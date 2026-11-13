El senador Diego Valenzuela habló de la relación entre Milei y Bullrich y descartó una interna: “Se complementan”

Diego Valenzuela propuso la derogación o suspensión de las elecciones PASO antes de los comicios de 2027

Guardar

Diego Valenzuela fijó posición sobre algunos de los principales debates que atraviesan al oficialismo: el futuro de las PASO, la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich y la situación económica de la provincia de Buenos Aires. El senador bonaerense de La Libertad Avanza respaldó la eliminación de las primarias, defendió la continuidad del proyecto libertario y apuntó contra la gestión de Axel Kicillof por la presión impositiva y la falta de competitividad.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el exintendente de Tres de Febrero sostuvo que las modificaciones electorales deben resolverse antes del próximo año electoral y reclamó una negociación entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

PUBLICIDAD

Valenzuela pidió eliminar o suspender las PASO antes de 2027

“Es momento de suspenderlas o derogarlas. En general no se han usado, son un costo económico muy alto y se vota un montón de veces en el año”, afirmó el senador.

Para avanzar con la reforma, consideró necesario alcanzar primero un entendimiento entre la Casa Rosada y las provincias. “El primer acuerdo es el del jefe de Gabinete con los gobernadores y luego bajar al terreno de los senadores y ver cuánta voluntad hay de derogarlas o de suspenderlas”, explicó.

El senador bonaerense planteó un acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores antes del tratamiento legislativo de la reforma electoral (Infobae en Vivo)

Valenzuela advirtió que la discusión no debe trasladarse al año electoral. “Este tema no puede pasar para el año que viene. A lo sumo, creo que puede ir a extraordinarias”, sostuvo.

PUBLICIDAD

También cuestionó el sistema de votación bonaerense y reclamó implementar la boleta única de papel. “En mi provincia seguimos teniendo la boleta vieja, la sábana”, señaló. Además, acusó al kirchnerismo de bloquear la reforma: “No quiere cambiar nada en la provincia. Quieren seguir repartiendo la boleta en las esquinas, porque creen que esa es la manera”.

La relación entre Milei y Bullrich: “Se complementan”

El senador descartó una ruptura entre Milei y Bullrich y definió el vínculo como una articulación entre distintos sectores políticos. “Patricia y Milei se complementan”, afirmó.

En ese sentido, describió al oficialismo como una coalición liberal y de centroderecha conducida por el Presidente. También reconoció las aspiraciones presidenciales de Bullrich, aunque descartó que representen una competencia inmediata con Milei.

PUBLICIDAD

Valenzuela descartó una ruptura política entre Javier Milei y Patricia Bullrich en la conducción de la coalición oficialista

“Ella ya manifestó con total transparencia, y hasta Javier lo tomó a bien, que quiere ser presidente”, señaló. Sin embargo, remarcó que la prioridad del espacio es la continuidad del actual proyecto político: “Acá se trata de trabajar para que reelija el proyecto”.

Consultado sobre las versiones de un distanciamiento entre ambos dirigentes, fue contundente: “Yo veo que no”. Como respaldo, mencionó una reciente reunión de dos horas y media que calificó como positiva y productiva.

Las críticas a Kicillof y la situación económica bonaerense

Valenzuela defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, aunque reconoció las dificultades que atraviesan algunos sectores productivos y laborales. “La macro está infinitamente mejor. Ya no estamos todo el día viendo el dólar. Sí miramos la inflación, que anda en torno al dos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Al ser consultado por la pérdida de empleos registrados y la situación industrial, admitió que los indicadores son negativos. “No es que no fueron buenos, son malísimos”, reconoció. Sin embargo, consideró que esos resultados forman parte de la transición económica y defendió la apertura a la competencia.

Como ejemplo, mencionó los 900 puestos de trabajo perdidos en Fate. “A mí me duelen esos 900 empleos, pero también me duelen los consumidores que pagaban las cubiertas cuatro o cinco veces más de lo que valían”, sostuvo.

Valenzuela demandó una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos a Axel Kicillof para frenar el traslado de inversiones a otras provincias (Infobae en Vivo)

Sus principales cuestionamientos estuvieron dirigidos a la administración de Axel Kicillof. El senador reclamó una reducción de Ingresos Brutos para mejorar la competitividad provincial y destacó las medidas adoptadas por Catamarca, Córdoba, Neuquén y Santa Fe.

PUBLICIDAD

“El gobernador de mi provincia está durmiendo la siesta”, disparó. También calificó de estancado el Presupuesto bonaerense y advirtió que la falta de reformas puede desplazar inversiones hacia otras jurisdicciones.

Para respaldar su diagnóstico, comparó el desempeño de Tres de Febrero con el de otros municipios del conurbano. “Tres de Febrero creó empleo en los dos años de Milei con la misma macro y La Matanza, Morón y San Martín destruyeron empleo”, aseguró. Y atribuyó esa diferencia a las medidas aplicadas durante su gestión: “Yo bajé tasas, yo no cobro por habilitar, yo quité burocracia”.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.