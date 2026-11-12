Política

Martín Menem presiona a Bullrich: espera que el Senado suspenda las PASO en los próximos 15 días

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la reforma electoral depende exclusivamente de la Cámara Alta, donde la ex ministra lidera el bloque y las negociaciones. También anticipó que habrá sesiones extraordinarias

Martín Menem - Patricia Bullrich
Martín Menem y Patricia Bullrich
Guardar

Martín Menem anticipó que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas y enumeró las iniciativas que el oficialismo prevé tratar antes de fin de año, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la decisión sobre las elecciones primarias depende de los acuerdos parlamentarios y señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara alta. “Es una expresión de deseo”, aclaró al referirse a los plazos para obtener la media sanción.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el dirigente de La Libertad Avanza afirmó que el Gobierno buscará avanzar con una reforma electoral más amplia. También defendió la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que el Estado no debería financiar las internas partidarias.

Menem dijo que la suspensión de las PASO depende de los votos en el Senado

Menem planteó que el oficialismo espera reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa. “La Argentina no necesita PASO”, afirmó, y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para los comicios de 2025. Además, cuestionó que el Estado financie las disputas internas de las fuerzas políticas: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

PUBLICIDAD

El titular de Diputados remarcó que los anuncios legislativos están sujetos al respaldo de cada senador en el recinto. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, sostuvo. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.

Tras una eventual aprobación en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, que preside Menem. El dirigente sugirió que el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.

En la Cámara Alta, esos acuerdos dependen en gran medida del liderazgo de Patricia Bullrich, quien en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, ayer hubo un posteo de Javier Milei que fue leído como una crítica a la ex candidata presidencial del PRO que aspira a competir nuevamente en 2027.

El oficialismo prepara una agenda con Banco Central, Malvinas y biocombustibles

Sobre la actividad parlamentaria, Menem anticipó que la próxima semana podría debatirse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto apunta a establecer como prioridad de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda y a impedir que financie al Tesoro mediante emisión. Según explicó, la iniciativa busca que las autoridades del organismo “se dediquen a cuidar el valor de la moneda” y que quede vedada la emisión para financiar al Tesoro.

Además, mencionó una iniciativa vinculada con la cuestión de Malvinas, luego del reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por áreas marítimas en disputa con el Reino Unido. También incluyó entre los temas en carpeta una propuesta sobre biocombustibles.

Para la semana siguiente, el oficialismo espera comenzar el tratamiento del Presupuesto, junto con otros proyectos pendientes. Menem anticipó, a su vez, que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para extender el debate de las leyes que no alcancen a ser tratadas durante el período ordinario.

Menem rechazó que el mensaje de León XIV estuviera dirigido a Milei

Durante la entrevista, el diputado también se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina. Describió la convocatoria como una de las mayores del país y estimó que cerca de siete millones de personas participaron de las distintas actividades de la agenda pontificia.

Menem rechazó las interpretaciones políticas sobre los mensajes del pontífice y sostuvo que estuvieron destinados al conjunto de la sociedad. “Nos habló a todos los argentinos”, afirmó. También destacó la exhortación a sostener la honestidad y la justicia incluso frente a situaciones adversas: “Si hay que pagar un precio muy alto por ser justo, por ser honrado, páguenlo”.

El dirigente oficialista destacó las referencias del Papa a la familia, la fe, la justicia y el perdón. Además, cuestionó al kirchnerismo por asociar esos planteos con una crítica al Gobierno de Javier Milei.

El titular de Diputados defendió la política oficial sobre discapacidad

En ese cruce, Menem sostuvo que la baja de la inflación constituye una política de alcance social y cuestionó los indicadores heredados de las anteriores administraciones kirchneristas, entre ellos los niveles de pobreza, indigencia y pobreza infantil.

También aludió a un proyecto sobre discapacidad que, según señaló, obtuvo dictamen con 237 votos a favor. Dijo que la iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia por una política permanente, con herramientas de auditoría y mayor transparencia en la asignación de recursos. En ese sentido, afirmó que el objetivo es que el área “deje de ser tomada como emergencia” y cuente con una política de Estado.

Temas Relacionados

Martín MenemPASOPatricia BullrichReforma Electoralúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temores internos por una ruptura con Bullrich y la PASO vuelve como fantasma en la Cámara alta

En el bullrichismo están en modo defensivo, pero aseguran que no darán ningún paso aún. En la Casa Rosada crece el malestar con la ex PRO y en el bloque libertario del Senado, como en Diputados, presagian una ruptura que complique sus propias carreras y la agenda del oficialismo. Las PASO sobrevuelan todo el conflicto

Temores internos por una ruptura con Bullrich y la PASO vuelve como fantasma en la Cámara alta

Neuquén: tras la confirmación de la fecha de elecciones, comenzó el armado político de cara a 2027

El gobernador Rolando Figueroa fijó los comicios para el 14 de febrero. Aunque todavía no oficializó su candidatura, su intención de buscar la reelección es prácticamente un hecho. La Libertad Avanza apuesta a la senadora Nadia Márquez para disputar la gobernación, mientras que el peronismo todavía no logra definir un candidato

Neuquén: tras la confirmación de la fecha de elecciones, comenzó el armado político de cara a 2027

El Gobierno analiza un sorpresivo pedido de gremios y empresarios para retomar una mesa multisectorial

El tema fue abordado informalmente durante uno de los actos que encabezó León XIV en la Argentina, pero las autoridades nacionales no quieren que el espacio de diálogo sea utilizado por alguna de las partes para generar expectativa. Desconfianza en la CGT

El Gobierno analiza un sorpresivo pedido de gremios y empresarios para retomar una mesa multisectorial

El Gobierno celebra el acercamiento con la Iglesia tras la visita de León XIV y busca sostener el entendimiento

En Casa Rosada aseguran que la coordinación para la llegada del Papa permitió limar asperezas con algunos representantes de la institución. Los mensajes cruzados tras la partida del Santo Padre

El Gobierno celebra el acercamiento con la Iglesia tras la visita de León XIV y busca sostener el entendimiento

Nada cambia en el Gobierno tras la visita del Papa y Milei se enfrenta a los problemas que quedaron en pausa

León XIV no personalizó ni partidizó su mensaje. Pero sus homilías y sus discursos respiraron política y visibilizaron distintos asuntos públicos. Sin más hitos históricos en el horizonte, la política comienza la cuenta regresiva hacia el año electoral: la relación con Patricia Bullrich, la eliminación de las PASO y el rol de los gobernadores

Nada cambia en el Gobierno tras la visita del Papa y Milei se enfrenta a los problemas que quedaron en pausa

DEPORTES

Racing Bulls confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1: cuál es la única butaca disponible para 2027 y la figura que está en riesgo de ser reemplazada

Racing Bulls confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1: cuál es la única butaca disponible para 2027 y la figura que está en riesgo de ser reemplazada

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Una figura del fútbol confesó que no jugaría en un gigante de Europa por el particular apodo que tiene el club

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

TELESHOW

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

Murió Paolo, el rockero, el personaje que marcó la televisión de los 80

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Se entregan los Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados y los detalles de la ceremonia

Mala Fama sorprendió en MasterChef al revelar su pasado en el mundo gastronómico antes de dedicarse a la música

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

Uno de cada cuatro universitarios en Costa Rica ha pensado en cambiarse de carrera, según estudio nacional

Inflación en Honduras alcanza 6.98% presionada por combustibles y pérdidas agrícolas

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

Punto por punto: la trama de espionaje, infidelidad y tecnología que puede costarle el cargo al CEO de Nvidia