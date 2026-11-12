Temores internos por una ruptura con Bullrich y la PASO vuelve como fantasma en la Cámara alta

Javier Milei y Patricia Bullrich

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No esperaron a que el Papa dejara el país. Este miércoles por la mañana, con León XIV todavía en la Argentina, Javier Milei publicó en sus historias de Instagram: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. No nombró a nadie, pero en el oficialismo lo leyeron como un mensaje para Patricia Bullrich.

La noche anterior, Bullrich había escrito en X: “Es con todos, que nadie quede en el camino”. Fue el cierre de un mensaje posterior a la vigilia del Papa con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde León XIV les pidió que no permitan que nadie les arrebate la libertad. En el oficialismo lo leyeron como una señal hacia adentro.

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En el entorno de Bullrich están preparados para la guerra aunque por ahora se quedan en el molde. “Tenemos puesto el escudo”, dijeron, de manera preventiva. No tienen planeado dar ningún paso. “Nosotros no vamos a hacer nada”, aseguraron, a medida que crecen los mensajes subterráneos de la Casa Rosada sobre un malestar que se reconoce incluso en el entorno de Milei. El clima se endureció desde que la senadora difundió, hace una semana, la foto con unos 15 diputados de su espacio.

El nuevo desmarque de Patricia

Para colmo, Bullrich se adelantó a fijar postura sobre Irán, un tema que toca de lleno la agenda internacional. Teherán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el registro local de entidades terroristas. La senadora escribió en X: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, y sumó una lista de señalamientos al régimen iraní por violaciones a los derechos humanos.

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La foto de Patricia Bullrich con su equipo

Horas después, la Cancillería rechazó la medida y la calificó de “inadmisible”. La línea de Bullrich era correcta, pero se adelantó, como tantas veces, a la decisión del área correspondiente.

El paso inmediato, advierten en el Gobierno como cerca suyo, podría ser desplazarla de la jefatura del bloque en el Senado y reemplazarla por Nadia Márquez, la neuquina cercana a Karina Milei, cuyo nombre había sonado para suceder al fallecido Juan Carlos Pagotto, al frente de la comisión de Acuerdos.

En el bloque de la Cámara alta, varios senadores están preocupados. Siguen el liderazgo de Bullrich y, en general, tienen buena relación con ella: reconocen que escucha sus planteos y que gestiona bien. Pero se deben al liderazgo de Karina Milei por encima. Por lo pronto, sopesan para sus adentros cómo actuaría la senadora frente a una ruptura.

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Algunos satélites del Gobierno creen que otro diálogo en Olivos todavía es posible. En Balcarce 50, por ahora, lo descartan. La charla entre Milei y Bullrich en la quinta presidencial, un “desayuno de trabajo”, hace ya más de un mes, no funcionó para acercar posiciones a pesar de que duró más de dos horas.

La foto de Javier Milei y Bullrich en la Quinta de Olivos (Foto: @PatoBullrich)

También hay miedo entre los legisladores que no reeligen el año próximo. Algunos no se muestran preocupados, y reconocen que creen que se viene complicado para ellos. En especial desde que la Rosada empezó a advertir que no habría lugares de sobra con esta actitud de la ex PRO.

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Los coqueteos con una ruptura crecen en un momento álgido, a fines de un año donde LLA trabaja a contrarreloj. En el centro de la agenda del Gobierno en el Senado está el tratamiento de la suspensión de las PASO, aunque aparentemente los votos no están; si no, dice toda la política, ya se hubiera llamado a debatir”.

Hay un clima de fuerte preocupación. Saben que el “veranito” de la llegada del Papa no servirá para bajar las aguas.

Con el tema de las PASO, cerca de los Milei se convencieron de que Bullrich puede estar trabajando en contra de la intención oficial de eliminarla, porque sospechan que quiere ir a unas PASO para competir contra él. “Ni siquiera tiene sello”, dicen.

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La agenda del Congreso está muerta esta semana papal. Mañana el único movimiento previsto es una reunión del jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, con los jefes de los bloques aliados para acelerar el Presupuesto 2027. Hacia la semana próxima podría haber más actividad, tanto en comisión como en el recinto.

En Diputados, el oficialismo apunta a firmar el dictamen del Presupuesto el martes 17 y llevarlo a la sesión del miércoles 18. En el Senado, el calendario tentativo contempla una sesión en el recinto el jueves 19, y la reforma electoral tenía el 20 de noviembre como fecha límite para dictaminar. La mesa política podría volver a reunirse el martes, después de tres semanas.

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El período ordinario termina el 30 de noviembre.