, en la que Burnham y los presidentes de las instituciones europeas firmaron tres pactos comerciales y de movilidad. El encuentro, el segundo de carácter bilateral desde la salida formal del Reino Unido del bloque en 2020, marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambas partes, a una década del referéndum que determinó el Brexit.

“Es un buen día para Gran Bretaña. Es un buen día para Europa”, declaró Burnham durante la cumbre, en la que calificó el entendimiento como un acuerdo “histórico”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también describió el resultado como un “punto de inflexión” en las relaciones bilaterales.

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El pacto alimentario apunta a reducir los controles y la burocracia que afectan a las exportaciones británicas hacia el mercado europeo. La UE es el principal socio comercial del Reino Unido y concentra el 58% de sus exportaciones de alimentos y bebidas, según un comunicado del Gobierno británico.

“Es un buen día para Gran Bretaña. Es un buen día para Europa”, declaró Burnham durante la cumbre, en la que calificó el entendimiento como un acuerdo “histórico” (REUTERS)

La medida permitirá facilitar el envío de productos frescos, entre ellos embutidos, mariscos de aguas nacionales y papas semilla. Sin embargo, su aplicación no está prevista antes del 1 de marzo de 2028, ya que Londres deberá aprobar cambios legislativos para adaptar sus normas a los estándares comunitarios.

El Gobierno británico estima que la eliminación de las trabas burocráticas generará beneficios por 5.100 millones de libras (6.700 millones de dólares) anuales para las exportaciones de alimentos.

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El segundo componente del acuerdo contempla la vinculación de los mercados de emisiones de carbono de ambas partes. Según Londres, la conexión creará el mayor mercado de carbono integrado del mundo y permitirá eximir 6.500 millones de libras (8.100 millones de dólares) en exportaciones británicas de los impuestos fronterizos al carbono de la UE.

Al igual que el pacto alimentario, esta disposición no tendrá efectos inmediatos: la exención de los gravámenes europeos no entrará en vigor antes de 2028.

El tercer compromiso establece un programa de experiencia juvenil que permitirá a 100.000 jóvenes de cada lado residir hasta tres años en el territorio de la otra parte para trabajar, estudiar o viajar.

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Pese al avance de las negociaciones, persisten diferencias en torno a las condiciones de acceso de los estudiantes europeos a las universidades británicas. Bruselas reclama que los ciudadanos de la UE paguen tasas equivalentes a las de los estudiantes británicos, que actualmente representan cerca de un tercio de los aranceles internacionales.

El Gobierno británico estima que la eliminación de las trabas burocráticas generará beneficios por 5.100 millones de libras (6.700 millones de dólares) anuales para las exportaciones de alimentos (AP)

Londres y Bruselas se concedieron otros seis meses para alcanzar un entendimiento sobre esta cuestión. El Gobierno de Burnham reconoció que “las conversaciones continuarán en algunas áreas” durante ese período, aunque insistió en que “el acuerdo está cerrado”.

Otra de las diferencias durante las negociaciones estuvo relacionada con el acceso británico al programa industrial Made in Europe, que busca proteger a los fabricantes europeos frente a la competencia china. Bruselas mostró disposición a considerar la participación del Reino Unido, pero reclamó que Londres alinee su política comercial con la comunitaria, incluidos los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. La cuestión quedó sin resolver durante la cumbre.

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El entendimiento también generó fuertes críticas de la oposición británica. Varios ex primeros ministros conservadores, entre ellos Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron, advirtieron contra la reapertura de un debate que dividió profundamente al país durante el proceso de salida de la UE.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, cuestionó la estrategia del primer ministro durante su visita a Bruselas. “El ingenuo Andy Burnham ha ido a Bruselas y se ha topado con la dura realidad que llevo décadas advirtiendo. La flexibilidad es una fantasía”, escribió en la red social X.

Los conservadores también acusaron al jefe de Gobierno de cometer una “traición” al Brexit.

Burnham, que asumió el poder en julio, planteó desde el inicio de su mandato la posibilidad de profundizar los vínculos con Bruselas e incluso abrió el debate sobre un eventual regreso del Reino Unido al bloque.

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El líder de Reform UK, Nigel Farage, cuestionó la estrategia del primer ministro durante su visita a Bruselas (REUTERS)

Tras la cumbre, anunció que iniciará una “discusión con los socios europeos sobre opciones para la relación a largo plazo”, que podrían abarcar desde el mantenimiento del esquema actual hasta el ingreso a la unión aduanera o una solicitud de adhesión plena.

El primer ministro tampoco descartó que el próximo programa electoral laborista incluya un compromiso para reincorporar al Reino Unido a la UE. La iniciativa enfrenta resistencias dentro de su propio partido, donde existen diferencias sobre el alcance que debe tener el acercamiento a Bruselas.

(Con información de AFP)