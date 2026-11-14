Economía

Los bonos rebotaron 3% y el riesgo país argentino descontó más de 100 puntos básicos en una semana de alta volatilidad externa

Los activos locales resistieron el impacto del escándalo de Nvidia y de una nueva baja del crudo. El indicador de JP Morgan quedó más cerca de los 800 puntos y el BCRA compró USD 172 millones en el mercado

Los precios de las acciones argentinas se mantuvieron en los mínimos de 2026.
Los precios de las acciones argentinas se mantuvieron en los mínimos de 2026.
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Las acciones y los bonos argentinos atravesaron una semana corta por los feriados locales, aunque intensa ante el atribulado mercado internacional.

La pérdida de 14% en las acciones de Nvidia, a raíz de las relaciones extramatrimoniales del CEO de la compañía Jensen Huang, y el temor de espionaje chino, limitó la suba de 2% del panel tecnológico Nasdaq y le quitó algo de fuerza al empuje externo para los activos argentinos.

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“En el mercado de EEUU, la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia reavivó las dudas sobre el financiamiento de las inversiones en inteligencia artificial”, consignó Cohen Aliados Financieros.

A la vez, la baja semanal de 2% en la cotización del petróleo, con el barril de Brent de Mar del Norte en la zona de USD 96, lastró a las acciones argentinas del rubro energía. El crudo registró la segunda caída semanal.

“El mercado energético captó la atención global luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos ya no precisa alcanzar un acuerdo con Irán, desatando incertidumbre sobre los suministros desde Oriente Medio”, explicó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

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Entre las acciones más representativas, YPF perdió 2,8%, en torno a USD 37 por ADR y en sus mínimos desde marzo, Grupo Galicia cedió 0,1% -debajo de USD 30 y en piso desde septiembre de 2025- y Mercado Libre cayó 2% -debajo de USD 1.500 y piso desde mayo de 2024-.

“Pese a las señales de recuperación de los últimos meses, el nivel de actividad de 2026 estará por debajo de lo esperado. El REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA), que esperaba un crecimiento de 3,5% a principios de año, recortó la estimación a 0,7% en el último relevamiento. La desaceleración no es solo argentina: en la región se fueron moderando las expectativas a medida que avanzaba el año, y en ningún país se espera un crecimiento mayor que el de 2025″, observaron los analistas de IEB.

El índice MSCI Merval tuvo un interesante rebote de más de más de 2% el viernes, que habilitó una leve suba semanal de 0,7%, en los 84.600 puntos. El panel de acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mantiene aún una abultada pérdida de 20% en pesos, y de 26% en dólares en el transcurso de 2026.

El dato destacado pasó por los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- que promediaron una suba de 3% desde el viernes anterior, una recuperación que motivo el descenso del riesgo país de JP Morgan por 109 unidades para la Argentina, en los 830 puntos básicos.

“La recuperación de los activos locales deberá convivir, así, con una liquidez todavía ajustada y condiciones financieras externas menos favorables”, sintetizó GMA Capital.

Vale recordar que la semana anterior el riesgo país llegó a los 939 puntos básicos, un máximo desde el 24 de octubre del año pasado. “Aunque el dólar se mantuvo relativamente estable gracias al impulso de las exportaciones energéticas y mineras, la fuerte suba del riesgo país ya impacta sobre la economía real: reduce el financiamiento de empresas, limita la acumulación de reservas, encarece el crédito y posterga inversiones clave para sostener el crecimiento”, advirtió un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“La renta variable global cerró una semana positiva y el S&P 500 cortó una racha de cuatro semanas en baja, aunque Nvidia cayó 14% tras la salida de Jensen Huang de la conducción de la compañía. A su vez, una inflación mayorista y minorista algo por encima de lo esperado en EEUU reavivó las expectativas de subas de tasas de la Fed”, aportó TSA Bursátil.

La inflación superó las expectativas en octubre: fue de 2,2% mensual (33,1% interanual), el registro más alto desde abril de 2026. El dato se ubicó significativamente por encima del REM del BCRA, las estimaciones del sector privado y nuestro último pronóstico, que apuntaban a un rango de 1,8%-1,9%”, puntualizó Max Capital.

El dólar mayorista restó dos pesos o 0,1% desde el viernes anterior, a $1.543,50, lo que redujo a 9,50 pesos o 0,6% el alza del tipo de cambio oficial en noviembre.

El BCRA absorbió un total de USD 172 millones en tres ruedas operativas, mientras que las reservas internacionales brutas, en USD 49.594 millones, restaron 48 millones de dólares.

El dólar al público permaneció invariable a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.571,80 para la venta y $1.518,35 para la compra. El dólar blue, a $1.570, perdió 15 pesos o 1 por ciento.

“La inflación de octubre superó las previsiones, mientras los bonos soberanos extendieron la recuperación y el BCRA aceleró sus compras en el mercado de cambios. La reacción de precios muestra que el mercado distingue entre una sorpresa inflacionaria de composición particular y las señales financieras vinculadas con reservas y riesgo crediticio”, definió Vector Investments.

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