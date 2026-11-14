Guatemala

Guatemala gradúa a su primera generación de binomios caninos entrenados en el país para reforzar la vigilancia agropecuaria

Los equipos, integrados por un guía y un perro, completaron 12 semanas y 480 horas de instrucción antes de asumir inspecciones en La Aurora y en corrales ganaderos con destino a México

Nueve personas y seis perros sobre una tarima bajo una carpa con diplomas enmarcados y una pantalla al fondo
Guatemala certificó a siete binomios caninos para reforzar los controles sanitarios en el Aeropuerto La Aurora y corrales de exportación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
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Guatemala certificó a siete binomios caninos formados íntegramente en el país para reforzar los controles contra plagas y enfermedades agropecuarias en el Aeropuerto Internacional La Aurora y en los corrales de exportación de ganado bovino hacia México. Los equipos, integrados por un guía y un perro, completaron 12 semanas de capacitación antes de incorporarse a tareas de inspección sanitaria.

La formación sumó 480 horas de enseñanza sobre bienestar animal, medicina preventiva, comportamiento canino y técnicas de búsqueda de productos que puedan transportar agentes perjudiciales para la producción nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala busca así reducir la dependencia de capacitaciones desarrolladas fuera del territorio guatemalteco.

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El programa fue diseñado de manera conjunta por el MAGA y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, una entidad dedicada a la protección sanitaria de la producción agrícola y ganadera en la región. El instructor guatemalteco Raúl Pereira estuvo a cargo de la capacitación, con el acompañamiento de la médica veterinaria Ana Rocío Consuegra Mérida.

El ministro de Agricultura, José Antonio López Leonardo, encabezó la graduación y destacó que la promoción incorpora personal especializado formado dentro de Guatemala. Los nuevos equipos realizarán controles fitozoosanitarios, destinados a impedir el ingreso o traslado de plagas y enfermedades que afecten tanto a vegetales como a animales.

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Nueve personas y seis perros sobre una tarima bajo una carpa con diplomas enmarcados y una pantalla al fondo
Guatemala certificó a siete binomios caninos para reforzar los controles sanitarios en el Aeropuerto La Aurora y corrales de exportación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La Aurora y los corrales ganaderos como puntos de control

Los siete binomios serán destinados a dos áreas de vigilancia: la principal terminal aérea del país y los espacios desde donde se exporta ganado bovino hacia México. En ambos casos, los perros serán utilizados para detectar productos agropecuarios de riesgo en equipajes, mercancías y otras cargas.

El Aeropuerto Internacional La Aurora cuenta desde 2025 con instalaciones remodeladas para alojar hasta 16 binomios caninos. Esa capacidad fue presentada como el doble de los 12 equipos que operaban hasta entonces, y la incorporación de los nuevos guías acerca la infraestructura a su límite operativo.

La capacitación local se suma a un proceso que Guatemala había iniciado meses antes. En junio, seis profesionales guatemaltecos comenzaron su formación como manejadores caninos con asistencia técnica del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, en un curso inaugurado por el presidente Bernardo Arévalo.

Aquel entrenamiento incluyó a los perros Bayo, Chester, Yacki, Yaku y Yaualí, adiestrados en el Centro de Adiestramiento Canino de México. También participó África, identificado como el primer can entrenado en Guatemala.

La propuesta de una escuela permanente para los equipos caninos

El MAGA presentó en marzo una propuesta para crear una Escuela de Binomios Caninos junto con el OIRSA, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asociación de Porcicultores de Guatemala. La iniciativa contempla entrenar perros provenientes de albergues de rescate.

Entre los objetivos figura fortalecer la detección temprana del gusano barrenador del ganado, una plaga que amenaza la producción pecuaria regional. La futura escuela buscaría institucionalizar la capacitación de guías y animales para ampliar los controles en los puntos de entrada y salida del país.

La experiencia guatemalteca también tuvo presencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando el país envió cuatro binomios caninos a México. Los perros Elvis, Seth, Yeya y Baki integraron un contingente regional de 18 equipos coordinado por el OIRSA para reforzar la vigilancia sanitaria ante la llegada masiva de turistas.

Los equipos fueron distribuidos en oficinas de inspección de Tamaulipas, Quintana Roo y Nuevo León, donde revisaron equipajes y mercancías para evitar el ingreso de productos agroalimentarios de riesgo. República Dominicana aportó seis perros al contingente, Honduras cuatro y Costa Rica uno.

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