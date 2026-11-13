Karina Milei vuelve a convocar a la mesa política tras un mes sin reuniones y en plena tensión con Bullrich

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

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A casi de un mes de que se realizara el último encuentro, la Casa Rosada volvió a convocar una reunión de la Mesa Política para el próximo martes por la mañana. Será la reanudación de las conversaciones presenciales del círculo más reducido de dirigentes políticos del oficialismo, atravesado por múltiples tensiones que se complejizaron en los últimos meses.

La convocatoria se cursó esta mañana desde las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Dos fuentes de la Mesa Política confirmaron a Infobae la realización de esta cumbre e indicaron que se corrió de su horario habitual de las 13 horas debido a una actividad relevante prevista para el martes por la tarde, aunque no precisaron cuál será.

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Si bien se confirmó que los funcionarios y dirigentes legislativos del oficialismo volverán a reunirse en la Casa Rosada, todavía no se convocó a una reunión de Gabinete por parte del presidente Javier Milei. Creen que es probable que ocurra.

Aunque se reunía de manera religiosa todas las semanas, la Mesa Política acumuló tres semanas consecutivas sin encuentros. Las justificaciones oficiales remitieron a dificultades vinculadas con diferentes viajes, actos e incluso la visita del papa León XIV de esta semana. Aun así, en el pasado también hubo eventos de agenda que permitieron que sus integrantes se reunieran, incluso sin la totalidad de ellos. Un ejemplo es, precisamente, lo que pasará la semana próxima, que con tal de reunirse corrieron de horario su propia reunión.

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Karina Milei junto a otros funcionarios políticos del oficialismo

Pero la subtrama detrás de estas dilaciones son las internas entre diferentes integrantes de ese equipo. En la actualidad, los cortocircuitos ya no se limitan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, con el asesor presidencial Santiago Caputo. A esa ecuación se sumaron figuras como la senadora nacional Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Aunque suelen eludir los conflictos internos, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe Ignacio Devitt también aparecieron en diferentes episodios a lo largo de las últimas semanas. De esa mesa de nueve integrantes, el único que se mantiene terminantemente ajeno a estas cuestiones es el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

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En ese contexto, en el último tiempo crecieron las discrepancias de Bullrich respecto de diferentes decisiones o declaraciones de Milei, así como de la forma de conducción de su hermana, Karina. Esto generó especulaciones sobre una posible ruptura en el espacio oficialista que, por el momento, no parece que vaya a materializarse.

Infobae había adelantado que en la Casa Rosada veían a la Mesa Política como una primera instancia para discutir esos asuntos de frente.

Sobre el funcionamiento del Senado, Bullrich se queja de que no pueden emanar decisiones del Ejecutivo hacia su esfera de influencia con la pretensión de derribar los acuerdos o el esquema de alianzas que está armando. Dos semanas atrás hubo un episodio puntual que representó un quiebre: una discusión durante una reunión de bloque con la senadora karinista Nadia Márquez, quien le dijo que su forma de conducción era cerrada y que debía habilitar un mayor número de encuentros con los integrantes de su bancada. Las divergencias entre el sector bullrichista y el karinista del bloque son cada vez mayores.

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Karina Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich

En tanto, en el entorno de la hermana presidencial ponen un manto de sospecha sobre la senadora y sostienen que no quiere que se suspendan las PASO y que no contribuyó en las negociaciones. Bullrich afirma que votará a favor de la suspensión de las primarias, pero que, al tratarse de acuerdos políticos con gobernadores, el tema debe ser discutido por Santilli y los Menem. En esos sectores afirman que esa falta de acción es deliberada y busca empantanar los pactos.

Ese fue uno de los temas que más tensión generó en la anteúltima reunión de la Mesa Política. Cuando se habló del proyecto de Reforma Política, Santilli aseguró que ya tenía 34 votos para avanzar y Bullrich puso en duda ese número de inmediato.

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Ayer, el jefe de Gabinete encomendó al senador Agustín Coto que convocara a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que la semana próxima se pueda firmar el dictamen del proyecto. Aunque todavía no hay certezas de que los votos sean suficientes, los karinistas parecen más dispuestos a hacer ciertas concesiones electorales que se negocian de manera subterránea.

En la reunión pasada también se repasó el inicio del debate del Presupuesto 2027 en comisión. Se habló del Súper RIGI, trabado en el Senado por el capítulo de proveedores locales. También se analizó la sesión que impulsaba la oposición para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

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Además, surgió una diferencia sobre cómo negociar con las provincias. Santilli y Santiago Caputo afirmaron que los acuerdos con los gobernadores debían cerrarse cuanto antes, mientras que los Menem prefieren exigir primero compromisos, como la baja de impuestos provinciales y la desregulación. Pese a todo, están cada vez más abiertos a que el trámite legislativo de ambos proyectos finalice entre noviembre y diciembre.

Una semana después, con Luis Caputo de vuelta en el país, la Mesa se reunió durante unas dos horas. El ministro contó cómo le fue en la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se elogió la disciplina fiscal argentina. Martín Menem adelantó la sesión del día siguiente en Diputados, con proyectos sobre propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar. Además, se analizaron el impacto de El Niño y las inundaciones en el Litoral, a partir de informes de la Agencia Federal de Emergencias, y la situación internacional: los conflictos sociales en Francia e Italia y el balotaje en Brasil.

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