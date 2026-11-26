El peronismo trata de ordenarse en las provincias que ya tienen fechas confirmadas en el calendario electoral

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Hay seis provincias que ya definieron su calendario electoral y que habilitaron la carrera hacia esa meta llamada gobernación. Neuquén, Chubut, Tucumán, Salta, Santa Fe y Catamarca. En dos gobiernan partidos provinciales, en una el PRO, en otra la UCR y en otras dos el peronismo disidente. Todas las conducen gobernadores que son aliados estratégicos del gobierno de Javier Milei.

La primer elección del año, hasta el momento, será en Neuquén el 14 de febrero. En la provincia del sur el PJ no está ni ordenado ni fuerte para afrontar la competencia con Rolando “Rolo” Figueroa, el gobernador que terminó con extensos años del Movimiento Popular Neuquino (MPN) al frente de la gestión y que se ha fortalecido con alianzas internas.

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En las últimas semanas Figueroa sumó a su armado a una figura del peronismo provincial: el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que fue candidato a gobernador de la fuerza política en las últimas tres elecciones ejecutivas. Rioseco irá por su reelección en la localidad que gobierna con el apoyo de Figueroa. Y su partido se acoplará en una colectora a la boleta del actual gobernador. Acuerdo cruzado.

La figura de alto impacto que volverá a competir en las elecciones es Jorge Sobisch. El histórico dirigente, que tiene 83 años, anunció hace poco que quiere competir con un frente nuevo, ya que el MPN anunció, en forma institucional, que no tendrá candidato en las próximas elecciones. En paralelo, este 28 de noviembre el PJ realizará el congreso partidario para definir la estrategia electoral.

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Juan Pablo Luque es el principal precandidato a gobernador en Chubut

Los sectores de Parrilli, Darío Martínez y Lucas Riquelme, actual presidente del partido, mantienen conversaciones abiertas para ver si pueden explorar un acuerdo electoral sobre el final del año. El peronismo está fraccionado y sin un liderazgo claro, motivo por el que lo espera una tarea titánica para lograr construir una candidatura sólida.

El 21 de marzo habrá elecciones en Chubut y el actual gobernador, Ignacio Torres, buscará su reelección. El principal candidato que tiene el peronismo en la provincia es el diputado nacional Juan Pablo Luque, que integra el esquema del PJ Federal y que la semana pasada fue parte del encuentro en San Fernando articulado por Sergio Massa.

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Luque fue el último candidato a gobernador de la fuerza. Perdió con Torres en el 2023 y ahora está dispuesto a buscar su revancha. El legislador apuesta a liderar una candidatura de consenso pero, tal como consignó este medio, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, y el diputado nacional José Glinski, reclaman una interna y rechazan un acuerdo de cúpula.

En la provincia no hay PASO por lo que, en el caso de no haber acuerdo, la candidatura peronista debería definirse por una interna partidaria. El peor de los escenarios es la división, que no está descartada, aunque existe cierta voluntad de las partes de lograr un acuerdo para ir en unidad a los próximos comicios y recuperar la provincia.

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Ramón Rioseco, el candidato a gobernador del peronismo en las últimas tres elecciones, cambió de rumbo y cerró un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa

El 9 de mayo abra elecciones en Tucumán. Osvaldo Jaldo busca su reelección y consolidar su poder territorial en el peronismo provincial. El gobernador ha sido uno de los peronistas aliados a Milei durante los tres años de gestión, lo que lo marginó absolutamente del resto del peronismo nacional.

El mandatario afronta un pedido de inconstitucionalidad que hizo la oposición para negarle la posibilidad de ir por un nuevo mandato. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia.

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Algunos sectores de la oposición consideran que se le debe computar el mandato en el que él reemplazó a Juan Manzur en la gobernación, cuando desembarcó en la jefatura de Gabinete del gobierno de Alberto Fernandez. Otros creen que debe respetar el principio de alternancia que marca la constitución nacional. Jaldo está convencido de que no tendrá ningún problema, que cumple con lo que marca su constitución y que la justicia electoral no hará lugar a los reclamos.

Manzur, el archirrival interno de Jaldo, tiene voluntad de ser el candidato del peronismo nacional en la provincia. Entre ambos se vienen cruzando chicanas y reproches. El ex gobernador y actual senador cree que él puede representar el antimileismo en la provincia y competirle al Gobernador.

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Osvaldo Jaldo y Juan Manzur tiene una relación muy mala y podrían competir en el camino a la gobernación

En Salta la elección será el 16 de mayo y allí Gustavo Sáenz intentará buscar su reelección. El gobernador también puede encontrarse con trabas judiciales ya que la constitución provincial tiene un artículo que solo permite dos mandatos. Ese agregado fue puesto por el propio mandatario después de asumir su segundo mandato. Se aferra a la interpretación de la letra chica, que dice que es a partir del mandato vigente.

En ese sentido, su segundo mandato sería computado como el primero y una eventual reelección como el segundo. Una lectura fina. En paralelo, un sector del peronismo referenciado en Juan Manuel Urtubey intenta construir una alternativa. No hay candidato a gobernador firme, porque las negociaciones recién están comenzando. Ni siquiera Sáenz sabe si jugará cerca de Milei o amparado en su partido provincial. Urtubey, junto a Pablo Kosiner, juntan masa crítica para posicionar al PJ.

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La otra elección confirmada es la de Santa Fe, que será 13 de junio. El peronismo santafesino, dividido en múltiples tribus, están intentando organizarse para lograr un esquema de unidad, empujado por las PASO. Pese a los resquemores internos, casi todos los sectores internos han dado muestras de querer coincidir en un proyecto provincial. Desde Omar Perotti, hasta los senadores provinciales, pasando por la Corriente de Agustín Rossi y Germán Martínez.

Hasta el momento el único que ha mostrado vocación concreta de competir es el diputado nacional Diego Giuliano. Pero también están en el escenario Martínez, que es el presidente del bloque de diputados nacionales del peronismo, y Roly Santacrocce, intendente de Funes. La clave está en evitar fisuras internas que dividan las candidaturas y que dejen un campo abierto para que Maximiliano Pullaro logre su reelección.

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Gusatvo Saadi sería el próximo candidato a gobernador de Catamarca

Axel Kicillof está haciendo pie en la provincia de la mano del Movimiento Evita, mientras que Sergio Massa tiene en Giuliano el representante del Frente Renovador en el territorio. El kirchnerismo corre por su cuenta, mientras que Ciudad Futura hace equilibrio, con Juan Monteverde a la cabeza, entre el kicillofismo y el massismo. No quieren quedar pegados a esa interna inevitable.

En Catamarca, que votará el mismo día de la elección general nacional, el gobernador Raúl Jalil ya avisó que no será candidato. El nombre que se impone para la disputa es el de Gustavo Saadi, intendente de la capital, como parte de un acuerdo entre el actual mandatario y la senadora nacional Lucía Corpacci.

Jalil pasaría ser candidato a senador, al igual que Corpacci, que debe renovar su banca. Sin embargo, hay una serie de rumores que ponen en duda los movimientos políticos del mandatario catamarqueño. Todo está por verse todavía. Se aprociman tiempos de importantes y profundas definiciones para el peronismo.