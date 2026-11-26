Guardar

El triunfo de Boca Juniors por 2-0 ante Independiente Rivadavia, que le permitió clasificarse a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, generó una ola de reacciones humorísticas en las redes sociales. Entre el regreso de Adam Bareiro tras una larga lesión, la figura de Leandro Paredes y la comparación del “Vasco” Arruabarrena con el “Virrey” Bianchi, los usuarios de X encontraron múltiples motivos para viralizar imágenes y videos con tono irónico.

El ingreso de Adam Bareiro, quien sumó minutos por primera vez en el ciclo de Arruabarrena después de una operación por hernia de disco en sus lumbares, se convirtió en uno de los temas centrales de la conversación en redes. Una cuenta identificada como Frabigol Xeneize acompañó la frase “Bareiro no va a ser el mismo después de la lesión” con una imagen de Ronaldo Nazário durante el Mundial de 2002.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el usuario naza publicó un fragmento del festejo histórico de Diego Maradona en las tribunas al ver ingresar a Messi, con el texto “mi reacción cuando lo vi entrar a Bareiro”. El paraguayo, que había sido intervenido quirúrgicamente, generó expectativa entre los hinchas tras su regreso a la actividad, aunque sin llegar a convertir durante los minutos que disputó.

La solidez mostrada por el plantel bajo la conducción de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que alcanzó los 100 partidos como entrenador de Boca en la misma jornada, también quedó reflejada en los memes. El usuario Agua de bidón ironizó con una fotografía del propio entrenador fumando un cigarrillo, bajo la leyenda “Una maquinita el equipo. Gracias Vasco. Las colas juguetonas hacen fila”.

PUBLICIDAD

Otro mensaje, de la cuenta Mi puto padre, utilizó una imagen de Pep Guardiola aplaudiendo para acompañar la frase “Lo que juega este Boca hermano!!!”, en referencia al nivel futbolístico exhibido por el equipo durante el encuentro ante la Lepra mendocina.

El buen momento de Leandro Paredes, autor del primer gol de penal y referente del mediocampo xeneize, también tuvo su correlato en clave de meme. La cuenta JS compartió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba al capitán como director de orquesta dentro de un teatro, con la inscripción “El dueño del medio en Boca Juniors”.

La usuaria Roxana Yapura sumó otro posteo con la imagen del volante y la frase repetida “me alegra la vida” en distintas direcciones, acompañada del texto “La alegría que me genera este Boca. Por Dios. Paredes gracias por volver”.

PUBLICIDAD

A su vez, la cuenta Antonella publicó una fotografía de un joven Juan Román Riquelme con la camiseta histórica de Boca, acompañada apenas por la frase “Sigan viendo”, en referencia al entusiasmo generado por el nuevo triunfo del equipo en la Bombonera.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ EL TRIUNFO DE BOCA