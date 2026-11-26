Julia Riera se metió entre las ocho mejores del Argentina Open 2026 (Crédito: @iebmasargopen)

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El tenis argentino tuvo una jornada con resultados dispares en el IEB+ Argentina Open WTA 125. Julia Riera consiguió una trabajada victoria ante la turca Ipek Oz y avanzó a los cuartos de final del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Tenis Club Argentino. Solana Sierra, primera preclasificada, quedó eliminada, mientras que Lourdes Carlé se impuso en el duelo nacional ante Sol Larraya Guidi y se clasificó a los octavos de final, donde tendrá como rival a Nadia Podoroska.

Riera, ubicada en el puesto 139 del ranking mundial, se recuperó después de perder el primer set y derrotó a Oz (261°) por 5-7, 6-3 y 6-2, en dos horas y 21 minutos de juego. La Araña, quinta preclasificada del torneo, mostró reacción en el segundo parcial y logró sostener la diferencia en el tercero para sellar la victoria.

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La pergaminense había comenzado con un triunfo en su debut ante la griega Despina Papamichail por 6-2 y 7-5. Ahora, en busca de un lugar en las semifinales, se enfrentará a la española Alicia Herrero Liñana (228°), quien venció a su compatriota Ariana Geerlings Martínez por 7-5 y 7-5.

Por su parte, Solana Sierra no pudo sostener su condición de primera favorita. La marplatense, ubicada en el puesto 106 del ranking WTA, perdió ante la francesa Carole Monnet (224°) por 6-4 y 6-3 y se despidió del torneo en los octavos de final.

Sierra había llegado al certamen como la principal preclasificada y en su estreno avanzó ante la rumana Victoria Jiménez Kasintseva. En ese encuentro, la argentina perdió el primer set por 6-1, se recuperó en el segundo, que ganó por 7-6 (1), y estaba 2-0 arriba en el tercero cuando su rival abandonó por una lesión.

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El miércoles, sin embargo, Monnet logró imponerse en dos sets y frustró las chances de Sierra de pelear por el título en Buenos Aires. Sol cierra una temporada agridulce, en la que después de alcanzar en junio su mejor posición -56°- en la clasificación femenina ingresó en un pozo de rendimiento que la dejó fuera del Top 100.

Solana Sierra se despidió del torneo (Crédito: @iebmasargopen)

Lourdes Carlé se quedó con el duelo argentino del día y enfrentará a Nadia Podoroska

La jornada también tuvo un enfrentamiento entre dos representantes nacionales. María Lourdes Carlé derrotó a Sol Larraya Guidi por 6-3 y 6-1 y avanzó a los octavos de final. La deroense, ubicada en el puesto 246 del ranking mundial, se impuso ante la juvenil tandilense, de 18 años, que recibió una invitación para disputar el cuadro principal.

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Carlé tendrá ahora un nuevo desafío frente a Nadia Podoroska, en un cruce que garantizará otra presencia argentina en los cuartos de final. La rosarina, que ocupa el puesto 181 del ranking WTA, superó el martes a la española Leyre Romero Gormaz, tercera preclasificada, por 7-6 (4) y 6-0.

El IEB+ Argentina Open WTA 125 se disputa en el Tenis Club Argentino, en Palermo, y reúne a 32 jugadoras en el cuadro principal. El torneo, que se desarrolla sobre polvo de ladrillo, reparte 115.000 dólares en premios y forma parte de la gira sudamericana de cierre de temporada.

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