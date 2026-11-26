La bandera con las amenazas a Gaudio

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Una bandera con amenazas de muerte contra Gastón Gaudio y sus hijos apareció este miércoles en Avellaneda, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el ex tenista competirá por la presidencia de Independiente. “Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos”, se leía en el trapo blanco con letras rojas y negras y el escudo del club, colgado sobre la avenida Mitre al 2000, a la vista de los automovilistas y vecinos que circulaban por una de las principales arterias de la zona.

El mensaje intimidatorio surgió apenas dos días después del cierre de la presentación de listas para los comicios del Rojo. Hasta el momento no trascendió quiénes fueron los responsables de la amenaza ni si el hecho derivó en una denuncia policial o judicial.

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Gastón Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004 e hincha reconocido de Independiente, anunció a fines de septiembre su intención de competir por la presidencia del club. Desde entonces se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la campaña electoral.

“Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”, posteó el ex deportista en su cuenta de X (antes Twitter).

El posteo de Luciano Nakis en respaldo a Gaudio

Las elecciones se realizarán el domingo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Participarán cinco candidatos, con una particularidad: el oficialismo no presentará lista propia, lo que pondrá fin al ciclo iniciado en 2022 con Fabián Doman al frente del club y continuado por Néstor Grindetti tras la renuncia del periodista en abril de 2023.

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Gaudio encabeza la lista de Gente de Independiente, acompañado por Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes, y cuenta con el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la historia del club. Entre los principales aspirantes también figura Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA, quien lidera Lista Roja junto con Federico Di Pace y Daniel Bertoni, y cuenta con el apoyo de Sergio “Kun” Agüero.

El periodista Enrique Sacco, al frente del Movimiento Independiente Auténtico, lleva como compañeros de fórmula a Sebastián Epelboim y Hugo Lombardi. A su espacio se incorporó Puro Sentimiento Rojo, la agrupación que lidera Fernando Montenegro. La oferta electoral se completó sobre el cierre del plazo de inscripción con dos listas más: Daniel González, de Agrupación Independiente —el espacio que gobernó el club hasta 2022 con Hugo Moyano como presidente—, acompañado por Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti; y Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos, junto a Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez como candidatos a vicepresidentes. Será la primera vez en la historia de Independiente que cinco listas compitan por la presidencia.

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Ocurrió en el umbral de las elecciones de Independiente, en las que el ex tenista buscará llegar a la presidencia

Nakis, uno de los rivales directos de Gaudio en la contienda, también repudió públicamente las amenazas, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. “Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así”, escribió el dirigente, y agregó: “Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia”.

Se espera que esta votación vuelva a rondar por cifras récord, con más de 60 mil socios habilitados para expresarse en las urnas. La elección de hace cuatro años fue la más concurrida en toda la historia del Rojo, con 15.966 socios expresándose en las urnas. Detrás, quedaron los 11.685 votantes de 2011 (ganó Javier Cantero con 7.006 votos), los 10.557 de 1954 (ganó Alfredo Roche con 7.338 votos) y los 10.002 de 1990 (ganó Horacio Sande con 5.354 votos).

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El extenista Gastón Gaudio se pronuncia en la red social X tras las amenazas que sufrió

"Hoy es un día de mierda para mí", escribió Gaudio tras la amenaza (Gaston Taylor)