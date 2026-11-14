Panamá

S&P prevé que el Canal de Panamá mantenga un bajo endeudamiento pese a sus planes de expansión

La mayor disponibilidad de agua y el incremento de la demanda energética favorecieron los resultados operativos de la vía interoceánica durante el último ejercicio fiscal.

El Canal de Panamá registró 13.951 tránsitos de embarcaciones durante el año fiscal 2026. Europa Press
El Canal de Panamá registró 13.951 tránsitos de embarcaciones durante el año fiscal 2026. Europa Press
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La calificadora de riesgo S&P Global Ratings considera que el aumento del tránsito de buques por el Canal de Panamá respalda las perspectivas de solidez financiera y bajo endeudamiento de la vía interoceánica durante los próximos dos años.

En un informe divulgado este viernes 13 de noviembre, la agencia mantuvo su calificación crediticia en BBB+, con perspectiva estable, tras evaluar los resultados preliminares de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cuyos ingresos aumentaron un 16,6%.

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S&P prevé que los márgenes de EBITDA se mantengan alrededor del 80%, mientras que el apalancamiento financiero, medido mediante la relación entre deuda neta y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, permanecería por debajo de una vez.

Estas proyecciones abarcan un período de entre 12 y 24 meses y reflejan la capacidad de la administración canalera para generar recursos suficientes frente a sus obligaciones financieras, incluso mientras desarrolla un ambicioso programa de inversiones.

Un buque de carga junto a la esclusa del Canal de Panamá, con agua verde que proyecta la imagen de billetes de dólar estadounidense.
S&P Global Ratings mantiene la calificación crediticia del Canal de Panamá en BBB+ con perspectiva estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa estratégico del Canal para la próxima década contempla inversiones por USD 8.500 millones, entre ellas la construcción del embalse de Río Indio, valorado en aproximadamente USD 1.600 millones, para garantizar la seguridad hídrica y operativa de la vía interoceánica.

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La estrategia también incluye un gasoducto interoceánico de 76 kilómetros, con una inversión superior a USD 4.000 millones, dos terminales portuarias en Corozal y Telfers, estimadas en USD 2.600 millones, y un corredor logístico terrestre para diversificar los ingresos del Canal.

Durante el año fiscal 2026, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la vía interoceánica registró 13.951 tránsitos de embarcaciones, frente a los 13.404 del ejercicio anterior, un crecimiento interanual del 4,1%.

La recuperación operativa estuvo acompañada por una mayor disponibilidad de agua, que permitió mantener condiciones favorables de navegación y mejorar la capacidad de transporte de las embarcaciones que utilizan las esclusas panamax y neopanamax.

La calificadora también destacó el aumento de la demanda energética, impulsado parcialmente por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que mejoraron la competitividad económica de la ruta panameña frente al recorrido por el Cabo de Buena Esperanza.

La administración canalera proyecta ingresos por USD 5.555,3 millones para el año fiscal 2027. Cortesía ACP
La administración canalera proyecta ingresos por USD 5.555,3 millones para el año fiscal 2027. Cortesía ACP

El informe identifica un crecimiento significativo en el tránsito de buques cisterna de productos químicos, además del desempeño favorable del segmento de portacontenedores, cuyos volúmenes de carga aumentaron un 11,2% durante el ejercicio fiscal concluido.

En conjunto, el Canal contabilizó 521 millones de toneladas CP/SUAB, un incremento del 6,5% respecto al año anterior, mientras que las esclusas neopanamax concentraron el 52,2% del tonelaje total registrado por la vía interoceánica.

Los ingresos preliminares alcanzaron los USD 6.600 millones, superando en aproximadamente USD 1.393 millones el presupuesto aprobado para 2026, aunque los resultados financieros definitivos todavía están pendientes del proceso de auditoría correspondiente.

Para el ejercicio fiscal 2027, iniciado el pasado 1 de octubre, la administración canalera dispone de un presupuesto que contempla ingresos por USD 5.555,3 millones, un incremento del 6,7% frente al presupuesto aprobado para 2026.

La estimación incorpora USD 3.874,6 millones por peajes y otros USD 1.533,5 millones por servicios relacionados con el tránsito, sin contemplar modificaciones a las tarifas vigentes ni a la estructura de cobros de la vía.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han favorecido la competitividad de la ruta panameña frente al Cabo de Buena Esperanza. Cortesía
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han favorecido la competitividad de la ruta panameña frente al Cabo de Buena Esperanza. Cortesía

El presupuesto proyecta 10.750 tránsitos de alto calado, equivalentes a un promedio de 29,5 embarcaciones diarias, y un volumen de 457,3 millones de toneladas CP/SUAB, considerando la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte.

Sin embargo, los resultados del primer mes del nuevo ejercicio superaron ese promedio presupuestado, con 1.029 tránsitos oceánicos durante octubre, equivalentes a 33,19 embarcaciones diarias, según las estadísticas operativas de la ACP.

Del total de embarcaciones que atravesaron la vía durante octubre, 307 correspondieron a buques neopanamax, 556 a embarcaciones con mangas de entre 91 y menos de 107 pies, y 166 a barcos de menores dimensiones.

Desde el 9 de noviembre, la administración canalera elevó a 34 los cupos diarios de tránsito y aumentó el calado máximo autorizado en las esclusas neopanamax a 50 pies, ante las condiciones hidrológicas favorables.

S&P anticipa que, a largo plazo, el crecimiento del tránsito convergerá hacia la expansión de la economía mundial, estimada entre 2,5% y 3%, y mantiene su valoración del papel estratégico del Canal para Panamá.

La administración proyecta transferir USD 3.607,8 millones al Tesoro Nacional durante 2027, unos USD 414 millones adicionales frente al presupuesto anterior, mediante los excedentes económicos, los derechos por tonelada y otros aportes directos al Estado.

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