Política

Pese al silencio de la ONU, el kirchnerismo todavía cree que hay margen para una candidatura de CFK

En el sector que lidera la ex presidenta amortiguaron la falta de resolución del Comité de Derechos Humanos y creen que hay tiempo para resolver el plano electoral

Cristina Kirchner salió al balcón en el Día de la Lealtad
El comité de Derechos Humanos de la ONU no trató el pliego de Cristina en la última ventana. Podría tratarlo a partir de marzo
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La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de no tratar la presentación que hicieron los abogados de Cristina Kirchner para revisar su condena en la causa Vialidad, desinfló la posibilidad de que la ex presidenta reciba un fallo favorable que tenga impacto en el escenario político argentino y que genere presión sobre la justicia nacional para que revise el fallo.

En el cristinismo había expectativa en que la postura de la ONU salga en noviembre, pero el organismo cerró su período ordinario de sesiones sin tratarlo. La reapertura de ese espacio será recién en marzo. Hasta entonces, no habrá novedades sobre la situación judicial de la ex jefa de Estado respecto a la mirada internacional que está buscando.

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La agria noticia fue amortiguada en el corazón del cristinismo con aceptación y sin resignación. “Estaba dentro de las posibilidades que esto sucediera. Pero estamos dentro de los márgenes políticos para esperar el plazo de marzo. Hubiese sido bueno que salga ahora, pero no lo tomamos como una derrota política. La expectativa sigue en pie”, explicaron a Infobae cerca de CFK.

Jorge Taiana y Vanesa Siley
Vanesa Siley y Jorge Taiana son parte del Comité Cristina Libre que está en Estados Unidos

Lejos de dar de baja la idea de que Cristina Kirchner puede ser candidata a presidenta el año que viene, en el espacio que ella conduce aseguran que “los tiempos todavía dan” para poder proyectar una candidatura nacional, tal como la propia ex mandataria dejó en claro durante su entrevista con el The Washington Post, en la que plasmó que su voluntad de ser candidata a la presidencia sigue vigente.

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Si las PASO se mantienen para el proceso electoral del año que viene, aproximadamente en el mes de junio será el momento en que se cierren las alianzas. Y cerca de julio se deberán formalizar las candidaturas. Por eso en el kirchnerismo se resisten a bajar la bandera de “Cristina candidata”. Mientras los márgenes electorales se mantengan, la idea va a estar flotando en el escenario político. Sobre todo si el peronismo sigue como hasta ahora, fragmentado y con distintas hojas de ruta.

El cristinismo mantendrá las expectativas hasta el final, sabiendo que, en el caso de que la ONU, brinde un fallo contrario al que confirmó la Corte Suprema, debe existir un segundo paso que es la validación de la justicia argentina de esa mirada internacional. Es un proceso largo que contrasta con el tiempo que falta, sobre todo en el plano informal de la rosca política, para encaminar las candidaturas nacionales del año que viene.

Federico Otermín y Daniela Vilar en San José 1111 con Cristina Kirchner
La ex presidenta aseguró que tiene intenciones de volver a ser candidata en el 2027

En paralelo, y mientras los meses vayan pasando, el cristinismo va a mantener en alto la consigna “Cristina libre”, con el fin de mantener la visibilidad de su situación judicial en la agenda política. Justamente eso es lo que están haciendo Jorge Taina, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi en Estados Unidos, que forman parte del Comité internacional Cristina Libre, formado el año pasado para poder visibilizar su situación en el exterior y lograr apoyos de dirigentes políticos extranjeros.

Los cuatro participaron en Nueva York de la conferencia titulada “Política y Poder Judicial: advertencias desde Brasil y Argentina”, que formó parte del ciclo Latin America on the Move. En su intervención denunciaron la utilización del sistema judicial como “herramienta de proscripción política” y apuntaron hacia su “articulación con el programa económico” que hay en la Argentina actualmente y a la “injerencia regional en América Latina”.

La intervención de la diputada Siley, muy cercana a La Cámpora y parte del mundo sindical, conjugó la mirada del cristinismo sobre la causa judicial del caso Vialidad y su peso específico en el escenario político. “El proceso de juzgamiento a Cristina está viciado de nulidad. Se incumplieron todas las garantías constitucionales. La persecución sobre ella recae, además, por su condición de género. Buscaban sacarla de la cancha política y del terreno electoral. ¿Por qué? Porque les gana. Hoy les volvería ganar”, sostuvo.

El martes los cuatro dirigentes estuvieron con Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y referentes del Partido Demócrata, quienes plantearon su preocupación por el deterioro institucional de la Argentina. En todos esos encuentros el objetivo es el mismo: visibilizar, a nivel global, la situación de CFK, y entablar diálogo con la comunidad jurídica y de derechos humanos a nivel internacional.

Máximo Kirchner sostiene un micrófono con la mano derecha y apoya la izquierda en el pecho frente a una bandera argentina
El kirchnerismo mantendrá en alto la bandera de "Cristina libre y candidata" (X: @la_campora)

El sector K sostiene un argumento electoral determinante en la discusión política de cara al 2027. Advierten desde hace varios meses que la imagen positiva de la ex presidenta se ha consolidado en niveles interesantes para un dirigente política. En todos los escenarios virtuales que se trazan, su figura es bien considerada dentro de las opciones opositoras. En algunos casos, hasta por encima de Axel Kicillof y Sergio Massa, dos referentes opositores que, a diferencia de ella, pueden ser candidatos el año que viene.

“Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el país se encamina a una elección presidencial con la principal líder de la oposición proscripta judicialmente”, indicaron los integrantes de la comisión que lleva adelante los planteos políticos por la libertad de CFK. En ese sentido, remarcaron que se intenta “ejercer un disciplinamiento político” sobre la ex mandataria, que “vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Esa línea discursiva, con mayores o menos intermitencias, va a mantenerse en el tiempo la proclama cristinista. No se van a mover de ahí hasta que se agoten las posibilidades de que Cristina Kirchner pueda pesar en forma determinante dentro del proceso electoral del año que viene.

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