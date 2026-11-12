Llaman a debatir la eliminación de las PASO y se profundiza la interna en el oficialismo en el Senado

Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Instagram)

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El debate por las modificaciones al sistema electoral argentino se retomará la semana que viene en medio de una interna en el bloque de LLA en el Senado que cada vez se profundiza más.

Luego de dos meses de silencio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó para el próximo martes 17 de noviembre desde las 15:00 en el Salón Arturo Illia, para debatir el proyecto que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que incluye otros aspectos como por ejemplo la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral y la eliminación de los debates presidenciales.

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El llamado a la comisión tomó por sorpresa a un sector del bloque, incluida a su presidenta Patricia Bullrich, que no tenían en agenda este paso. “No están los votos. Y si están, que se encargue Santilli de traerlos”, aseguró una fuente parlamentaria en referencia al rol del Jefe de Gabinete.

Pero, además, el oficialismo no solo va a tener que contar con las firmas necesarias para dictaminar sino que va a tener que tomar una decisión respecto de otro tema crucial: ficha limpia.

Diego Santilli y Patricia Bullrich caminan por los pasillos del Congreso

Los dialoguistas —PRO y UCR— acompañarían siempre y cuando se apruebe ficha limpia, algo que el oficialismo ya demostró en varias oportunidades no compartir. Es por eso que el martes cuando se abra la comisión, los bloques van a llevar su propio dictamen al respecto. “Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás”, aseguran.

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El debate por la eliminación de las PASO lleva tiempo. En los últimos diez meses, la comisión que debe tratar el tema se reunió sólo dos veces. En ambos casos, el resultado fue el fracaso y un llamado a cuarto intermedio. Esto fue como consecuencia de la falta de flexibilidad de parte del bloque libertario que en una primera instancia había aceptado la posibilidad de una suspensión y después volvió con la eliminación de las PASO.

El proyecto, además, eleva los requisitos para los partidos políticos: exige reconocimiento en al menos diez distritos para obtener personería jurídica y fija nuevos pisos de afiliación y de votos para conservarla. Los partidos pueden perderla si no participan en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzan el porcentaje mínimo establecido. También se restringen las condiciones para fusionar agrupaciones y conformar alianzas electorales, y se prohíbe contratar servicios de personas extranjeras para las campañas.

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En materia de financiamiento, elimina los aportes estatales específicos para campañas y amplía el financiamiento privado, con aportes sin límite de personas y empresas, de forma regulada y trazable, con el objetivo declarado de reducir la influencia del narcotráfico. Se mantiene el Fondo Partidario Permanente, aunque con nuevos criterios de distribución, y se refuerzan las obligaciones de información sobre origen y destino de los fondos. La iniciativa también modifica la Boleta Única de Papel para permitir marcar una opción que vote por la lista completa de una agrupación e incorporar las categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento. Además, elimina el régimen de espacios cedidos de publicidad gratuita en medios audiovisuales, suspende la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur en favor de una designación indirecta por la Cámara de Diputados, e incorpora herramientas digitales para la afiliación partidaria junto con nuevas exigencias de avales ciudadanos para presentar candidaturas.

Internas y negociación

El debate no está ajeno a las internas que se viven en el bloque de LLA en el Senado y que su presidenta, Bullrich, mantiene con la Casa Rosada. En varias oportunidades la ex ministra de Seguridad señaló que no estaban los votos para poder avanzar. El Jefe de Gabinete Santilli aseguraba lo contrario. En ese contexto, Bullrich bajó un mensaje simple: “que Santilli consiga a los gobernadores y yo el resto”.

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Pero, además, en los pasillos del Senado se especula que este repentino llamado y la falta de comunicación es la “reprimenda” de los hermanos Milei al continuo desmarcaje de la senadora con la Casa Rosada que hasta llegó a hacer correr la idea del Plan B.

Además, mientras los bloques se iban enterando del llamado —en muchos casos a través de los periodistas acreditados— muchos se preguntaban si Coto lo hizo a expensas de Bullrich o de Nadia Marquez, la “pastora” que responde a Karina Milei y que cada vez juega más cerca de los Menem.

Otro punto a tener en cuenta y que siguen de cerca los opositores no aliados es el Presupuesto. Hoy hay un encuentro en Diputados para establecer la forma de avanzar pero hasta ahora no hay acuerdo con el proyecto. La pregunta que se hace es si el PRO y la UCR, más los provinciales, van a firmar un dictamen sin saber si hay fondos para sus provincias. “No saben qué va a pasar con el Presupuesto. Tampoco saben si Karina les va a meter candidatos en las provincias o les va a dejar lugares en las listas. El ministerio de Justicia manda pliegos de jueces como caramelos pero no los que pidieron los aliados. ¿Le van a firmar esto? ¿A cambio de qué? No tenés cerrado el Presupuesto, no sabés si Karina te va a cagar con las listas, no envían pliegos judiciales que pidieron aliados y van a firmar sólo la suspensión de las PASO”.

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El martes a la tarde el Senado retomará el tema. Los plazos se acortan. Neuquén anunció que va a elecciones el próximo 14 de febrero y se lanza el cronograma electoral. Antes de que finalice diciembre el Congreso tiene que tener la ley aprobada para cumplir con lo que los organismos internacionales establecen como plazo mínimo.