La Argentina después de León: una nueva Karina Milei, la convivencia forzada con Bullrich y el golpe por la inflación

El presidente Javier Milei durante la misa del papa León XIV en Palermo (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

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Javier Milei todavía tenía los ojos llenos de lágrimas cuando buscó a Karina para fundirse en un fuerte abrazo. El canciller Pablo Quirno extendió los brazos y se sumó a una de las postales más emotivas para el oficialismo dentro de la histórica visita papal a la Argentina. Apenas segundos antes, el presidente había tomado de las manos a León XIV y, visiblemente conmovido, pronunció las últimas diez palabras que el líder de la Iglesia católica iba a escuchar en estas tierras antes de abordar el avión que lo iba a trasladar a Perú:

-¡Gracias por esto! Esta es su casa, lo esperamos... ¡gracias!

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La escena condensó mucho más que el sentimiento religioso del primer mandatario y su círculo de confianza: reflejó sobre todo la satisfacción de los hermanos Milei por haber superado con éxito el principal desafío institucional que tuvieron que afrontar desde su llegada al poder.

¿Cuánto de lo que dejó León XIV puede traducirse en consecuencias concretas para la política argentina? Es un tópico que en la Casa Rosada analizan con una mezcla de satisfacción, cautela e incomodidad. En el primer piso de Balcarce 50 consideran que la presencia vaticana superó las expectativas, que el operativo funcionó razonablemente bien pese a algunos tropiezos y que Javier Milei logró mostrarse como un jefe de Estado respetuoso y emocionado frente a uno de los líderes religiosos más influyentes del planeta. No es poco para una administración que, durante buena parte de su existencia, cultivó la confrontación como método y todavía convive con el archivo de los insultos que su principal referente le dedicó a Jorge Bergoglio.

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No obstante, las conclusiones sobre el contenido de los discursos están llenas de controversias. Los colaboradores del Presidente sostienen que el Sumo Pontífice se mantuvo dentro de los principios tradicionales de la doctrina social de la Iglesia, sin personalizar sus advertencias ni intentar condicionar las decisiones del Ejecutivo. En sectores opositores, especialmente del peronismo, la interpretación fue otra: las frases más fuertes fueron recibidas como un cuestionamiento a varias de las políticas que lleva adelante el oficialismo.

El papa León XIV en la misa en Luján (Foto: RSFotos)

No hace falta recurrir a interpretaciones demasiado sofisticadas para comprender por qué se abrió esa discusión. Basta con repasar algunas de las definiciones más contundentes que Robert Prevost pronunció durante sus 70 horas en la Argentina:

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“Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia”.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

“Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”.

“La reconciliación exige reconocer las heridas, renunciar al resentimiento”.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

“Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”.

“La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”.

“A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”.

Las diez expresiones, pronunciadas en escenarios diferentes y ante públicos heterogéneos, permiten reconstruir una parte sustancial de las preocupaciones que el jefe de la Iglesia católica eligió poner sobre la mesa. Ninguna fue formulada como un ataque explícito a Javier Milei. Algunas, de hecho, estuvieron acompañadas por referencias favorables a la iniciativa privada, la responsabilidad individual, la familia y la necesidad de fortalecer las instituciones. Eso no impidió que sus palabras se transformaran en material de debate político a la velocidad con la que Argentina suele convertir cualquier acontecimiento relevante en una nueva disputa entre oficialistas y opositores.

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El fenómeno quedó registrado con una intensidad extraordinaria en distintos estudios que analizaron la conversación digital. Según un informe de Ad Hoc, entre el 8 y el 11 de noviembre se produjeron 1,6 millones de menciones relacionadas con el viaje apostólico. Para dimensionar el impacto, la consultora determinó que la escala argentina fue uno de los tres acontecimientos que más conversación mundial generaron alrededor de León XIV desde su elección, solo superada por su propia designación y por su gira africana durante la primera Semana Santa de su pontificado. Un verdadero acontecimiento de masas que trascendió ampliamente las fronteras nacionales.

El gobernador Axel Kicillof en la última misa del papa León en Argentina (Foto: RSFotos)

El dato más interesante aparece en el análisis de los sentimientos detrás de esas publicaciones: el 70% de la conversación general fue positiva, el 13% neutral y apenas el 17% negativo. La particularidad es que la figura religiosa consiguió una aceptación transversal que no se trasladó automáticamente a quienes aparecieron a su lado en las fotografías. En efecto, el relevamiento encontró un contraste llamativo: cuando se hizo foco en Javier Milei, el 54% de las menciones fue negativo, contra un 31% positivo. El panorama fue parecido para Axel Kicillof y Jorge Macri, con registros adversos del 50% y el 58%, respectivamente.

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Por su parte, Enter Comunicación identificó 1.385.000 publicaciones en español, 852.000 usuarios únicos y un alcance potencial de 75 millones de impresiones. También concluyó que el 53% de los comentarios referidos al Presidente en el contexto del viaje tuvo una valoración negativa, frente a un 21,5% favorable.

Dos consultoras, con metodologías y universos de análisis diferentes, encontraron un denominador común: la celebración religiosa tuvo un clima ampliamente positivo, pero la conversación sobre los protagonistas políticos exhibió tensiones muy distintas.

Un tercer trabajo, elaborado por Sustantiva, estimó al menos 156 millones de reproducciones de contenidos vinculados con el paso del sucesor de Francisco y registró que el 64% de los posteos políticos analizados expresó algún reproche al Gobierno. Según ese relevamiento, la frase sobre la economía al servicio de las personas se convirtió en uno de los conceptos con mayor repercusión.

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El escenario que se montó en el Monumento a los Españoles (Foto: Tiziana FABI / AFP)

La polémica por las carpas VIP en Palermo merece un apartado. La organización de un espacio privilegiado para políticos, famosos e invitados especiales, con servicios de catering y comodidades que contrastaban con las condiciones de los fieles que esperaban a la intemperie, generó una oleada de cuestionamientos. Ad Hoc contabilizó 188.000 menciones sobre el asunto durante los cuatro días, con 108.000 concentradas en el momento de mayor exposición, aunque concluyó que el episodio no se convirtió en una crisis digital sostenida. Enter detectó un rechazo del 81,7% entre las publicaciones específicas que analizó el 10 de noviembre. El detalle que más molestó no fue solamente la existencia de un sector reservado para autoridades: fue la sensación de privilegio en medio de una celebración religiosa cuyo protagonista no se cansaba de pedir humildad y sensibilidad hacia los más vulnerables. Una ironía que el dispositivo libertario, siempre tan dispuesto a criticar los beneficios de la casta, tuvo que soportar en silencio.

Nada de todo esto, de todas formas, empañó “la belleza de este acontecimiento clave que va a quedar para siempre en los libros de historia”. “¡Lo que pasó en estas jornadas inolvidables fue un gol de media cancha! Para toda La Libertad Avanza, pero particularmente para El Jefe: ella se cargó al hombro el peso de la organización de los cuatro días que movilizaron a cerca de ocho millones de personas. Desde el momento cero se tomó el asunto como un reto personal y ahora está feliz porque siente que estuvo a la altura de las circunstancias”, se sincera ante Infobae uno de los funcionarios que más la conoce. Y remata con una definición llamativa: “En el fondo, fue el debut de fuego de Karina moviendo los hilos al más alto nivel”.

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Ese bautismo, fruto de una autoridad interna que se cocinó lentamente desde el 10 de diciembre de 2023, no empezó cuando Robert Prevost tocó suelo argentino. Mucho antes, la secretaria general había asumido un rol que la obligó a sentarse a negociar con políticos de distintos colores, funcionarios nacionales, autoridades provinciales y representantes de la Iglesia. Lo hizo desde la primera tanda de reuniones de bajo perfil en febrero y lo continuó haciendo en los encuentros que se sucedieron desde agosto, cuando todavía faltaban tres meses para el arribo del Pontífice. De esta manera, la mujer terminó convirtiéndose en la principal articuladora del Gobierno para un acontecimiento que requería una coordinación inusual para los tiempos de grieta.

Ese papel preponderante implicó que Karina llevara la voz cantante para marcar el espíritu de lo que iba a pasar en CABA, Buenos Aires y Córdoba. “El Papa es de todos los argentinos, no es de un partido político ni de un color político”, declaró sorpresivamente el 22 de septiembre. Y ya el 1 de noviembre, mientras recorría las obras en el Monumento de los Españoles de Palermo junto a Jorge Macri, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva, volvió a tomar el micrófono para celebrar la colaboración de dirigentes de diferentes espacios. La menor de los Milei no solo había salido de su oficina para articular tareas: también empezaba a poner la cara para explicarlas.

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El despliegue exigió además una participación intensa de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos, su mano derecha Mara Gorini, a quien vieron llorar durante el multitudinario encuentro de los jóvenes con el Papa en Palermo; otra pequeña imagen que permite dimensionar cómo se vivieron aquellas jornadas dentro del equipo que trabajó durante meses para que todo marchara de acuerdo con el plan.

El protagonismo que adquirió la hermana presidencial no parece haberse agotado con el último saludo al sucesor de San Pedro. De hecho, este jueves se produjo una novedad que pasó relativamente inadvertida en medio de la vorágine argentina de cada día: la Secretaría General de la Presidencia inauguró sus propias cuentas institucionales en las redes sociales. La flamante @SecGralNacion debutó con la promesa de mostrar el trabajo cotidiano de sus equipos y lo que habitualmente ocurre lejos de las cámaras. La decisión incluye una diferenciación: el usuario personal de Karina seguirá concentrado en la actividad partidaria, mientras que el nuevo estará dedicado a su función institucional. En Casa Rosada niegan que el lanzamiento haya sido programado para aprovechar las repercusiones positivas del periplo de León. Y explican que la iniciativa había sido sugerida tiempo atrás por el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, pero que quedó postergada por los preparativos del viaje eclesiástico.

Hiperactiva, este mismo jueves “El Jefe” aterrizó en Corrientes junto a Diego Santilli para supervisar, con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, las tareas de prevención y asistencia frente a las inundaciones provocadas por El Niño. La recorrida por el Comando Operativo de Emergencias sirvió para mostrar gestión, aunque también hubo tiempo para la rosca: en una reunión posterior se habló de la reforma electoral y de la intención oficial de suspender las PASO. “Apenas terminó de ocuparse de los preparativos para recibir a un líder religioso mundial, ella ya estaba sentada con un mandatario provincial para discutir uno de los proyectos que más interesan a La Libertad Avanza de cara a 2027”, arenga su equipo.

Javier Milei, Jorge Macri y Martín Menem en la misa del papa León XIV en Palermo

¿Estamos ante una nueva etapa de mayor exposición pública de la secretaria general? Por ahora, a su lado solo admiten que se empieza a dibujar un “perfil diferente” del que cultivó durante buena parte de la gestión. La existencia de los tentáculos de Karina es evidente: administra el partido, tiene influencia decisiva sobre los principales nombramientos y es una de las poquísimas personas que participan de todas las decisiones trascendentes de su hermano. Lo novedoso es que parece dispuesta a mostrar una porción mayor de ese músculo.

Sin embargo, el abrazo de Ezeiza, la algarabía por la estela que dejó el Sumo Pontífice y la renovada fuerza de la mujer más gravitante de la gestión violeta no resolvieron ninguno de los conflictos que siguen atravesando al oficialismo: la reforma electoral, el presupuesto, las negociaciones con los caciques del interior, las diferencias con Patricia Bullrich y los obstáculos de una economía que todavía no consigue llevar alivio a buena parte de la sociedad volvieron rápidamente a ocupar el centro de la escena.

El primer “golpe de realidad”, como lo calificaron en Hipólito Yrigoyen 250, llegó desde las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): la inflación de octubre fue del 2,2%, tres décimas por encima de septiembre y el registro mensual más alto desde abril. El número también superó las expectativas de los analistas y dejó una señal incómoda para Luis “Toto” Caputo, que continúa apostando a la desaceleración de los precios como uno de los principales argumentos para defender su programa económico. El aumento de las tarifas de gas, atravesado por la reducción de subsidios, empujó el rubro “Vivienda, agua, electricidad y combustibles” un 4,2%, mientras que los alimentos avanzaron otro 2%. En diez meses, el IPC acumula 26,3% y la comparación interanual alcanza el 33,1%. Los hermanos Milei todavía estaban procesando las imágenes de una visita bisagra cuando la estadística les recordó que los problemas cotidianos de los argentinos no habían quedado suspendidos por la presencia del Papa.

Los mensajes que León eligió destacar durante su paso por la Argentina no parecen destinados a convertirse, al menos por ahora, en una modificación sustancial de las políticas públicas nacionales. En la Quinta de Olivos están convencidos de que el rumbo económico no debe alterarse y que el equilibrio fiscal sigue siendo una condición indispensable para cualquier mejora social. Tampoco se proyecta una convocatoria extraordinaria a los principales líderes opositores para intentar construir una agenda de consensos. El oficialismo considera que los acuerdos deben surgir de negociaciones concretas y no de gestos institucionales que después no tengan traducción legislativa. Nadie descarta, en paralelo, que la experiencia de las últimas jornadas podría ayudar a recuperar, al menos parcialmente, un tono presidencial más conciliador. “Sería un verdadero milagro del cielo, para hablar en términos eclesiales”, bromea un ministro consultado al respecto en estricto off the record.

La presencia de Prevost en el país comandado por el primer Presidente liberal libertario de la historia implicó altas dosis de pragmatismo. Un ejemplo: antes de que llegara el Pontífice, el Gobierno aceleró decisiones que la Iglesia venía reclamando desde hacía meses. Entre ellas, el pago de una deuda de $828 millones con el Pequeño Cottolengo Don Orione. Además, avanzó con una propuesta de Ley de Discapacidad que obtuvo un respaldo amplio en Diputados y que está lista para completar su recorrido parlamentario en la cámara alta. En el debe quedó el “desfinanciamiento de la política de integración sociourbana”, como reza un documento que le entregaron al Papa en Córdoba desde la Mesa Nacional de Barrios Populares. Ese informe lapidario consigna que más de 700 obras quedaron paralizadas desde la asunción de Milei, que hay más de 98.000 certificados de vivienda familiar pendientes de entrega y que unas 11.000 mujeres vieron interrumpido el programa Mi Pieza. No es la única deuda que viene señalando la Iglesia local.

En ese terreno, apareció una novedad que puede funcionar como la primera consecuencia legislativa concreta de las exhortaciones eclesiásticas y, al mismo tiempo, como un nuevo motivo de conflicto dentro de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich decidió reactivar junto a Luis Juez, Pablo Cervi y Agustín Coto el proyecto que busca restringir la publicidad de las apuestas online y combatir la ludopatía juvenil. Lo hizo después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamara que el Senado avance con un texto que ya tiene media sanción de Diputados y que perderá estado parlamentario el próximo 27 de noviembre.

La foto de Patricia Bullrich con todo su equipo

La convivencia forzada entre la ex ministra de Seguridad y los hermanos Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados. Ya no se trata solamente de diferencias sobre el reparto de cargos, las atribuciones de la jefatura del bloque o el eventual lugar de Bullrich en la fórmula presidencial de 2027. En la Casa Rosada están cada vez más convencidos de que Patricia construye agenda propia como un desafío permanente a su conducción. “Estamos podridos y así no se puede seguir”, describen en el universo violeta. La frase sintetiza una incomodidad que, por primera vez en mucho tiempo, empieza a dar lugar a movimientos para evaluar cómo ponerle límites.

Las señales públicas se acumularon incluso antes de que el avión papal despegara de Ezeiza. Entre misa masiva y misa masiva, Bullrich escribió en X una definición que en el oficialismo leyeron con suspicacia: “Es con todos, que nadie quede en el camino”. Pocas horas después, el propio Javier Milei compartió en Instagram una frase de interpretación igualmente abierta: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. Y aunque ninguno de los dos se ocupó de aclarar demasiado el affaire digital, a la controversia se sumó un protagonista inesperado: Pablo Quirno, el mismo canciller que había abrazado a los hermanos Milei durante la despedida papal en el aeropuerto. “No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”, dijo, como era de esperar, de forma diplomática. Algunos funcionarios creyeron leer en esa declaración una suerte de venganza solapada por el enojo que generó la senadora cuando se adelantó a la Cancillería a la hora de pronunciarse sobre la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas.

En el entorno bullrichista aseguran que no piensan romper y que están dispuestos a seguir trabajando dentro de La Libertad Avanza, pero admiten que el vínculo atraviesa una etapa de profundo desgaste. Consideran que el oficialismo debe modificar su método de conducción y dejar de interpretar cada expresión de autonomía como una traición. Cerca de Karina, en cambio, advierten que la tolerancia tiene límites y que nadie puede pretender participar de una estructura política sin respetar sus reglas internas.

La posibilidad de desplazar a Patricia de la conducción del bloque en la Cámara alta empezó a discutirse con mayor intensidad. Una de las dirigentes mencionadas como eventual reemplazante es Nadia Márquez, senadora de Neuquén y referente del karinismo. Pero no se trata de una decisión sencilla: Bullrich conserva ascendencia sobre 15 legisladores nacionales. “Es poco, sí, pero un guarismo suficiente para hacer daño”, amenazan a su lado. Y en la tribu de enfrente no se quedan atrás: “Pato debería ver cómo le fue a Mauricio Macri cuando quiso extorsionar a Javier. Despojarla de su rol en el Congreso es suficiente señal para que tenga que decidir si pelea por la vicepresidencia o se va por afuera”.

La última reunión a solas entre el Presidente y Bullrich en la Quinta de Olivos, que duró más de dos horas, no consiguió despejar las diferencias. En algunos despachos todavía consideran posible otro encuentro después de la visita papal, pero pocos se animan a garantizar que una nueva conversación termine mejor que la anterior.

Javier Milei y Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

Hay un componente adicional que genera todavía más suspicacias: los funcionarios más fieles a los Milei sospechan que Bullrich prefiere mantener las primarias porque imagina que, llegado el caso, podrían servirle para disputar una candidatura dentro del mismo universo político. No hay ninguna definición pública de la senadora que confirme esa intención; sí hay suficientes diferencias acumuladas como para que la hipótesis circule con fuerza en los despachos oficiales.

En ese contexto, Martín Menem decidió aumentar la presión: el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que espera que el Senado consiga avanzar con la media sanción de la reforma electoral durante las próximas dos semanas. “La Argentina no necesita PASO”, afirmó, subrayando que considera un sinsentido que los contribuyentes financien las internas partidarias. Su optimismo contrasta con lo que admiten otros funcionarios de alto rango: en la Mesa Política, por caso, cada vez son más los que creen que mostrar todas las cartas antes de que termine 2026 podría ser un error político y consideran difícil alcanzar un avance definitivo durante este año. Sufre “Toto” Caputo, que sostiene que una mayor previsibilidad política y mejores acuerdos con los gobernadores podrían contribuir a reducir el riesgo país.

Las negociaciones parlamentarias, entretanto, volvieron a moverse después de varias semanas de inactividad. Gabriel Bornoroni reunió en las últimas horas a representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y otros espacios dialoguistas para ordenar el tratamiento del Presupuesto 2027. El cronograma que se acordó contempla firmar dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el miércoles 25. Antes, el miércoles 18, el oficialismo pretende debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y otros acuerdos internacionales.

Son iniciativas que Javier Milei quiere exhibir como parte de una administración que recupera capacidad de acción después de haber concentrado buena parte de sus energías en los preparativos de la visita papal.

En el listado de asuntos que todavía esperan su oportunidad aparecen también el Súper RIGI, la Ley Hojarasca, las modificaciones al régimen de biocombustibles, la reforma de Salud Mental y otros proyectos que quedaron atrapados entre diferencias políticas, intereses provinciales y problemas de agenda. La Mesa Política de Balcarce 50, que podría volver a reunirse el próximo martes después de tres semanas sin encuentros, tendrá que definir prioridades. Pero la reactivación de la agenda no equivale a tener los votos asegurados y por eso Menem ya adelantó que habrá una convocatoria a sesiones extraordinarias. El calendario corre y la rosca, por ahora, no alcanza para despejar todas las incógnitas.

Del otro lado de la grieta tampoco faltan movimientos. La última misa de León XIV en Luján dejó una postal que no pasó inadvertida para el peronismo: Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa coincidieron en la misma ceremonia, rodeados de intendentes, legisladores y referentes de las distintas tribus del Partido Justicialista. La imagen de convivencia no permite concluir que las diferencias internas se hayan resuelto mientras el PJ sigue discutiendo liderazgos, candidaturas, alianzas y estrategias para enfrentar a Milei en 2027. La misa sirvió para reunir a sus principales dirigentes; no para ordenar sus ambiciones.

Así las cosas, el proyecto presidencial del gobernador bonaerense sigue condicionado por la posición que adopte Cristina Kirchner, cuya influencia sobre el universo justicialista permanece intacta pese a la condena judicial que cumple en San José 1111. Para colmo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas terminó su último período de sesiones sin analizar la presentación de la expresidenta, por lo que una eventual revisión recién podría producirse a partir de marzo de 2027. Ese calendario agrega incertidumbre a un espacio que todavía no consigue definir cómo resolver sus propias tensiones.

El desafío opositor, de todos modos, excede la disputa por los nombres. Que el peronismo haya encontrado en los discursos de León XIV argumentos para cuestionar la política económica y social de Milei no significa que haya construido una propuesta alternativa capaz de reunir adhesiones por fuera de su base electoral. En el oficialismo están convencidos de que esa dificultad sigue siendo uno de sus activos más importantes. Con independencia del deterioro de los indicadores de imagen y del malestar social, los libertarios creen que una parte significativa de los argentinos todavía desconfía de quienes gobernaron antes de diciembre de 2023. Por eso, la estrategia de polarización con el kirchnerismo continúa resultando atractiva para los hermanos Milei, aunque el propio Papa haya pedido superar las divisiones y apostar por el diálogo. A simple vista, la Argentina que quedó después de León tiene bastante de la que existía antes de su llegada